Жена Стаса Михайлова опровергла информацию о том, что он сделал пластику

После юбилейного концерта Стаса Михайлова и нескольких передач, приуроченных к круглой для певца дате, СМИ взорвались новостями о том, что артист сделал круговую подтяжку лица.

В подтверждение данной версии говорит изменившаяся мимика и исчезнувшие с лица морщины. Изменения заметили даже самые преданные поклонники артиста. Они пишут в социальных сетях, что перестали узнавать исполнителя.

Супруга Михайлова ничего подобного не замечает. По ее словам, Стас в последнее время действительно стал лучше выглядеть, но все это результат его образа жизни. Певец в свои 50 лет занимается спортом, тщательно следит за качеством питания, а также регулярно обращается к косметологам. По словам Инны, именно чудодейственные процедуры мастеров привели к тому, что Стаса перестали узнавать. В подобных уколах сама женщина не видит ничего предосудительного.

Всем тем, кто утверждает обратное и продолжает настаивать на том, что хирургическое вмешательство было, Инна рекомендует заглянуть в гастрольный график мужа. Женщина уверяет, что в нем времени на то, чтобы сделать столь серьезную операцию и после, как положено, пройти курс восстановления, просто нет.

Интересно, что на фотографиях женщина, которая на несколько лет моложе Стаса, теперь выглядит намного старше.

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Пара вместе с 2006 года. Михайлов не устает признаваться своей супруге в любви прямо со сцены. У них большая семья. Муж и жена воспитывают сразу шестерых детей: по двое ребятишек от предыдущих браков и двоих общих.