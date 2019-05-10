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Эмилия Кларк сожалеет, что в жизни не может выглядеть так же привлекательно, как Дейенерис


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Британская актриса Эмилия Кларк, исполнившая одну из самых ярких ролей в сериале "Игра престолов", рассказала о своих переживаниях. Девушку огорчает, что в реальной жизни она не может выглядеть столь же безупречно и красиво, как ее героиня Дейенерис Таргариен.

Уверенность в собственной привлекательности 32-летняя Эмилия потеряла после двух тяжелейших операций на мозге, которые она перенесла ещё в 2011 и в 2013 году. Но впервые актриса смогла рассказать о них поклонникам лишь пару месяцев назад, когда давала интервью американскому еженедельнику "The New Yorker". Тогда она откровенно призналась, что аневризмы, которые и повлекли за собой серьезнейшие хирургические вмешательства, едва ее не убили. Помимо прочего Эмилия пережила ещё и инсульт, потерю памяти, когда не могла даже вспомнить собственное имя, и трепанацию черепа. После всего произошедшего она долго восстанавливалась, при этом всерьёз опасаясь, что больше не сможет играть и сниматься в кино.

Отразились перенесённые операции и на самооценке актрисы. Так, буквально пару дней назад в беседе с корреспондентом интернет-портала "Stylist" Эмилия призналась, что после инсульта она вообще не могла и не хотела подходить к зеркалу: "Когда я смотрела на себя, видела в глазах только боль. Мне было очень тяжело". Девушке начало казаться, что выглядит она ужасно, хотя её лицо внешне никак не изменилось. "Я даже краситься научилась не глядя на себя в зеркало", - поделилась Кларк. К счастью, этот период остался далеко позади. И вновь почувствовать себя красивой и уверенной ей помогли постоянные съемки в "Игре престолов".

Теперь же, когда они закончились, Эмилия чувствует, что потеряла какую-то важную часть своей жизни. В откровенной беседе девушка с сожалением признала, что никогда не будет выглядеть также хорошо, как Дейенерис хотя бы потому, что в реальной жизни ее образом не занимаются лучшие в мире стилисты. "Я даже не могу уложить волосы как Матерь Драконов, и это разбивает мне сердце. Но мне пришлось с этим смириться". Также актриса подчеркнула, что всегда чувствовала себя в роли Дейенерис Таргариен очень хорошо и комфортно. И во многом этому способствовали прекрасные костюмы и всегда безупречный внешний вид ее героини. Теперь же Кларк искренне сожалеет, что в ее жизни ничего этого больше не будет.

 

Краткая информация об Эмилии Кларк

Имя: Эмилия Кларк

День рождения: 26.10.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 157 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса

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5 Не нравится 16 Нравится 10.05.2019 Теги: Эмилия Кларк

А как вы думаете, переживания Эмилии обоснованы? 4  

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  • 111111 / 11.05.19 02:12
    -
    2
    +
    А мне наоборот - только в реальной жизни она и нравится, а не её роль (Дени). И свой цвет волос гораздо лучше смотрится.
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  • Lili / 10.05.19 19:46
    -
    6
    +
    Да, Эмилия в роли Дейенерис Таргариен просто невероятная! Образ ей придумали просто шикарный. Прическа, цвет волос, костюмы, макияж - все такое необыкновенное и красивой. Неудивительно, что Эмилия на нее и в жизни хочет быть похожей. Я думаю, что многие поклонницы "Игры престолов" тоже мечтают хотя бы отчасти на матерь драконов походить.
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  • Ирина / 10.05.19 16:54
    -
    16
    +
    замечательная актриса и очень красивая женщина. А пережить инсульт и аневризм в 24 действительно страшно. Эмилии очень повезло, что она не только выжила, но и без последствий практически вышла из этой ситуации.
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  • 111 / 10.05.19 15:44
    -
    27
    +
    Эмилия - красотка даже на больничной койке. Желаю ей здоровья.
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