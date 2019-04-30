На Дне рождения подруги Вера Брежнева станцевала на барной стойке

На днях в Киеве состоялась закрытая вечеринка в честь Дня рождения Сабины Мусиной, владеющей известным салоном красоты. На шумное празднование были приглашены звезды украинского и российского шоу-бизнеса. В числе дорогих гостей оказалась Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, а также Вера Брежнева. Артистка прилетела в столицу Украины без супруга.

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По желанию именинницы все гости должны были прийти в белом. Надя выбрала брючный костюм с приталенным жакетом и модные кроссовки с громоздкой подошвой. Вера оделась в стиле бохо. Она предпочла прямую юбку с завышенной талией, топ прямого кроя с разрезами по бокам, а также сабо на невысоком каблуке.

Развлекалась компания шумно, с песнями и танцами. Сабина Мусина, Надя Дорофеева и Вера устроили импровизированное трио и исполняли на радость всем присутствующим хиты группы «Виагра». Именинница пошутила, что отправит этот ролик Константину Мелазде в надежде все-таки попасть в звездную группу в свои «два раза по 20».

Только пением женщины не ограничились. На видео, опубликованном Сабиной, видно, что Дорофеева и Брежнева в кураже забрались на барную стойку и стали танцевать под аплодисменты и смех остальных гостей мероприятия. Самим девушкам происходящее нравилось не меньше.

Напомним, что ранее в интервью Константин Меладзе говорил, что полностью доверяет Брежневой. Именно ее появление в группе вдохновляло его на написание песен, ставших хитами. И именно она смогла раскрепостить его внутреннее и сделать более открытым миру и обществу, чем раньше.