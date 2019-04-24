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Варум возмущена: ее лицо на обложке журнала обработали до состояния неподвижной маски


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Анжелика Варум в своем аккаунте опубликовала фотографию новой обложки журнала «Караван историй». На снимке изображена сама Анжелика. Именно она стала главной героиней номера.

Певица в публикации сразу отметила, что интервью с журналисткой издания ей понравилось. Они пообщались, и певица в рассказе затронула множество очень личных тем. В плане атмосферы для нее все было прекрасно, интервью получилось хорошим и за это она работникам журнала благодарна. Что касается фотографии на обложке – Варум возмутилась.

Главным поводом для недовольства стала работа фотографа, который ретушировал ее снимок. По мнению Варум, специалист затер ее изображение до такой степени, что лицо превратилось в неподвижную, восковую маску.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера вышел журнал «Караван историй» с моим интервью. Мне было очень приятно встретиться и побеседовать с журналистом Аллой Занимонец. Разговор, на мой взгляд, получился достаточно интересным. Но увидев обложку, я расстроилась. Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печати, получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намёка на эмоции?! Что это за тренд - живых людей превращать в «мёртвых»? Я не против деликатной ретуши, но нельзя же полностью стирать личность, кладя её под каток безжалостного фотошопа?! И всё это в погоне за каким-то эфемерным стандартом. Приношу извинения творческой группе журнала, за свою несдержанность. Знаю, все старались. Спасибо! Но не высказаться на эту тему - значит поддержать тенденцию обезличивания. Фото Макса Никитина.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

Артистка отметила, что она не против грамотной и качественной ретуши. Она понимает, что это особенности глянца. Однако такую грубую работу, где живой человек «превращается в мертвого», артистка считает недопустимой.

Редакция журнала «Караван историй» выпад Анжелики в свой адрес пока никак не комментировала, а вот пользователи артистку поддержали. Они отметили, что Варум следит за своим питанием и фигурой, занимается спортом и выглядит очень живо, интересно и ярко. Подобная ретушь ей на самом деле не нужна.

Краткая информация об Анжелике Варум

Имя: Анжелика Варум

Отчество: Юрьевна

День рождения: 26.05.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Львов, Украина

Рост: 167 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса

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3 Не нравится 4 Нравится 24.04.2019 Теги: Анжелика Варум

А вы согласны с мнением, что современный глянец использует слишком много фотошопа? 3  

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