Эмилия Кларк сожалеет, что в жизни не может выглядеть так же привлекательно, как Дейенерис

Британская актриса Эмилия Кларк, исполнившая одну из самых ярких ролей в сериале "Игра престолов", рассказала о своих переживаниях. Девушку огорчает, что в реальной жизни она не может выглядеть столь же безупречно и красиво, как ее героиня Дейенерис Таргариен.

Уверенность в собственной привлекательности 32-летняя Эмилия потеряла после двух тяжелейших операций на мозге, которые она перенесла ещё в 2011 и в 2013 году. Но впервые актриса смогла рассказать о них поклонникам лишь пару месяцев назад, когда давала интервью американскому еженедельнику "The New Yorker". Тогда она откровенно призналась, что аневризмы, которые и повлекли за собой серьезнейшие хирургические вмешательства, едва ее не убили. Помимо прочего Эмилия пережила ещё и инсульт, потерю памяти, когда не могла даже вспомнить собственное имя, и трепанацию черепа. После всего произошедшего она долго восстанавливалась, при этом всерьёз опасаясь, что больше не сможет играть и сниматься в кино.

Отразились перенесённые операции и на самооценке актрисы. Так, буквально пару дней назад в беседе с корреспондентом интернет-портала "Stylist" Эмилия призналась, что после инсульта она вообще не могла и не хотела подходить к зеркалу: "Когда я смотрела на себя, видела в глазах только боль. Мне было очень тяжело". Девушке начало казаться, что выглядит она ужасно, хотя её лицо внешне никак не изменилось. "Я даже краситься научилась не глядя на себя в зеркало", - поделилась Кларк. К счастью, этот период остался далеко позади. И вновь почувствовать себя красивой и уверенной ей помогли постоянные съемки в "Игре престолов".

Теперь же, когда они закончились, Эмилия чувствует, что потеряла какую-то важную часть своей жизни. В откровенной беседе девушка с сожалением признала, что никогда не будет выглядеть также хорошо, как Дейенерис хотя бы потому, что в реальной жизни ее образом не занимаются лучшие в мире стилисты. "Я даже не могу уложить волосы как Матерь Драконов, и это разбивает мне сердце. Но мне пришлось с этим смириться". Также актриса подчеркнула, что всегда чувствовала себя в роли Дейенерис Таргариен очень хорошо и комфортно. И во многом этому способствовали прекрасные костюмы и всегда безупречный внешний вид ее героини. Теперь же Кларк искренне сожалеет, что в ее жизни ничего этого больше не будет.