Фанаты подозревают, что Стас Михайлов к юбилею сделал подтяжку лица

Стас Михайлов, любимец представительниц прекрасного пола разных возрастов, 27 апреля отметил юбилей, ему исполнилось 50 лет. Эта дата ознаменовалась не только концертом, который певец дал в честь своего дня рождения, но и значительными изменениями во внешности. Поклонники отметили тот факт, что у их кумира разгладилась кожа и изменилась мимика, что может свидетельствовать о подтяжке лица.

Кроме того, Стас Михайлов принял участие в шоу «Вечерний Ургант», в результате которого фанаты еще более утвердились в своих догадках. Певец дал интервью, во время которого сообщил о том, что поклонники перестали его узнавать. Так, во время проведения концерта некоторые их них даже покинули представление по той причине, что не верили, что перед ними находится настоящий Стас Михайлов.

На снимке, сделанном во время передачи, можно увидеть, насколько изменилась мимика артиста. На его лице пропали морщинки, характерные для него, например, в области лба и в уголках глаз. Ранее многие отмечали, что такие особенности придают Михайлову сексуальности. По-другому смотрится и улыбка Стаса. Подобные изменения свойственны после проведения определенных процедур, например, уколов ботокса. В то же время многие отметили, что Стас выглядит значительно помолодевшим и посвежевшим.