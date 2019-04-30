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Фанаты подозревают, что Стас Михайлов к юбилею сделал подтяжку лица


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Стас Михайлов, любимец представительниц прекрасного пола разных возрастов, 27 апреля отметил юбилей, ему исполнилось 50 лет. Эта дата ознаменовалась не только концертом, который певец дал в честь своего дня рождения, но и значительными изменениями во внешности. Поклонники отметили тот факт, что у их кумира разгладилась кожа и изменилась мимика, что может свидетельствовать о подтяжке лица.

Кроме того, Стас Михайлов принял участие в шоу «Вечерний Ургант», в результате которого фанаты еще более утвердились в своих догадках. Певец дал интервью, во время которого сообщил о том, что поклонники перестали его узнавать. Так, во время проведения концерта некоторые их них даже покинули представление по той причине, что не верили, что перед ними находится настоящий Стас Михайлов.

На снимке, сделанном во время передачи, можно увидеть, насколько изменилась мимика артиста. На его лице пропали морщинки, характерные для него, например, в области лба и в уголках глаз. Ранее многие отмечали, что такие особенности придают Михайлову сексуальности. По-другому смотрится и улыбка Стаса. Подобные изменения свойственны после проведения определенных процедур, например, уколов ботокса. В то же время многие отметили, что Стас выглядит значительно помолодевшим и посвежевшим.

Краткая информация о Стасе Михайлов

Имя: Стас Михайлов

Отчество: Владимирович

День рождения: 27.04.1969

Возраст: 50 лет

Место рождения: Сочи

Рост: 178 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: эстрадный певец

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2 Не нравится 0 Нравится 30.04.2019 Теги: стас михайлов

А Вам нравятся изменения во внешности Стаса Михайлова? 3  

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  • Вай-вах! / 30.04.19 18:44
    -
    1
    +
    Ёпс ту дэй!!! Ну и зачем он это сделал?! Его реально не узнать.
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  • Валентина / 30.04.19 09:11
    -
    1
    +
    В целом Стас Михайлов все же выглядит значительно моложе, если не присматриваться детально к таким недочетам как некоторое изменение мимики. Поэтому вопрос о том, пошли ли ему на пользу такие процедуры, на мой взгляд, является спорным. Общее впечатление он производит положительное
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  • Лика / 30.04.19 09:10
    -
    1
    +
    Раньше Стас Михайлов выглядел лучше, более мужественно, а мелкие морщинки придавали ему определенный шарм. Сейчас его мимика стала неестественной, а улыбка смотрится даже несколько пугающе. Я все же сторонница естественной красоты, и считаю, что подобные процедуры отражаются на внешности не лучшим образом
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