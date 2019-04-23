 
 
 

 
 
На главную
 
 

Гарика Харламова осудили за выложенный в Инстаграм ролик с участием Витаса


1 3

Все подписчики юмориста Гарика Харламова знают про его склонность публиковать весьма пошлые, а порой и провокационные шутки. Часто не обходит шоумен своим "вниманием" и коллег-знаменитостей. Так, например, несколько дней назад на своей страничке в Инстаграм артист выложил небольшое видео со старого концерта Витаса. И все бы ничего, но над роликом предварительно поработали хейтеры.

Конечно, скандально смонтированное видео, появившееся в микро-блоге известного человека, тут же привлекло к себе внимание. Только за первые три часа его посмотрело полмиллиона пользователей. А в комментариях фолловеры и вовсе разделились на два лагеря. Первые утверждали, что от души посмеялись и оценили чувство юмора Харламова, а вторые обвинили Гарика в полном бескультурье, пошлости и отсутствии морали. "Нет, это не юмор. Это деградация взрослого человека. И если вам всё равно, тогда сделайте подобное видео с изображением себя", "Гарик, вы ли это? У вас что-то случилось? Может помощь нужна? Может доктора позвать? Что за ерунду вы выкладываете?"," Это уже точно перебор, как-будто страницу взломали. Гарик, вы в запое?" - возмущались подписчики. Не остался в стороне и главный герой ролика певец Витас.

Ещё вчера он обратился к Харламову с заявлением, в котором выразил свое негодование по поводу хамского отношения со стороны резидента Comedy Club к своим коллегам. Также артист озаботился психическим состоянием подрастающего поколения, которое вынуждено смотреть пошлые публикации на страничках публичных людей. "Это действует разрушительно", - отметил певец.  Впрочем, как и ожидалось, ответ Харламова также не заставил долго себя ждать.

Всё в той же социальной сети Инстаграм юморист опубликовал длинное послание для всех тех, кто по достоинству не оценил его чувство юмора. В нем Гарик подчеркнул, что ко всем своим коллегам, в том числе и к Витасу, относится уважительно, а ролик - это ничего личного. "Не я его автор. Единственное, что я сделал, так это разместил его у себя", - заявил резидент. Также он подчеркнул, что про него самого в Сети ходит просто огромное количество разнообразных видео, к которым он относится абсолютно спокойно: "Моя профессия предполагает стеб, в первую очередь над самим собой." В заключении Харламов извинился перед Витасом за то, что именно он разместил ролик на своей страничке.

 

Краткая информация о Гарике Харламове

Имя: Гарик Харламов

Отчество: Юрьевич

День рождения: 28.02.1981

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 186 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актер, телеведущий

Смотреть фотографии с Гариком Харламовым

Фотографии

Показать еще

Фотографии



3 Не нравится 1 Нравится 23.04.2019 Теги: Гарик Харламов

А как вы считаете, допустимо ли выкладывать подобные ролики в социальную сеть? 5  

Оставить комментарий
  • Алла Мурманск / 24.04.19 09:41
    -
    0
    +
    Считаю, что недопустимо! Пошлость с экрана зашкаливает, особенно с канала ТНТ Камеди клаб,и Камеди вумен,и др.передачи лействительно действуют разрушаеще на молодое поколение! Юмор ниже плинтуса,некоторые юмористы поднялись на теме гомосеков,куда мы катимся,скоро,как в Швеции для детей какашку с мочой будем показывать, вместо спокойной ночи малыши? Мерзость ,и пошлость! У Мартиросяна свой ребенок,и не стыдно ведь! Короче гадость!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • sssc / 23.04.19 22:56
    -
    -1
    +
    Отличный и талантливый юморист. А Витас пусть ему спасибо скажет - о нем снова говорят.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Наталья 34 / 23.04.19 20:00
    -
    1
    +
    Раньше Харламов действительно был отличным комиком. Сегодня это просто наглый и абсолютно никого не уважающий тип, который считает, что ему можно все. Посмотрела его страничку в ИГ и честно офигела. Постит черт знает что, а самое главное - его явно читают и подростки, которые теперь будут уверены, что это абсолютно нормальное поведение и отношение к людям. У человека весь юмор возле ширинки крутится и ради того, чтобы в очередной раз "блеснуть" он пишет откровенную грязь!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Миха / 23.04.19 18:33
    -
    0
    +
    Эх, не успел посмотреть(( удалили видос. пойду на ютубе искать
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 334 / 23.04.19 17:08
    -
    3
    +
    Отвратительно! Харламов до того зазвездился, что совсем перестал понимать, что хорошо, а что плохо.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору