Варум возмущена: ее лицо на обложке журнала обработали до состояния неподвижной маски
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Анжелика Варум в своем аккаунте опубликовала фотографию новой обложки журнала «Караван историй». На снимке изображена сама Анжелика. Именно она стала главной героиней номера.
Главным поводом для недовольства стала работа фотографа, который ретушировал ее снимок. По мнению Варум, специалист затер ее изображение до такой степени, что лицо превратилось в неподвижную, восковую маску.
Вчера вышел журнал «Караван историй» с моим интервью. Мне было очень приятно встретиться и побеседовать с журналистом Аллой Занимонец. Разговор, на мой взгляд, получился достаточно интересным. Но увидев обложку, я расстроилась. Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печати, получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намёка на эмоции?! Что это за тренд - живых людей превращать в «мёртвых»? Я не против деликатной ретуши, но нельзя же полностью стирать личность, кладя её под каток безжалостного фотошопа?! И всё это в погоне за каким-то эфемерным стандартом. Приношу извинения творческой группе журнала, за свою несдержанность. Знаю, все старались. Спасибо! Но не высказаться на эту тему - значит поддержать тенденцию обезличивания. Фото Макса Никитина.
Артистка отметила, что она не против грамотной и качественной ретуши. Она понимает, что это особенности глянца. Однако такую грубую работу, где живой человек «превращается в мертвого», артистка считает недопустимой.
Редакция журнала «Караван историй» выпад Анжелики в свой адрес пока никак не комментировала, а вот пользователи артистку поддержали. Они отметили, что Варум следит за своим питанием и фигурой, занимается спортом и выглядит очень живо, интересно и ярко. Подобная ретушь ей на самом деле не нужна.
Краткая информация об Анжелике Варум
Имя: Анжелика Варум
Отчество: Юрьевна
День рождения: 26.05.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Львов, Украина
Рост: 167 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с мнением, что современный глянец использует слишком много фотошопа? 3
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Виталик / 25.04.19 09:29Анжелика крутая. Ее можно было вообще без фотошопа пускать на обложку.
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Wella / 24.04.19 19:26Прекрасно! Наконец-то западные тенденции бить по глянцу доходят до нас. Пусть это все убирают! Надоели маски, фильтры и редакторы.
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Лидия / 24.04.19 12:34Наконец-то нормальная женщина, которая адекватно воспринимает свой возраст и собственную красоту.