Эми Шумер впервые стала мамой

Известная актриса Эми Шумер, запомнившаяся зрителям по фильму «Красотка на всю голову» родила своего первого ребенка в 37 лет. Этой радостной новостью она поделилась на своей странице в Инстаграм, сообщив, что в ее семье появился «королевский ребенок».

Этим Эми намекнула о том, что в данный момент в средствах массовой информации только и разговоров, что о появившемся на свет первенце принца Гарри и Меган Маркл. Судьба распорядилась так, что Эми Шумер родила своего сына практически в тот же период, что и звездная королевская пара. Интересным фактом является и то, что актриса в свое время объявила о предстоящем пополнении со свойственным ей чувством юмора. Она обработала в фоторедакторе снимок герцогини и герцога Сассекских и заменила их лица на свое и мужа.

О том, что Эми и ее супруг Крис Фишер ожидают пополнения семейства, стало известно в октябре 2018 года. Влюбленные поженились всего спустя три месяца после начала знакомства и не стали откладывать далеко на потом вопрос о том, чтобы обзавестись наследником.

Стоит отметить, что беременность Эми протекала далеко не гладко, на втором триместре она была вынуждена находиться в больнице. Кроме того, Фишер пришлось отказаться от значительного количества своих выступлений ради здоровья малыша.