Русские красавицы, покорившие сердца голливудских актеров

Роман Джонни Деппа с танцовщицей гоу-гоу из Санкт-Петербурга, а также заявление пары и близких родственников актера о высокой и чистой любви взорвало рунет. Значительная часть русскоязычной аудитории в чистоту намерений девушки не верит. Сторонники пары парируют, что завидовать нужно молча.

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С финансовой точки зрения такому союзу действительно можно позавидовать. Ведь на никому неизвестную девушку в считанные недели обрушилась мировая слава и щедрость богатого Деппа, поселившего ее в своем роскошном особняке. Узнаем, кому еще из русских девушек удалось всерьез и надолго пленить сердце голливудской звезды.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Всемирно известная модель, родом из Челябинска, уже несколько лет находится в отношениях с одним из самых желанных красавчиков Голливуда – Брэдли Купером. У пары уже есть дочь и не так давно ради своей семьи актер приобрел роскошное жилье. Пара не расписана, но чувства их крепкие. Кинороман актера с Леди Гагой, их совместные появления на церемониях и слухи о романах никак не повлияли на отношения между Бредли и Ириной.

Анастасия Макаренко и Микки Рурк



Микки Рурк не один раз приезжал в Россию, однако с русскоязычной красавицей познакомился на фотосессии в Америке. Привлекательная блондинка на 35 лет моложе самого актера. Она не могла не привлечь его внимание. Вместе пара прожила 5 лет. По словам мужчины, это были самые яркие, серьезные и длительные отношения в его жизни.

Настя Виткина и Джим Керри

О том, что Джиму особенно нравятся русские красавицы широкой аудитории стало известно после откровений Анастасии Волочковой. Балерина рассказала, что у нее были интимные отношения с голливудским комедийным актером. Более того, периодически они летали друг к другу в гости.

Между тем это не одна единственная русская дама в жизни актера. В 2011 году он стал появляться на публике с Анастасией Виткиной. До встречи с Джимом девушка обучалась дизайну в одной из школ Нью-Йорка и о подобной славе даже не мечтала.

Влюбившись в блондинку, Керри часто выходил с ней в свет и даже собирался сделать предложение. Правда, отношения их расстроились. По какой причине, неизвестно.

Оксана Григорьева и Мел Гибсон

Бывшая жена Мела Гибсона – одна из самых знаменитых русскоязычных девушек, которая сумела увести голливудского красавчика под венец. После, с не меньшей помпой пара разводились. Усугубляло ситуацию наличие общего ребенка. По словам Оксаны, Мел неоднократно поднимал на нее руку. Сам он утверждал, что супругу интересовали исключительно его деньги.

Лариса и Адриан Броуди

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Лариса уехала из России в Монако еще в раннем возрасте. Свое русскоязычное имя она сменила на благозвучный псевдоним Лара Лието.

С известным актером Лара познакомилась на Каннском фестивале в 2012 году. Девушка покорила сердце избранника настолько, что они до сих пор вместе. Правда, личную жизнь пара старается не афишировать.