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Кира Найтли беременна вторым ребенком


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Поклонники известной британской актрисы Киры Найтли в очередной раз получили возможность порадоваться за свою любимицу. Дело в том, что звезда удивила папарацци и общественность, продемонстрировав свое интересное положение на мероприятии Chanel J12, проходившем в Париже. Девушка выбрала для его посещения наряд, не скрывающий округлившийся животик.

Журналисты, ставшие очевидцами происшедшего, отметили то, что звезда пребывала в прекрасном расположении духа. Она охотно участвовала в фотосессии, представляя на обозрение свои округлившиеся формы.

Для посещения светского торжества Кира выбрала платье из струящейся шелковой ткани кремового цвета и такого же оттенка босоножки. Наряд был очень к лицу актрисе, в нем выглядела чрезвычайно свежо и привлекательно. Сопровождал знаменитость ее муж Джеймс Райтон.

Как известно, у пары уже есть совместная дочь Эдди. Следует сказать, что подробности ее рождения Кира скрывала довольно долго, они стали известны средствам массовой информации лишь после нескольких месяцев. В этот раз актриса проявила большую откровенность на данный момент, поделившись фактом о своей беременности с многочисленными поклонниками и прессой.

Краткая информация о Кире Найтли

Имя: Кира Найтли

День рождения: 26.03.1985

Возраст: 34 года

Место рождения: Лондон, Великобритания

Рост: 170 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 04.05.2019 Теги: Кира Найтли

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