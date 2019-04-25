В сети появились фотографии роскошного интерьера виллы Киркорова в Майами
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Недвижимость в Майами Филипп Киркоров приобрел себе больше 10 лет назад. Сначала это была небольшая квартира, однако незадолго до рождения детей Филипп продал ее и приобрел внушительный по площади особняк в престижном районе Майами. Рядом с виллой российского поп-короля находится элитный гольф-клуб.
На сайте местной риэлторской компании появились фотографии дома Филиппа Киркорова в момент, когда мужчина только приобрел его. Сразу следует отметить, что вилла выглядит роскошно. По словам специалистов рынка недвижимости, российский певец купил ее за 4,7 млн. долларов.
В доме имеется просторная ванная комната, полностью оборудованный тренажерный зал, столовая и кухня, выполненные в стиле неоклассика, а также уютный и оборудованный кинозал с мягкими кожаными креслами.
Свои концертные костюмы и повседневную одежду Филипп хранит в не менее просторной гардеробной, разбитой для удобства на отсеки для одежды и обуви.
Во дворе особняка располагается бассейн. Также у Филиппа имеется небольшой гостевой домик. Когда мужчина отсутствует, за владениями присматривает супружеская чета из Бразилии. На территории виллы они не проживают. Мужчина и женщина периодически наведываются, чтобы навести порядок. Когда же Филипп с детьми и няней появляется в Майами, эта же пара помогает ему в быту, готовит еду и т.д.
Представители риэлторского агентства отмечают, что за время с покупки дома Киркоровым цена его выросла на 3 млн. долларов. Таким образом, приобретение поп-короля российский сцены оказалось весьма выгодным вложением средств.
Краткая информация о Филиппе Киркорове
Имя: Филипп Киркоров
Отчество: Бедросович
День рождения: 30.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Варна, Болгария
Рост: 198 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, продюсер
Фотографии
Фотографии
А вам нравится интерьер особняка Филиппа? 3
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инесса Moscow / 26.04.19 13:38Бедросовна лгунья! Это съемный дом))))
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Михаил. Краснодар / 25.04.19 18:29Недурно-недурно, но мне до сих пор непонятно, как он с примитивными песенками и Петросян с его устаревшим юмором смогли заработать так много денег?
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Alex / 25.04.19 13:29Ну, почти всё показали, только главного мы не увидели – трехметровой кровати для двухметрового дяди.