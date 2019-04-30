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Поклонники обсуждают третью, самую длинную серию финального сезона "Игры престолов"


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Вчера для всей многомиллионной армии поклонников сериала "Игра престолов" произошло действительно долгожданное событие - на экраны вышла третья, самая длинная и масштабная серия заключительного сезона. И надо сказать, что фанаты ждали ее с огромным нетерпением не просто так, ведь именно в этом эпизоде армия Короля Ночи должна была схлестнуться в решающей битве с объединенной армией Севера под стенами Винтерфелла. И конечно все ожидали, что сражение это окажется невероятно захватывающим. И вот здесь просто необходимо отдать должное режиссеру Мигелю Сапочнику - фанатов он не обманул. Ведь по мнению подавляющего большинства зрителей, эта битва оказалась не только лучшей за всю историю сериала, но и за всю историю телевидения. (Осторожно, спойлеры!)

Конечно, как и на любой другой, пусть даже экранной войне, избежать потерь не удалось. Так, с замиранием сердца поклонники "Игры престолов" по всему миру вчера наблюдали гибель любимых героев. В числе тех, чью смерть оплакивали больше всего, оказались Джорах Мормонт и Теон Грейджой. Сразу после выхода эпизода один из создателей сериала Дэниел Бретт Уайсс  прокомментировал эту потерю, заявив, что для таких персонажей смерть на поле битвы не станет неожиданностью. Например, рыцарь Джорах был предан Дейенерис Таргариен  с самого первого сезона. "Именно поэтому он всегда был готов драться за неё настолько долго и хорошо, насколько мог", - уверен Уайсс.

Что же касается Теона, то по мнению создателей картины, он совершенно точно знал, что умрет. "Он знал, что не сможет убить Короля Ночи и выбрал бежать ему навстречу, что непременно заставит зрителей гордиться Грейджоем и тем путем, через который ему пришлось пройти". Также огромной неожиданностью для фанатов стала жестокая, но не напрасная гибель отважной Лианы Мормонт.

А вот завершение серии и то, что бессмертного короля ночи в самый последний момент убила именно Арья Старк (а не Джон Сноу, как ожидали большинство), вызвало у поклонников противоречивые эмоции. Кто-то был разочарован таким поворотом событий, посчитав его нелепостью, а кто-то наоборот стал называть Арью "королевой Железного трона". Теперь поклонники гадают, что же ждет их любимых героев дальше, ведь впереди ещё одна, теперь уже финальная битва за трон, который Серсея Ланнистер никогда не отдаст просто так.



 

Краткая информация об Эмилии Кларк

Имя: Эмилия Кларк

День рождения: 26.10.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 157 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 3 Нравится 30.04.2019 Теги: Эмилия Кларк

А вам понравился этот эпизод? 5  

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  • Санта / 30.04.19 21:18
    -
    2
    +
    Серия шикарная, зрелищная, эмоциональная. Хотя с точки зрения здравого смысла в ней есть несколько недочетов. И первый из них "слитое" за десять секунд дотракийское войско. Что и зачем это было?
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  • Admin / 30.04.19 19:31
    -
    -3
    +
    Хватит дроTить??? познaкомься с девчонками, которые хотят чпокaться??? http://mydat.ru
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  • Фанатка / 30.04.19 16:54
    -
    4
    +
    Да понравился, и я не вижу ничего такого в том, что Арья расправилась с Королем Ночи. На протяжении всего сериала она всегда оказывалась именно там, где должна была быть. Поэтому ее появление в самом решающем эпизоде вполне закономерно. В Джона Сноу на этом поприще изначально ждали сплошные неудачи. Единственное, что мне не очень понравилось, это блуждания драконов в потьмах. У них было много возможностей жечь нежить у замка, но они упорно летали в облаках. И да, бесполезно слитая многотысячная армия дотракийцев - это вообще что-то необъяснимое.
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    • Кейт / 30.04.19 20:15
      -
      0
      +
      Несколько смутило, что короля ночи предварительно жгли драконом- ходоков это убивало, а королю ночи было нипочём. А потом его тупо убили ударом ножика (пусть даже из драконьего стекла) в живот
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