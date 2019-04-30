Вчера для всей многомиллионной армии поклонников сериала "Игра престолов" произошло действительно долгожданное событие - на экраны вышла третья, самая длинная и масштабная серия заключительного сезона. И надо сказать, что фанаты ждали ее с огромным нетерпением не просто так, ведь именно в этом эпизоде армия Короля Ночи должна была схлестнуться в решающей битве с объединенной армией Севера под стенами Винтерфелла. И конечно все ожидали, что сражение это окажется невероятно захватывающим. И вот здесь просто необходимо отдать должное режиссеру Мигелю Сапочнику - фанатов он не обманул. Ведь по мнению подавляющего большинства зрителей, эта битва оказалась не только лучшей за всю историю сериала, но и за всю историю телевидения. (Осторожно, спойлеры!)

Конечно, как и на любой другой, пусть даже экранной войне, избежать потерь не удалось. Так, с замиранием сердца поклонники "Игры престолов" по всему миру вчера наблюдали гибель любимых героев. В числе тех, чью смерть оплакивали больше всего, оказались Джорах Мормонт и Теон Грейджой. Сразу после выхода эпизода один из создателей сериала Дэниел Бретт Уайсс прокомментировал эту потерю, заявив, что для таких персонажей смерть на поле битвы не станет неожиданностью. Например, рыцарь Джорах был предан Дейенерис Таргариен с самого первого сезона. "Именно поэтому он всегда был готов драться за неё настолько долго и хорошо, насколько мог", - уверен Уайсс.

Что же касается Теона, то по мнению создателей картины, он совершенно точно знал, что умрет. "Он знал, что не сможет убить Короля Ночи и выбрал бежать ему навстречу, что непременно заставит зрителей гордиться Грейджоем и тем путем, через который ему пришлось пройти". Также огромной неожиданностью для фанатов стала жестокая, но не напрасная гибель отважной Лианы Мормонт.

А вот завершение серии и то, что бессмертного короля ночи в самый последний момент убила именно Арья Старк (а не Джон Сноу, как ожидали большинство), вызвало у поклонников противоречивые эмоции. Кто-то был разочарован таким поворотом событий, посчитав его нелепостью, а кто-то наоборот стал называть Арью "королевой Железного трона". Теперь поклонники гадают, что же ждет их любимых героев дальше, ведь впереди ещё одна, теперь уже финальная битва за трон, который Серсея Ланнистер никогда не отдаст просто так.