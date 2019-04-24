Беременная жена Сергея Жукова показала на Мальдивах округлившийся живот

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков ожидает пополнения семейства: его жена Регина, экс-участница ВИА «Сливки», беременна. Она решила поделиться своей радостью с подписчиками и опубликовала видео с отдыха на Мальдивах, на котором продемонстрировала округлившийся животик.

Как известно, в звездной семье уже есть трое детей, старшей дочери 10 лет, а младшему сыну исполнилось 4 года. Кроме того, у Сергея имеется и взрослая дочь от предыдущего брака, которой 18 лет.

Супружеская пара отправилась на Мальдивы вместе с детьми, чтобы отпраздновать там католическую Пасху. Они решили приобщиться к традициям этой страны, и празднование проходило в костюмах кроликов, которые с увлечением искали шоколадные яйца.

Регина отметила, что такое развлечение особенно пришлось по душе детям. Во время прогулки женщина решила не только оставить на память фотоснимки, но и заснять происходящее на камеру. В последующем она выложила видео на своей страничке в Инстаграм, чтобы фанаты смогли порадоваться вместе с ней.