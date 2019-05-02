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Андрей Разин рассказал о психическом заболевании Андрея Губина


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На днях, 30 апреля, некогда популярный исполнитель российской эстрады Андрей Губин отметил свое 45-летие. Поклонники до сих пор помнят его, благодаря ярким хитам, и были бы не против услышать новые композиции. Однако, это невозможно из-за загадочного психического заболевания, которым страдает певец и о котором поведал Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май».

Как известно, Андрей Губин не появляется на сцене уже более 10 лет. Он не желает выступать, поскольку считает, что страдает редкой болезнью, которая проявляется странными симптомами: у него постоянно чешется и болит лицо. При этом все обращения к медикам оказались безуспешными, они не могут определить причину и оказать необходимую помощь.

Андрей Разин, которого связывает дружба со знаменитостью на протяжении многих лет, заявил, что неоднократно пытался помочь Губину и ходил вместе с ним по врачам. При этом он считает, что у некогда успешного певца серьезные проблемы с психикой, и этим и объясняется его загадочное состояние.

Разин подчеркнул, что Андрей Губин никогда не употреблял наркотики, не прибегал к пластическим операциям, поэтому, скорее всего, причины его заболевания заключаются в проблемах психического характера.

По словам продюсера, у Андрея возникли серьезные проблемы с общением, он стал крайне раздражительным. Кроме того, некоторые знакомые певца поведали о том, что после отказа от концертной деятельности он серьезно пострадал и материально. Он продал значительную часть своего имущества, а в данный момент живет преимущественно на авторские отчисления.

В настоящий момент Андрей Губин пребывает в Сочи, где проживает в отеле своих друзей. Он активно занимается спортом, что, по его словам, помогает ему справляться с болью.

Краткая информация об Андрее Губине

Имя: Андрей Губин

Отчество: Викторович

День рождения: 30.04.1974

Возраст: 45 лет

Место рождения: Уфа

Рост: 166 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певец

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2 Не нравится 2 Нравится 02.05.2019 Теги: Андрей Губин

Насколько, по Вашему мнению, правдивы слухи о болезни Андрея Губина? 2  

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  • Карина / 02.05.19 14:32
    -
    1
    +
    Жаль, что Андрей Губин больше не может выступать. Радует только то, что он может жить на доходы от своей предыдущей деятельности, в противном случае было бы совсем грустно. Не каждому под силу выдерживать такой напряженный ритм жизни, вот и возникло заболевание
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  • Ника / 02.05.19 14:31
    -
    2
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    Творческие люди находятся в постоянном напряжении, Андрею Губину приходилось давать выступления перед огромными залами. Естественно, это отразилось на состоянии психики, не каждый может выдерживать такой график. Поэтому неудивительно, что певец страдает психическим заболеванием
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