В сети появились фотографии роскошного интерьера виллы Киркорова в Майами

Недвижимость в Майами Филипп Киркоров приобрел себе больше 10 лет назад. Сначала это была небольшая квартира, однако незадолго до рождения детей Филипп продал ее и приобрел внушительный по площади особняк в престижном районе Майами. Рядом с виллой российского поп-короля находится элитный гольф-клуб.

На сайте местной риэлторской компании появились фотографии дома Филиппа Киркорова в момент, когда мужчина только приобрел его. Сразу следует отметить, что вилла выглядит роскошно. По словам специалистов рынка недвижимости, российский певец купил ее за 4,7 млн. долларов.

В доме имеется просторная ванная комната, полностью оборудованный тренажерный зал, столовая и кухня, выполненные в стиле неоклассика, а также уютный и оборудованный кинозал с мягкими кожаными креслами.

Свои концертные костюмы и повседневную одежду Филипп хранит в не менее просторной гардеробной, разбитой для удобства на отсеки для одежды и обуви.

Во дворе особняка располагается бассейн. Также у Филиппа имеется небольшой гостевой домик. Когда мужчина отсутствует, за владениями присматривает супружеская чета из Бразилии. На территории виллы они не проживают. Мужчина и женщина периодически наведываются, чтобы навести порядок. Когда же Филипп с детьми и няней появляется в Майами, эта же пара помогает ему в быту, готовит еду и т.д.

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Представители риэлторского агентства отмечают, что за время с покупки дома Киркоровым цена его выросла на 3 млн. долларов. Таким образом, приобретение поп-короля российский сцены оказалось весьма выгодным вложением средств.