Футболист Криштиану Роналду стал покупателем самого дорогого в мире автомобиля

Самый знаменитый футболист последнего десятилетия Криштиану Роналду сделал себе поистине королевский подарок. Спортсмен приобрел самый дорогой автомобиль в мире. Речь идет о Bugatti La Voiture Noire в черной расцветке, стоимость которого ни больше ни меньше 11 миллионов евро без налогов. Конечная же сумма, которую Криштиану заплатил за покупку, составила 16,5 миллионов евро. В пересчете на русские рубли это больше одного миллиарда двухсот миллионов.

Впервые чудо-автомобиль был представлен зрителям в рамках Женевского автосалона в марте этого года. Создатели сразу подчеркнули, что существует La Voiture Noire в единственном экземпляре, а покупатель, желающий приобрести его, по факту сможет получить машину в пользование лишь через два года, когда закончится полная отладка. Однако, несмотря на все эти трудности, владелец для уникального авто нашелся практически сразу. Изначально считалось, что им оказался один из коллекционеров автомобилей французской марки, но вскоре СМИ выяснили, что купил новый Bugatti именно Роналду.

Впрочем многих пользователей Сети это не удивило, ведь на сегодняшний день Криштиану считается самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Его ежегодный доход составляет чуть более тридцати миллионов евро. Так что уж кто-кто, а он такую роскошь точно может себе позволить, считают поклонники.

Что же касается характеристик Bugatti La Voiture Noire, то они в своем роде тоже уникальны, хотя создатели так до конца и не раскрыли все тайны этой "машины будущего". Известно лишь, что все детали изготовлены вручную, кузов полностью создан из карбона, что делает автомобиль безопаснее для тех, кто в нем находится, объем двигателя составляет 8 литров, а мощность 1500 лошадиных сил. А для разгона до 100 км/ч понадобится чуть более двух секунд. Максимальная же скорость будет составлять и вовсе 420 км/ч. А вот внутреннее убранство салона зрителям и журналистам продемонстрировано не было.

Что же касается Криштиану, то он свое желание купить уникальный автомобиль пока никак не прокомментировал. В настоящее время автопарк португальского футболиста насчитывает уже более 20 машин самых различных марок. Но ни одна из них не сравнится по цене и стильности с новым приобретением.