Эми Шумер впервые стала мамой
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Этим Эми намекнула о том, что в данный момент в средствах массовой информации только и разговоров, что о появившемся на свет первенце принца Гарри и Меган Маркл. Судьба распорядилась так, что Эми Шумер родила своего сына практически в тот же период, что и звездная королевская пара. Интересным фактом является и то, что актриса в свое время объявила о предстоящем пополнении со свойственным ей чувством юмора. Она обработала в фоторедакторе снимок герцогини и герцога Сассекских и заменила их лица на свое и мужа.
О том, что Эми и ее супруг Крис Фишер ожидают пополнения семейства, стало известно в октябре 2018 года. Влюбленные поженились всего спустя три месяца после начала знакомства и не стали откладывать далеко на потом вопрос о том, чтобы обзавестись наследником.
Стоит отметить, что беременность Эми протекала далеко не гладко, на втором триместре она была вынуждена находиться в больнице. Кроме того, Фишер пришлось отказаться от значительного количества своих выступлений ради здоровья малыша.
Краткая информация об Эми Шумер
Имя: Эми Шумер
День рождения: 01.06.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Нью-Йорк, США
Рост: 170 см
Вес: 73 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, стендап-комик
Фотографии
Фотографии
А как вы восприняли новость о рождении первого ребенка Эми Шумер? 2
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Люба / 07.05.19 14:07То, что дети Меган Маркл и Эми Шумер появились в одну дату, то очень интересное совпадение. Конечно, актриса тоже заслуживает внимания и поздравлений со стороны общественности, получилось так, что все внимание сосредоточено вокруг Меган Маркл
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Аля / 07.05.19 14:07Эми Шумер – интересная комедийная актриса, мне очень понравилось исполнение ею роли в фильме «Красотка на всю голову». Появление ребенка – это всегда счастливое известие, можно только порадоваться за знаменитость и пожелать счастья ей и мужу