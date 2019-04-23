Гарика Харламова осудили за выложенный в Инстаграм ролик с участием Витаса
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Все подписчики юмориста Гарика Харламова знают про его склонность публиковать весьма пошлые, а порой и провокационные шутки. Часто не обходит шоумен своим "вниманием" и коллег-знаменитостей. Так, например, несколько дней назад на своей страничке в Инстаграм артист выложил небольшое видео со старого концерта Витаса. И все бы ничего, но над роликом предварительно поработали хейтеры.
Конечно, скандально смонтированное видео, появившееся в микро-блоге известного человека, тут же привлекло к себе внимание. Только за первые три часа его посмотрело полмиллиона пользователей. А в комментариях фолловеры и вовсе разделились на два лагеря. Первые утверждали, что от души посмеялись и оценили чувство юмора Харламова, а вторые обвинили Гарика в полном бескультурье, пошлости и отсутствии морали. "Нет, это не юмор. Это деградация взрослого человека. И если вам всё равно, тогда сделайте подобное видео с изображением себя", "Гарик, вы ли это? У вас что-то случилось? Может помощь нужна? Может доктора позвать? Что за ерунду вы выкладываете?"," Это уже точно перебор, как-будто страницу взломали. Гарик, вы в запое?" - возмущались подписчики. Не остался в стороне и главный герой ролика певец Витас.
Ещё вчера он обратился к Харламову с заявлением, в котором выразил свое негодование по поводу хамского отношения со стороны резидента Comedy Club к своим коллегам. Также артист озаботился психическим состоянием подрастающего поколения, которое вынуждено смотреть пошлые публикации на страничках публичных людей. "Это действует разрушительно", - отметил певец. Впрочем, как и ожидалось, ответ Харламова также не заставил долго себя ждать.
Всё в той же социальной сети Инстаграм юморист опубликовал длинное послание для всех тех, кто по достоинству не оценил его чувство юмора. В нем Гарик подчеркнул, что ко всем своим коллегам, в том числе и к Витасу, относится уважительно, а ролик - это ничего личного. "Не я его автор. Единственное, что я сделал, так это разместил его у себя", - заявил резидент. Также он подчеркнул, что про него самого в Сети ходит просто огромное количество разнообразных видео, к которым он относится абсолютно спокойно: "Моя профессия предполагает стеб, в первую очередь над самим собой." В заключении Харламов извинился перед Витасом за то, что именно он разместил ролик на своей страничке.
Краткая информация о Гарике Харламове
Имя: Гарик Харламов
Отчество: Юрьевич
День рождения: 28.02.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 186 см
Вес: 93 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актер, телеведущий
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, допустимо ли выкладывать подобные ролики в социальную сеть? 5
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Алла Мурманск / 24.04.19 09:41Считаю, что недопустимо! Пошлость с экрана зашкаливает, особенно с канала ТНТ Камеди клаб,и Камеди вумен,и др.передачи лействительно действуют разрушаеще на молодое поколение! Юмор ниже плинтуса,некоторые юмористы поднялись на теме гомосеков,куда мы катимся,скоро,как в Швеции для детей какашку с мочой будем показывать, вместо спокойной ночи малыши? Мерзость ,и пошлость! У Мартиросяна свой ребенок,и не стыдно ведь! Короче гадость!
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sssc / 23.04.19 22:56Отличный и талантливый юморист. А Витас пусть ему спасибо скажет - о нем снова говорят.
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Наталья 34 / 23.04.19 20:00Раньше Харламов действительно был отличным комиком. Сегодня это просто наглый и абсолютно никого не уважающий тип, который считает, что ему можно все. Посмотрела его страничку в ИГ и честно офигела. Постит черт знает что, а самое главное - его явно читают и подростки, которые теперь будут уверены, что это абсолютно нормальное поведение и отношение к людям. У человека весь юмор возле ширинки крутится и ради того, чтобы в очередной раз "блеснуть" он пишет откровенную грязь!
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Миха / 23.04.19 18:33Эх, не успел посмотреть(( удалили видос. пойду на ютубе искать
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334 / 23.04.19 17:08Отвратительно! Харламов до того зазвездился, что совсем перестал понимать, что хорошо, а что плохо.