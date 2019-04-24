Варум возмущена: ее лицо на обложке журнала обработали до состояния неподвижной маски

Анжелика Варум в своем аккаунте опубликовала фотографию новой обложки журнала «Караван историй». На снимке изображена сама Анжелика. Именно она стала главной героиней номера.

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Певица в публикации сразу отметила, что интервью с журналисткой издания ей понравилось. Они пообщались, и певица в рассказе затронула множество очень личных тем. В плане атмосферы для нее все было прекрасно, интервью получилось хорошим и за это она работникам журнала благодарна. Что касается фотографии на обложке – Варум возмутилась.

Главным поводом для недовольства стала работа фотографа, который ретушировал ее снимок. По мнению Варум, специалист затер ее изображение до такой степени, что лицо превратилось в неподвижную, восковую маску.

Артистка отметила, что она не против грамотной и качественной ретуши. Она понимает, что это особенности глянца. Однако такую грубую работу, где живой человек «превращается в мертвого», артистка считает недопустимой.

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Редакция журнала «Караван историй» выпад Анжелики в свой адрес пока никак не комментировала, а вот пользователи артистку поддержали. Они отметили, что Варум следит за своим питанием и фигурой, занимается спортом и выглядит очень живо, интересно и ярко. Подобная ретушь ей на самом деле не нужна.