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Эми Шумер впервые стала мамой


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Известная актриса Эми Шумер, запомнившаяся зрителям по фильму «Красотка на всю голову» родила своего первого ребенка в 37 лет. Этой радостной новостью она поделилась на своей странице в Инстаграм, сообщив, что в ее семье появился «королевский ребенок».

Этим Эми намекнула о том, что в данный момент в средствах массовой информации только и разговоров, что о появившемся на свет первенце принца Гарри и Меган Маркл. Судьба распорядилась так, что Эми Шумер родила своего сына практически в тот же период, что и звездная королевская пара. Интересным фактом является и то, что актриса в свое время объявила о предстоящем пополнении со свойственным ей чувством юмора. Она обработала в фоторедакторе снимок герцогини и герцога Сассекских и заменила их лица на свое и мужа.

О том, что Эми и ее супруг Крис Фишер ожидают пополнения семейства, стало известно в октябре 2018 года. Влюбленные поженились всего спустя три месяца после начала знакомства и не стали откладывать далеко на потом вопрос о том, чтобы обзавестись наследником.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:55 pm last night. Our royal baby was born.

Публикация от @ amyschumer

Стоит отметить, что беременность Эми протекала далеко не гладко, на втором триместре она была вынуждена находиться в больнице. Кроме того, Фишер пришлось отказаться от значительного количества своих выступлений ради здоровья малыша.

Краткая информация об Эми Шумер

Имя: Эми Шумер

День рождения: 01.06.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Нью-Йорк, США

Рост: 170 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, стендап-комик

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1 Не нравится 2 Нравится 07.05.2019 Теги: Эми Шумер

А как вы восприняли новость о рождении первого ребенка Эми Шумер? 2  

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  • Люба / 07.05.19 14:07
    -
    0
    +
    То, что дети Меган Маркл и Эми Шумер появились в одну дату, то очень интересное совпадение. Конечно, актриса тоже заслуживает внимания и поздравлений со стороны общественности, получилось так, что все внимание сосредоточено вокруг Меган Маркл
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  • Аля / 07.05.19 14:07
    -
    2
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    Эми Шумер – интересная комедийная актриса, мне очень понравилось исполнение ею роли в фильме «Красотка на всю голову». Появление ребенка – это всегда счастливое известие, можно только порадоваться за знаменитость и пожелать счастья ей и мужу
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