Андрей Разин рассказал о психическом заболевании Андрея Губина
2 2
Как известно, Андрей Губин не появляется на сцене уже более 10 лет. Он не желает выступать, поскольку считает, что страдает редкой болезнью, которая проявляется странными симптомами: у него постоянно чешется и болит лицо. При этом все обращения к медикам оказались безуспешными, они не могут определить причину и оказать необходимую помощь.
Андрей Разин, которого связывает дружба со знаменитостью на протяжении многих лет, заявил, что неоднократно пытался помочь Губину и ходил вместе с ним по врачам. При этом он считает, что у некогда успешного певца серьезные проблемы с психикой, и этим и объясняется его загадочное состояние.
Разин подчеркнул, что Андрей Губин никогда не употреблял наркотики, не прибегал к пластическим операциям, поэтому, скорее всего, причины его заболевания заключаются в проблемах психического характера.
По словам продюсера, у Андрея возникли серьезные проблемы с общением, он стал крайне раздражительным. Кроме того, некоторые знакомые певца поведали о том, что после отказа от концертной деятельности он серьезно пострадал и материально. Он продал значительную часть своего имущества, а в данный момент живет преимущественно на авторские отчисления.
В настоящий момент Андрей Губин пребывает в Сочи, где проживает в отеле своих друзей. Он активно занимается спортом, что, по его словам, помогает ему справляться с болью.
Краткая информация об Андрее Губине
Имя: Андрей Губин
Отчество: Викторович
День рождения: 30.04.1974
Возраст: 45 лет
Место рождения: Уфа
Рост: 166 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
Насколько, по Вашему мнению, правдивы слухи о болезни Андрея Губина? 2
-
Карина / 02.05.19 14:32Жаль, что Андрей Губин больше не может выступать. Радует только то, что он может жить на доходы от своей предыдущей деятельности, в противном случае было бы совсем грустно. Не каждому под силу выдерживать такой напряженный ритм жизни, вот и возникло заболевание
-
Ника / 02.05.19 14:31Творческие люди находятся в постоянном напряжении, Андрею Губину приходилось давать выступления перед огромными залами. Естественно, это отразилось на состоянии психики, не каждый может выдерживать такой график. Поэтому неудивительно, что певец страдает психическим заболеванием