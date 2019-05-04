Кира Найтли беременна вторым ребенком
1 0
Журналисты, ставшие очевидцами происшедшего, отметили то, что звезда пребывала в прекрасном расположении духа. Она охотно участвовала в фотосессии, представляя на обозрение свои округлившиеся формы.
Для посещения светского торжества Кира выбрала платье из струящейся шелковой ткани кремового цвета и такого же оттенка босоножки. Наряд был очень к лицу актрисе, в нем выглядела чрезвычайно свежо и привлекательно. Сопровождал знаменитость ее муж Джеймс Райтон.
Как известно, у пары уже есть совместная дочь Эдди. Следует сказать, что подробности ее рождения Кира скрывала довольно долго, они стали известны средствам массовой информации лишь после нескольких месяцев. В этот раз актриса проявила большую откровенность на данный момент, поделившись фактом о своей беременности с многочисленными поклонниками и прессой.
Краткая информация о Кире Найтли
Имя: Кира Найтли
День рождения: 26.03.1985
Возраст: 34 года
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 170 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса