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Футболист Криштиану Роналду стал покупателем самого дорогого в мире автомобиля


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Самый знаменитый футболист последнего десятилетия Криштиану Роналду сделал себе поистине королевский подарок. Спортсмен приобрел самый дорогой автомобиль в мире. Речь идет о Bugatti La Voiture Noire в черной расцветке, стоимость которого ни больше ни меньше 11 миллионов евро без налогов. Конечная же сумма, которую Криштиану заплатил за покупку, составила 16,5 миллионов евро. В пересчете на русские рубли это больше одного миллиарда двухсот миллионов.

Впервые чудо-автомобиль был представлен зрителям в рамках Женевского автосалона в марте этого года. Создатели сразу подчеркнули, что существует La Voiture Noire в единственном экземпляре, а покупатель, желающий приобрести его, по факту сможет получить машину в пользование лишь через два года, когда закончится полная отладка. Однако, несмотря на все эти трудности, владелец для уникального авто нашелся практически сразу. Изначально считалось, что им оказался один из коллекционеров автомобилей французской марки, но вскоре СМИ выяснили, что купил новый Bugatti именно Роналду.

Впрочем многих пользователей Сети это не удивило, ведь на сегодняшний день Криштиану считается самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Его ежегодный доход составляет чуть более тридцати миллионов евро. Так что уж кто-кто, а он такую роскошь точно может себе позволить, считают поклонники.

Что же касается характеристик Bugatti La Voiture Noire, то они в своем роде тоже уникальны, хотя создатели так до конца и не раскрыли все тайны этой "машины будущего". Известно лишь, что все детали изготовлены вручную, кузов полностью создан из карбона, что делает автомобиль безопаснее для тех, кто в нем находится, объем двигателя составляет 8 литров, а мощность 1500 лошадиных сил. А для разгона до 100 км/ч понадобится чуть более двух секунд. Максимальная же скорость будет составлять и вовсе 420 км/ч. А вот внутреннее убранство салона зрителям и журналистам продемонстрировано не было.

Что же касается Криштиану, то он свое желание купить уникальный автомобиль пока никак не прокомментировал. В настоящее время автопарк португальского футболиста насчитывает уже более 20 машин самых различных марок. Но ни одна из них не сравнится по цене и стильности с новым приобретением.

Краткая информация о Криштиану Роналду

Имя: Криштиану Роналду

День рождения: 05.02.1985

Возраст: 34 года

Место рождения: г. Фуншал, Португалия

Рост: 186 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 0 Нравится 06.05.2019 Теги: Криштиану Роналду

А вы хотели бы себе такой автомобиль? 5  

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  • .... мОСКВА / 06.05.19 22:47
    -
    0
    +
    ОЧЕРЕДНОЙ РАЗВОД БОГАТЫХ ДУРАКОВ - НАДЕЛАЛИ ДЫРОК В КОЛЕСАХ ПОМЕНЯЛИ ФОРМУ СЛЕГКА ПЕРЕКРАСИЛИ - НОВИНКА ГОДА!!! АВТО ЭКСТРА-ЛЮКС КЛАССА!!! И ТУТ ЖЕ НАХОДЯТСЯ ИДИОТЫ ВЫКИДЫВАЮЩИЕ МИЛЛИОНЫ РАДИ ..... НУ НЕ СТОИТ ЭТОТ КУСОК МЕТАЛЛА ТЕХ ДЕНЕГ ЧТО ЗА НЕЁ ЛОМЯТ ХОТЬ КТО И ЧТО БЫ НЕ ГОВОРИЛ!
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  • Елена / 06.05.19 21:21
    -
    0
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    Красивая машина. Сразу видно из разряда "дорого-бахато". Мало кто такую вообще себе может позволить. И Криштиану один из тех людей.
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  • Ник / 06.05.19 19:21
    -
    0
    +
    Машину-то может такую и хочу, только делать с ней что?! Низкая подвеска явно не для российских дорог, разогнаться у нас негде даже до 200, не то что до 400 км/ч, плюс топливо кушает как не в себя, и обслуживание ее нереально дорогое.
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  • Лучик / 06.05.19 17:21
    -
    -1
    +
    Чтоб мне так жить)) Криштиану красавчик, конечно. Я в восторге от него.
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  • 111 / 06.05.19 15:14
    -
    2
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    Самый дорогой в мире футболист покупает самое дорогое в мире авто. Что тут удивительного?
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