Вчера на Первом канале завершился очередной сезон музыкального шоу "Голос. Дети". В этот раз его победительницей стала Микелла Абрамова, дочь знаменитой певицы Алсу. Когда огласили результаты конкурса, десятилетняя девочка расплакалась от счастья, ведь она набрала более 56% голосов. И кто бы мог подумать, что эта победа вызовет такое количество негодования со стороны телезрителей.

Очень скоро после прямого эфира в специальных пабликах и группах, посвящённых конкурсу, начали появляться гневные комментарии. Первое, на чём настаивают зрители, так это на том, что голосование якобы было проведено с нарушениями. Комментаторы называли итоги конкурса "позором" и утверждали, что Микелла "не смогла попасть ни в одну ноту", несмотря на то, что очень старалась. Конечно, находились у юной исполнительницы и заступники, но они явно были в меньшинстве.

В связи с получившимся резонансном, Первый канал решил инициировать проверку. Как сообщил один из его представителей, на шоу имелись все признаки аномального голосования, при котором голоса зрителей модерировались в пользу одного из участников. Как отреагировали на эту новость Алсу и ее дочь, пока неизвестно.

Напомним, что участие Микеллы Абрамовой в детском "Голосе" не было безоблачным. Ещё на этапе "нокаутов", наставница Светлана Лобода вывела ее из соревнований, отдав предпочтение другим своим подопечным. Однако дополнительный мини-конкурс для выбывших участников, на котором всё решали зрительские симпатии, вернул Микеллу на шоу. При этом, многих возмутил ещё этот факт, что для возвращения Алсу и её дочь выбрали песню недавно умершей Юлии Началовой "Герой не моего романа". Хейтеры называли такой выбор неуместным, в то время, как сама Микелла утверждала, что давно мечтала исполнить это произведение именно на проекте "Голос. Дети". И надо заметить, что многие зрители не смогли пройти мимо столь трогательного момента и проголосовали за то, чтобы девочка вернулась в конкурс и продолжила борьбу за первое место.

Помимо этого, прямо перед финалом Микелле организовали поддержку и некоторые знаменитости. Например, Ольга Бузова в Инстаграм призывала свою многомиллионную аудиторию голосовать именно за талантливую дочку Алсу. То же самое делали и другие звёзды отечественного шоу-бизнеса.