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Александр Кержаков и Милана Тюльпанова официально развелись


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Известный российский футболист Александр Кержаков вновь оказался в статусе холостяка. Вчера, 23 апреля Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга официально расторгнул его непродолжительный брак с двадцатишестилетней Миланой Тюльпановой, дочерью политика Вадима Тюльпанова.

Конечно, всем известно, что Кержаков со своей молодой супругой не жил уже давно. О разрыве отношений пара объявила ещё в мае 2018 года. Но расстаться миром не получилось, ведь практически сразу Александр и Милана начали делить общего сына Артемия. Бывшие влюблённые развязали друг против друга настоящую войну. Так, футболист во всеуслышание заявил, что у его жены имеются серьёзные проблемы с наркотиками, и ей необходимо срочное лечение. Под этим предлогом ему удалось забрать Артемия к себе на длительный период. Однако вскоре после выхода из клиники Милана вновь начала предъявлять права на ребенка и сумела добиться в суде опеки над мальчиком. Незадолго до Нового года она забрала малыша из дома отца.

В настоящее время решение суда о проживании Артемия с мамой остаётся в силе. Впрочем, и сам Кержаков недавно неожиданно заявил, что готов уступить всем требованиям Миланы и оставить ребёнка с ней. Иными словами, он не будет больше пытаться лишить теперь уже бывшую жену родительских прав, и готов выплачивать назначенные судом алименты. Пока эта сумма будет составлять шестую часть его официального заработка. Но когда старшему сыну футболиста Игорю, проживающему вместе с отцом, исполнится 18 лет, сумма увеличится до 1/4 от всего дохода. Помимо этого Александр выплачивает алименты и на дочь Дарью, которая родилась в его первом браке с Марией Головой.

Чуть ранее Кержаков написал в Инстаграм пост, где объяснил, почему он отказался от "дележки" ребёнка. Спортсмен желает, чтобы все эти судебные разбирательства закончились как можно скорее и суд окончательно определил условия встреч отца и сына. Футболист признался, что в последнее время он видел Артемия очень редко, так как ему запрещали общение с мальчиком под разными предлогами. "Последний запрет был связан с тем, что я согласился на развод. Не пытайтесь это понять - необъяснимо!" - поделился мужчина несколько дней назад. Однако его ожидания не оправдались, и пока вопрос встреч Александра и Артемия окончательно не решен.

 

Краткая информация об Александре Кержакове

Имя: Александр Кержаков

Отчество: Анатольевич

День рождения: 27.11.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Кингисепп, Ленинградская обл.

Рост: 176 см

Вес: 76 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: футболист

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1 Не нравится 1 Нравится 24.04.2019 Теги: Александр Кержаков

А как вы думаете, правильно ли поступил Кержаков, уступив требованиям бывшей супруги? 3  

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  • 99 регион / 24.04.19 21:13
    -
    1
    +
    Красивый, конечно, Саша Кержаков мужик. Вот прям в моем вкусе на все 100%! Но характер у него судя по всему гадкий. Правильно говорят - с лица воды не пить. А самое обидное, что найдутся еще девчонки, которые полетят на него, как мотыльки, и обязательно обожгутся.
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  • Лада / 24.04.19 21:02
    -
    0
    +
    Неужели Кержаков хотя бы раз не захотел поменять этот дурацкий сценарий своих отношений с женами. Неужели так уж нужно постоянно опускаться до скандалов, судов, упреков и громких заявлений в адрес женщины, родившей тебе ребенка?! Что за потребительское,и я бы даже сказала скотское отношение к женам? Девушка молодец! Сумела дать отпор этому самовлюбленному мужику.
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  • МИР / 24.04.19 15:52
    -
    0
    +
    Я думаю правильно. Хватит уже ребенка и себя мучить. Пусть суд поможет договориться и воспитывайте мальчишку в мире. Ему нужны оба - и мама, и папа. И это следует понимать в первую очередь. А совместные претензии со временем уйдут. У всех в этой семье теперь начинается новая жизнь.
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