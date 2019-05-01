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Жена Стаса Михайлова опровергла информацию о том, что он сделал пластику


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После юбилейного концерта Стаса Михайлова и нескольких передач, приуроченных к круглой для певца дате, СМИ взорвались новостями о том, что артист сделал круговую подтяжку лица.

В подтверждение данной версии говорит изменившаяся мимика и исчезнувшие с лица морщины. Изменения заметили даже самые преданные поклонники артиста. Они пишут в социальных сетях, что перестали узнавать исполнителя.

Супруга Михайлова ничего подобного не замечает. По ее словам, Стас в последнее время действительно стал лучше выглядеть, но все это результат его образа жизни. Певец в свои 50 лет занимается спортом, тщательно следит за качеством питания, а также регулярно обращается к косметологам. По словам Инны, именно чудодейственные процедуры мастеров привели к тому, что Стаса перестали узнавать. В подобных уколах сама женщина не видит ничего предосудительного.

Всем тем, кто утверждает обратное и продолжает настаивать на том, что хирургическое вмешательство было, Инна рекомендует заглянуть в гастрольный график мужа. Женщина уверяет, что в нем времени на то, чтобы сделать столь серьезную операцию и после, как положено, пройти курс восстановления, просто нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш мудрый Стас 🙏🏽 Скоро #МихайLove50 ❤️ В неизбежность умчится всё - и ты сам... Лишь оставив себе на раздумье: Чем ты жил и какой ты оставил след, И обидно ли станет за то, Если буду всю жизнь бесполезным, Как отцветший цветок, увядая, теряет свой цвет. Быть всегда молодым И не думать о том, Что когда-нибудь станешь ненужным Ты таким же, как саван. В беспорядке, теряющем время и счет, Жизнь промчится, Тебе на прощанье оставя возможность Посмеяться, поплакать над тем, Что уже не вернёшь. Но, увы, миражом вдруг становится то, Что при жизни мы так не ценили... И охота последним дыханьем всё сразу постичь: Насладиться вином, Оказаться в объятьях любимых, А быть может, лишь просто подумать: «Я ведь столько прошёл По дороге идей и решений... Ничего я не внёс... Как все глупо... А стоило ль жить?...» #НашСтас #СтасМихайлов #СтасМихайловТексты #Стихи

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

Интересно, что на фотографиях женщина, которая на несколько лет моложе Стаса, теперь выглядит намного старше.

Пара вместе с 2006 года. Михайлов не устает признаваться своей супруге в любви прямо со сцены. У них большая семья. Муж и жена воспитывают сразу шестерых детей: по двое ребятишек от предыдущих браков и двоих общих.

Краткая информация о Стасе Михайлов

Имя: Стас Михайлов

Отчество: Владимирович

День рождения: 27.04.1969

Возраст: 50 лет

Место рождения: Сочи

Рост: 178 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: эстрадный певец

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3 Не нравится 2 Нравится 01.05.2019 Теги: стас михайлов

Как вы думаете, Стас Михайлов делал пластическую операцию? 3  

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  • Нина / 01.05.19 18:34
    -
    6
    +
    Даже не понятно почему он что то делает с внешностью. У него очень банальное личико мужичка из глубинки. Совершенно асексуальное. Такой привет из какого нибудь ВИА 70х. Деревенский клуб. А жена выглядит старше потому что вывесила дряблую грудь на показ. Сколько мордочку не натягивай , если грудь повисла в декольте без лифчика - возраст считывает мгновенно. Ну в таком возрасте белье носить надо и такое декольте только против женщины.
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  • Лина / 01.05.19 17:45
    -
    2
    +
    А какие это интересно уколы кожу так натягивают: без эффекта обвисших брылей и без отечности.
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  • Skeptik / 01.05.19 15:28
    -
    2
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    Это очевидно. Они, видимо, люди старой закалки и боятся о таком говорить.
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