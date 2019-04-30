На Дне рождения подруги Вера Брежнева станцевала на барной стойке
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На днях в Киеве состоялась закрытая вечеринка в честь Дня рождения Сабины Мусиной, владеющей известным салоном красоты. На шумное празднование были приглашены звезды украинского и российского шоу-бизнеса. В числе дорогих гостей оказалась Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, а также Вера Брежнева. Артистка прилетела в столицу Украины без супруга.
По желанию именинницы все гости должны были прийти в белом. Надя выбрала брючный костюм с приталенным жакетом и модные кроссовки с громоздкой подошвой. Вера оделась в стиле бохо. Она предпочла прямую юбку с завышенной талией, топ прямого кроя с разрезами по бокам, а также сабо на невысоком каблуке.
Развлекалась компания шумно, с песнями и танцами. Сабина Мусина, Надя Дорофеева и Вера устроили импровизированное трио и исполняли на радость всем присутствующим хиты группы «Виагра». Именинница пошутила, что отправит этот ролик Константину Мелазде в надежде все-таки попасть в звездную группу в свои «два раза по 20».
Только пением женщины не ограничились. На видео, опубликованном Сабиной, видно, что Дорофеева и Брежнева в кураже забрались на барную стойку и стали танцевать под аплодисменты и смех остальных гостей мероприятия. Самим девушкам происходящее нравилось не меньше.
✔️Дантес, мне уже скоро два раза по 20, поэтому песня в тренде будет всегда! ✔️Верунь, я отправлю в личку это видео Константину Меладзе, потому что это мой последний шанс прыгнуть в вагончик. ✔️Лерусь, предлагаю открывать Бар, без Джи. Я буду дописывать, а вы пока смотрите и репостите🖤😂
Напомним, что ранее в интервью Константин Меладзе говорил, что полностью доверяет Брежневой. Именно ее появление в группе вдохновляло его на написание песен, ставших хитами. И именно она смогла раскрепостить его внутреннее и сделать более открытым миру и обществу, чем раньше.
Краткая информация о Вере Брежневой
Имя: Вера Брежнева
Отчество: Викторовна
День рождения: 03.02.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина
Рост: 171 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, приемлемо ли для женщины, имеющей детей, танцевать на барной стойке? 3
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Бабка Шепетуха / 30.04.19 18:39Косте за 50. Он уже стар для таких развлечений. Нечего ему там делать.
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Ясина Лена / 30.04.19 13:15Нет, конечно. Вы что! Похоронить она себя должна. Я понимаю, если бы Брежнева стриптиз танцевала, но здесь все пошутили и все шутку поняли. Ничего предосудительного в этом не вижу.