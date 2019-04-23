Российские знаменитости поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Актер и шоумен Владимир Зеленский избран новым президентом Украины. Весьма позитивно восприняли эту новость и многие представители российского шоу-бизнеса. Знаменитости тут же начали поздравлять своего коллегу с победой на выборах, а кто-то опубликовал даже совместное фото с первым лицом соседнего государства.

Например, это сделала участница Comedy Woman Марина Федункив, разместившая на своей страничке в Инстаграм небольшой пост под фотографией, где она и Владимир Александрович еще совсем молодые. Актриса в шутку написала: "А ведь когда-то начинали одинаково...", намекая на нынешнее высокое положение коллеги, а после добавила "поздравляю с победой".

Поспешили опубликовать свои поздравления Регина Тодоренко, уроженка Одессы, и ее супруг Влад Топалов. Каждый из них пожелал новоиспеченному президенту успехов на новом поприще и выразил надежду на скорые позитивные перемены. Помимо этого Топалов подчеркнул, что давно мечтает побывать на родине своей любимой супруги, увидеть школу, в которую она ходила, дом, в котором росла, а еще познакомить пятимесячного сына с прадедом.

Одной из первых порадовалась победе Владимира Зеленского и певица Лолита Милявская. Правда, в отличие от остальных, исполнительница не стала ничего писать, "чтобы опять не начали говорить, что это мы Трампа выбрали", а обратилась к актеру через видео. В нём она пошутила, что прямо сейчас намерена выехать в Киев, а также вспомнила, как снималась в проектах Зеленского, за что теперь рассчитывает "на маленький кусочек пирога", подразумевая, что для неё и других артистов дорога на Украину теперь будет открыта. Отдельно Милявская попросила Владимира не сдавать своих предвыборных позиций.

Присоединились к многочисленным поздравлениям и Николай Басков, и Светлана Лобода. Так, Золотой голос России пожаловался, что уже пять лет не может встретиться со своими украинскими поклонниками и друзьями, и теперь он очень надеется, что в скором времени такая возможность представится. А уроженка Киева Светлана Лобода и вовсе назвала результаты выборов "шикарным поворотом", заявив, что верит в нового президента.

А вот российский коллега Зеленского шоумен Максим Галкин скептически отнесся к тому, что многие отечественные звёзды выставляют фотографии с новоиспеченным президентом Украины. Он заметил, что всё это выглядит "по-детски наивно", и вряд ли кто-то в ближайшее время поедет на гастроли по Украине.