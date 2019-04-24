Беременная жена Сергея Жукова показала на Мальдивах округлившийся живот
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Как известно, в звездной семье уже есть трое детей, старшей дочери 10 лет, а младшему сыну исполнилось 4 года. Кроме того, у Сергея имеется и взрослая дочь от предыдущего брака, которой 18 лет.
Супружеская пара отправилась на Мальдивы вместе с детьми, чтобы отпраздновать там католическую Пасху. Они решили приобщиться к традициям этой страны, и празднование проходило в костюмах кроликов, которые с увлечением искали шоколадные яйца.
Регина отметила, что такое развлечение особенно пришлось по душе детям. Во время прогулки женщина решила не только оставить на память фотоснимки, но и заснять происходящее на камеру. В последующем она выложила видео на своей страничке в Инстаграм, чтобы фанаты смогли порадоваться вместе с ней.
Краткая информация о Сергее Жукове
Имя: Сергей Жуков
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 22.05.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Димитровград, Ульяновская область
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певец, продюсер, бизнесмен
Фотографии
Фотографии
А как вы восприняли новость о беременности жены Сергея Жукова? 3
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Пользователь / 24.04.19 17:26На этом сайте явно занижены параметры звёзд. Ходила на концерт Жукова год назад. Он очень толстый. Очевидная степень ожирения. Вес более 100 кг. Но явно не 72))
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Елена / 24.04.19 13:47По Регине, жене Сергея Жукова, и не скажешь, что у нее столько детей. Она смотрится очень молодо и свежо, может, конечно, причина тому целебный воздух на Мальдивах. Звездная пара, как и вся семья, смотрятся очень гармонично
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Света / 24.04.19 13:46Сергей Жуков – мой любимый певец с молодости. Честно говоря, трудно было даже представить, что у него четверо детей от двух разных браков, для меня он привычно ассоциировался с молодым парнем. Пополнение семьи – это замечательно, на фото пара выглядит очень счастливой