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Подольская ответила подписчикам, раскритиковавшим ее фото в купальнике


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Наталья Подольская на майские праздники вместе с супругом Владимиром Пресняковым и ребенком улетела на Маврикий. В своем аккаунте инстаграм она охотно делится с подписчиками снимками того, как отдыхает.

Одну из публикаций девушка сопроводила фотографией в модном купальнике. Модель представляет собой плавки с завышенной талией и бра в виде топа без косточек. Наталья рассказала, что купальный костюм ей нравится, и указала, где желающие могут его приобрести.

Многие фолловеры раскритиковали внешний вид артистки. Некоторые из них достаточно озлоблено отметили, что фигура у девушки на любителя, а модель купального костюма вообще мало кого способна украсить. Продемонстрированный Подольской пляжный наряд, по мнению пользователей, больше похож на повседневное хлопчатобумажное нижнее белье.

Начитавшись негативных комментариев, Наталья решила не молчать и ответить подписчикам. Она резюмировала все высказывания и написала, что, судя по комментариям, фигура у нее действительно "на любителя" и со своей стороны она очень рада, что такой любитель нашелся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что же ..... судя по комментариям фигура у меня очень на любителя😱. Хорошо , что любитель нашёлся! Я Вам больше скажу - он большой профессионал 😉! Ну а с сегодняшнего дня видимо начну откармливать Тёму . Ведь толстые дети - это так крутоооооооо !!!!!! Ну а если серьёзно все люди разные и прекрасные ! И худые и толстые ! Я уже ни раз говорила и с удовольствием повторюсь - главное доброе сердце и добрая душа ❤️❤️❤️❤️ И ещё’ купальники @pacheswimwear очень красивые и стильные 👌 @beachcomber_hotels #beachcomberexperience

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

По словам Подольской, на самом деле не важно, у кого какая фигура, кто худой, а кто полный. Намного важнее, что представляет собой человек и что происходит у него в душе. Свой пост артистка сопроводила еще одним фото, на котором она вновь запечатлена у моря, но уже в другом, слитном купальнике.

Краткая информация о Наталье Подольской

Имя: Наталья Подольская

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.05.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Могилев, Белоруссия

Рост: 174 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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5 Не нравится 5 Нравится 08.05.2019 Теги: Наталья Подольская

А вам нравится, как выглядит Наталья? 2  

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  • VIA / 08.05.19 20:11
    -
    5
    +
    Раскритиковали, потому что привыкли видеть отфотошопленные фигуры и правильно выставленный свет. А она выставила себя такой, какая есть на самом деле. Молодец. Я ее поддерживаю.
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  • Маша не ваша / 08.05.19 16:58
    -
    10
    +
    Как так можно, обычную женщину с хорошей, объективно хорошей фигурой разнести в пух и прах?! Люди, вы вообще потеряли связь с реальностью?..
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