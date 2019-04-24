Александр Кержаков и Милана Тюльпанова официально развелись

Известный российский футболист Александр Кержаков вновь оказался в статусе холостяка. Вчера, 23 апреля Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга официально расторгнул его непродолжительный брак с двадцатишестилетней Миланой Тюльпановой, дочерью политика Вадима Тюльпанова.

Конечно, всем известно, что Кержаков со своей молодой супругой не жил уже давно. О разрыве отношений пара объявила ещё в мае 2018 года. Но расстаться миром не получилось, ведь практически сразу Александр и Милана начали делить общего сына Артемия. Бывшие влюблённые развязали друг против друга настоящую войну. Так, футболист во всеуслышание заявил, что у его жены имеются серьёзные проблемы с наркотиками, и ей необходимо срочное лечение. Под этим предлогом ему удалось забрать Артемия к себе на длительный период. Однако вскоре после выхода из клиники Милана вновь начала предъявлять права на ребенка и сумела добиться в суде опеки над мальчиком. Незадолго до Нового года она забрала малыша из дома отца.

В настоящее время решение суда о проживании Артемия с мамой остаётся в силе. Впрочем, и сам Кержаков недавно неожиданно заявил, что готов уступить всем требованиям Миланы и оставить ребёнка с ней. Иными словами, он не будет больше пытаться лишить теперь уже бывшую жену родительских прав, и готов выплачивать назначенные судом алименты. Пока эта сумма будет составлять шестую часть его официального заработка. Но когда старшему сыну футболиста Игорю, проживающему вместе с отцом, исполнится 18 лет, сумма увеличится до 1/4 от всего дохода. Помимо этого Александр выплачивает алименты и на дочь Дарью, которая родилась в его первом браке с Марией Головой.

Чуть ранее Кержаков написал в Инстаграм пост, где объяснил, почему он отказался от "дележки" ребёнка. Спортсмен желает, чтобы все эти судебные разбирательства закончились как можно скорее и суд окончательно определил условия встреч отца и сына. Футболист признался, что в последнее время он видел Артемия очень редко, так как ему запрещали общение с мальчиком под разными предлогами. "Последний запрет был связан с тем, что я согласился на развод. Не пытайтесь это понять - необъяснимо!" - поделился мужчина несколько дней назад. Однако его ожидания не оправдались, и пока вопрос встреч Александра и Артемия окончательно не решен.