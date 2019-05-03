Роскошная Шарлиз Терон снялась для Marie Claire в бикини и дала интервью

Журнал Marie Claire пригласил в качестве главной героини номера 43-летнюю голливудскую актрису Шарлиз Терон. Женщина, которая уже неоднократно признавалась эталоном красоты, женственности и сексуальности, снялась в тематической фотосессии. Она продемонстрировала сразу несколько модных и стильных образов. На обложке журнала она появится в бикини и надетом поверх купальника вязаном кардигане.

Остальные образы для актрисы стилисты подобрали не менее соблазнительные и женственные. На одном из фото она позирует в брюках и атласном топе, декорированном кружевом. Также читатели журнала могут рассмотреть очаровательный лук Шарлиз в платье длины мини, оформленном в бельевом стиле.

В интервью журналу Шарлиз рассказала о том, как проходила ее юность. Она вспомнила главную трагедию жизни: в 16 лет Терон стала свидетелем того, как мать застрелила отца в порядке самообороны. После этого ей понадобилась помощь психолога, консультации дали нужный результат. Актрисе удалось правильно принять сложившуюся ситуацию.

Правда, некоторые побочные эффекты все же остались. Оказалось, что Шарлиз страдает обсессивно-компульсивным расстройством, которое проявляется в навязчивых мыслях. Справиться с подобным состоянием помогают такие же навязчивые физические действия. В случае с актрисой это проявляется в ненормальной одержимости к порядку.

Также актриса вспомнила, как в свои 20 лет жила с установкой, что завтра ее может не стать, а потому следует попробовать все. В тот период она жила одним днем. Шарлиз путешествовала автостопом без боязни, пробовала запрещенные препараты и отрывалась на полную.

Сейчас она полностью сосредоточилась на семье. Актриса усыновила двоих детей и полностью посвятила себя им. Ей нравится рано вставать с ними, отправлять их в школу, готовить вкусные блюда. Дети приучили ее к четкому распорядку дня.

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Любимого мужчины рядом с актрисой нет. Последние ее серьезные отношения закончились около 10 лет назад.