Подольская ответила подписчикам, раскритиковавшим ее фото в купальнике

Наталья Подольская на майские праздники вместе с супругом Владимиром Пресняковым и ребенком улетела на Маврикий. В своем аккаунте инстаграм она охотно делится с подписчиками снимками того, как отдыхает.

Одну из публикаций девушка сопроводила фотографией в модном купальнике. Модель представляет собой плавки с завышенной талией и бра в виде топа без косточек. Наталья рассказала, что купальный костюм ей нравится, и указала, где желающие могут его приобрести.

Многие фолловеры раскритиковали внешний вид артистки. Некоторые из них достаточно озлоблено отметили, что фигура у девушки на любителя, а модель купального костюма вообще мало кого способна украсить. Продемонстрированный Подольской пляжный наряд, по мнению пользователей, больше похож на повседневное хлопчатобумажное нижнее белье.

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Начитавшись негативных комментариев, Наталья решила не молчать и ответить подписчикам. Она резюмировала все высказывания и написала, что, судя по комментариям, фигура у нее действительно "на любителя" и со своей стороны она очень рада, что такой любитель нашелся.

По словам Подольской, на самом деле не важно, у кого какая фигура, кто худой, а кто полный. Намного важнее, что представляет собой человек и что происходит у него в душе. Свой пост артистка сопроводила еще одним фото, на котором она вновь запечатлена у моря, но уже в другом, слитном купальнике.

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