Максим Виторган опубликовал пикантное фото с Глюкозой и Хаинтом

Начало майских праздников у Натальи Ионовой удалось. Вначале она прогуливалась по территории виллы в ретро бикини, наслаждаясь теплыми лучами испанского солнца и наблюдая, как ее муж со знаменитыми друзьями играет в пляжный волейбол. После, по окончании турнира, вся компания прошла в дом и продолжила шутить и веселиться.

Во время общения был сделан весьма пикантный снимок. На нем Глюкоза запечатлена в компании Ростислава Хаита и Максима Виторгана. Мужчины обнимают артистку с двух сторон, и оба целуют ее в грудь. Наталья, одетая в укороченный топ с глубоким декольте, при этом мило улыбается.

Провокационным кадром Максим Виторган поделился в собственном аккаунте инстаграм. Подписчики снимок оценили. Многие поддержали Виторгана, отмечая, что он после развода явно не скучает.

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Остальных интересовало, где в этот момент находился муж Ионовой, Александр Чистяков. Отвечать подписчикам и рассказывать, как отреагировал на неоднозначную шутку друзей супруг Глюкозы, Максим не стал.

Напомним, что для семьи Натальи Ионовой испанский курорт Марбелья уже стал традиционным местом отдыха. Облюбовали его и другие знаменитости. В их числе оказался Максим Виторган и Ксения Собчак. Выходные бывшие супруги проводят вместе. Фотографии с Платоном Максим публикует в сторис.