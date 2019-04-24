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Беременная жена Сергея Жукова показала на Мальдивах округлившийся живот


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Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков ожидает пополнения семейства: его жена Регина, экс-участница ВИА «Сливки», беременна. Она решила поделиться своей радостью с подписчиками и опубликовала видео с отдыха на Мальдивах, на котором продемонстрировала округлившийся животик.

Как известно, в звездной семье уже есть трое детей, старшей дочери 10 лет, а младшему сыну исполнилось 4 года. Кроме того, у Сергея имеется и взрослая дочь от предыдущего брака, которой 18 лет.

Супружеская пара отправилась на Мальдивы вместе с детьми, чтобы отпраздновать там католическую Пасху. Они решили приобщиться к традициям этой страны, и празднование проходило в костюмах кроликов, которые с увлечением искали шоколадные яйца.

Регина отметила, что такое развлечение особенно пришлось по душе детям. Во время прогулки женщина решила не только оставить на память фотоснимки, но и заснять происходящее на камеру. В последующем она выложила видео на своей страничке в Инстаграм, чтобы фанаты смогли порадоваться вместе с ней.

Краткая информация о Сергее Жукове

Имя: Сергей Жуков

Отчество: Евгеньевич

День рождения: 22.05.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Димитровград, Ульяновская область

Рост: 178 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певец, продюсер, бизнесмен

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7 Не нравится 5 Нравится 24.04.2019 Теги: Сергей Жуков

А как вы восприняли новость о беременности жены Сергея Жукова? 3  

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  • Пользователь / 24.04.19 17:26
    -
    6
    +
    На этом сайте явно занижены параметры звёзд. Ходила на концерт Жукова год назад. Он очень толстый. Очевидная степень ожирения. Вес более 100 кг. Но явно не 72))
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  • Елена / 24.04.19 13:47
    -
    4
    +
    По Регине, жене Сергея Жукова, и не скажешь, что у нее столько детей. Она смотрится очень молодо и свежо, может, конечно, причина тому целебный воздух на Мальдивах. Звездная пара, как и вся семья, смотрятся очень гармонично
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  • Света / 24.04.19 13:46
    -
    4
    +
    Сергей Жуков – мой любимый певец с молодости. Честно говоря, трудно было даже представить, что у него четверо детей от двух разных браков, для меня он привычно ассоциировался с молодым парнем. Пополнение семьи – это замечательно, на фото пара выглядит очень счастливой
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