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На Дне рождения подруги Вера Брежнева станцевала на барной стойке


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На днях в Киеве состоялась закрытая вечеринка в честь Дня рождения Сабины Мусиной, владеющей известным салоном красоты. На шумное празднование были приглашены звезды украинского и российского шоу-бизнеса. В числе дорогих гостей оказалась Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, а также Вера Брежнева. Артистка прилетела в столицу Украины без супруга.

По желанию именинницы все гости должны были прийти в белом. Надя выбрала брючный костюм с приталенным жакетом и модные кроссовки с громоздкой подошвой. Вера оделась в стиле бохо. Она предпочла прямую юбку с завышенной талией, топ прямого кроя с разрезами по бокам, а также сабо на невысоком каблуке.

Развлекалась компания шумно, с песнями и танцами. Сабина Мусина, Надя Дорофеева и Вера устроили импровизированное трио и исполняли на радость всем присутствующим хиты группы «Виагра». Именинница пошутила, что отправит этот ролик Константину Мелазде в надежде все-таки попасть в звездную группу в свои «два раза по 20».

Только пением женщины не ограничились. На видео, опубликованном Сабиной, видно, что Дорофеева и Брежнева в кураже забрались на барную стойку и стали танцевать под аплодисменты и смех остальных гостей мероприятия. Самим девушкам происходящее нравилось не меньше.

Напомним, что ранее в интервью Константин Меладзе говорил, что полностью доверяет Брежневой. Именно ее появление в группе вдохновляло его на написание песен, ставших хитами. И именно она смогла раскрепостить его внутреннее и сделать более открытым миру и обществу, чем раньше.

Краткая информация о Вере Брежневой

Имя: Вера Брежнева

Отчество: Викторовна

День рождения: 03.02.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина

Рост: 171 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса

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8 Не нравится 4 Нравится 30.04.2019 Теги: вера брежнева

Как вы считаете, приемлемо ли для женщины, имеющей детей, танцевать на барной стойке? 3  

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