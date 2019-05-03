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Максим Виторган опубликовал пикантное фото с Глюкозой и Хаинтом


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Начало майских праздников у Натальи Ионовой удалось. Вначале она прогуливалась по территории виллы в ретро бикини, наслаждаясь теплыми лучами испанского солнца и наблюдая, как ее муж со знаменитыми друзьями играет в пляжный волейбол. После, по окончании турнира, вся компания прошла в дом и продолжила шутить и веселиться.

Во время общения был сделан весьма пикантный снимок. На нем Глюкоза запечатлена в компании Ростислава Хаита и Максима Виторгана. Мужчины обнимают артистку с двух сторон, и оба целуют ее в грудь. Наталья, одетая в укороченный топ с глубоким декольте, при этом мило улыбается.

Провокационным кадром Максим Виторган поделился в собственном аккаунте инстаграм. Подписчики снимок оценили. Многие поддержали Виторгана, отмечая, что он после развода явно не скучает.

Остальных интересовало, где в этот момент находился муж Ионовой, Александр Чистяков. Отвечать подписчикам и рассказывать, как отреагировал на неоднозначную шутку друзей супруг Глюкозы, Максим не стал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа! Мы едем в тебя! Лови! 11 апреля с мон шер мёсьё АлександЭр ЦыпкИн @alexander_tsypkin будем жечь глаголом и разорять гнезда: вслух и с выражением читать тексты его пера и местных авторов. Все это вместе с Дмитрием Чеботаревым @chebotarev_dima и лишь бэк-вокалом у @anikiti4na ‼️‼️На эти ритуальные пляски надо покупать билеты ➡️ здесь: https://ufa.ponominalu.ru/event/festival-besprincypnye-chteniya. До встречи в тебе, Уфа!

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Напомним, что для семьи Натальи Ионовой испанский курорт Марбелья уже стал традиционным местом отдыха. Облюбовали его и другие знаменитости. В их числе оказался Максим Виторган и Ксения Собчак. Выходные бывшие супруги проводят вместе. Фотографии с Платоном Максим публикует в сторис.

Краткая информация о Максиме Виторгане

Имя: Максим Виторган

Отчество: Эммануилович

День рождения: 10.09.1972

Возраст: 46 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 190 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер, телеведущий

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0 Не нравится 0 Нравится 03.05.2019 Теги: Максим Виторган

Как вы считаете, Глюкозе стоило делать это фото? 3  

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