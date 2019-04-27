Победу Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, на детском "Голосе" поставили под сомнение
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Вчера на Первом канале завершился очередной сезон музыкального шоу "Голос. Дети". В этот раз его победительницей стала Микелла Абрамова, дочь знаменитой певицы Алсу. Когда огласили результаты конкурса, десятилетняя девочка расплакалась от счастья, ведь она набрала более 56% голосов. И кто бы мог подумать, что эта победа вызовет такое количество негодования со стороны телезрителей.
Очень скоро после прямого эфира в специальных пабликах и группах, посвящённых конкурсу, начали появляться гневные комментарии. Первое, на чём настаивают зрители, так это на том, что голосование якобы было проведено с нарушениями. Комментаторы называли итоги конкурса "позором" и утверждали, что Микелла "не смогла попасть ни в одну ноту", несмотря на то, что очень старалась. Конечно, находились у юной исполнительницы и заступники, но они явно были в меньшинстве.
В связи с получившимся резонансном, Первый канал решил инициировать проверку. Как сообщил один из его представителей, на шоу имелись все признаки аномального голосования, при котором голоса зрителей модерировались в пользу одного из участников. Как отреагировали на эту новость Алсу и ее дочь, пока неизвестно.
Напомним, что участие Микеллы Абрамовой в детском "Голосе" не было безоблачным. Ещё на этапе "нокаутов", наставница Светлана Лобода вывела ее из соревнований, отдав предпочтение другим своим подопечным. Однако дополнительный мини-конкурс для выбывших участников, на котором всё решали зрительские симпатии, вернул Микеллу на шоу. При этом, многих возмутил ещё этот факт, что для возвращения Алсу и её дочь выбрали песню недавно умершей Юлии Началовой "Герой не моего романа". Хейтеры называли такой выбор неуместным, в то время, как сама Микелла утверждала, что давно мечтала исполнить это произведение именно на проекте "Голос. Дети". И надо заметить, что многие зрители не смогли пройти мимо столь трогательного момента и проголосовали за то, чтобы девочка вернулась в конкурс и продолжила борьбу за первое место.
Помимо этого, прямо перед финалом Микелле организовали поддержку и некоторые знаменитости. Например, Ольга Бузова в Инстаграм призывала свою многомиллионную аудиторию голосовать именно за талантливую дочку Алсу. То же самое делали и другие звёзды отечественного шоу-бизнеса.
Краткая информация об Алсу
Имя: Алсу
Отчество: Ралифовна
День рождения: 27.06.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Бугульма, Татарская АССР
Рост: 172 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам понравилось финальное выступление Микеллы? 6
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Наталья / 27.04.19 23:00Вот вы мне скажите, те, кто смотрит "Голос", дополнительные этапы для выбывших всегда были, или только в этом исключительном сезоне?
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Лучик / 27.04.19 22:51Не стоит травить Микеллу, это все не она, а ее родители. Сегодня в Инстаграм видела записанное видео Максима Галкина. Так вот, он также считает, что победил именно Максим Ержан, и я с ним полностью согласна. Меладзе тоже рассчитывает на пересмотр результатов. Мне в этой ситуации и Микеллу жалко, она еще ребенок и многого не понимает, но ее мама и папа явно перестарались.
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IVA / 27.04.19 19:26Ничего особенного в девочке, середнячок, и вибрато в голосе странное у неё.
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lik / 27.04.19 13:47ужасно , да и непривлекательная она , толстоватая к тому же для 10 лет , ну вот зачем ребенка тащить на сцену , почему не подождать пока он подрастет ,окрепнет морально и расцветет
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*** / 28.04.19 01:23Озвучу своё непопулярное мнение. Не о её родителях и таланте, а только о внешности. Чем больше РАЗНЫХ певиц появляется на сцене, тем более широкими становятся взгляды публики, которая считает своим долгом этих певиц оценивать. Глядишь и нормальным станет видеть на сцене и в телевизоре недостаточно для кого-то привлекательных и "толстоватых" людей. И окажется — невероятно — и дети, и женщины, и мужчины бывают любыми, а не только худым конвенциональными красавцами
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Пип / 27.04.19 10:55Она старалась, но таланта явно не хватало. Очень жаль казахского мальчика. Считаю, что победы был достоин именно он. А Микелла просто родилась в "правильной" семье. Только не понимаю, зачем ей этот конкурс, она бы и без него певицей стала. А какому-нибудь действительно талантливому ребенку "Голос" мог бы дать путевку в прекрасное будущее.