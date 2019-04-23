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Российские знаменитости поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины


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Актер и шоумен Владимир Зеленский избран новым президентом Украины. Весьма позитивно восприняли эту новость и многие представители российского шоу-бизнеса. Знаменитости тут же начали поздравлять своего коллегу с победой на выборах, а кто-то опубликовал даже совместное фото с первым лицом соседнего государства.

Например, это сделала участница Comedy Woman Марина Федункив, разместившая на своей страничке в Инстаграм небольшой пост под фотографией, где она и Владимир Александрович еще совсем молодые. Актриса в шутку написала: "А ведь когда-то начинали одинаково...", намекая на нынешнее высокое положение коллеги, а после добавила "поздравляю с победой".

Поспешили опубликовать свои поздравления Регина Тодоренко, уроженка Одессы, и ее супруг Влад Топалов. Каждый из них пожелал новоиспеченному президенту успехов на новом поприще и выразил надежду на скорые позитивные перемены. Помимо этого Топалов подчеркнул, что давно мечтает побывать на родине своей любимой супруги, увидеть школу, в которую она ходила, дом, в котором росла, а еще познакомить пятимесячного сына с прадедом.

Одной из первых порадовалась победе Владимира Зеленского и певица Лолита Милявская. Правда, в отличие от остальных, исполнительница не стала ничего писать, "чтобы опять не начали говорить, что это мы Трампа выбрали", а обратилась к актеру через видео. В нём она пошутила, что прямо сейчас намерена выехать в Киев, а также вспомнила, как снималась в проектах Зеленского, за что теперь рассчитывает "на маленький кусочек пирога", подразумевая, что для неё и других артистов дорога на Украину теперь будет открыта. Отдельно Милявская попросила Владимира не сдавать своих предвыборных позиций.  

Присоединились к многочисленным поздравлениям и Николай Басков, и Светлана Лобода. Так, Золотой голос России пожаловался, что уже пять лет не может встретиться со своими украинскими поклонниками и друзьями, и теперь он очень надеется, что в скором времени такая возможность представится. А уроженка Киева Светлана Лобода и вовсе назвала результаты выборов "шикарным поворотом", заявив, что верит в нового президента.

А вот российский коллега Зеленского шоумен Максим Галкин скептически отнесся к тому, что многие отечественные звёзды выставляют фотографии с новоиспеченным президентом Украины. Он заметил, что всё это выглядит "по-детски наивно", и вряд ли кто-то в ближайшее время поедет на гастроли по Украине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇷🇺🇺🇦 Листайте. #зеленский

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

 

Краткая информация о Владимире Зеленском

Имя: Владимир Зеленский

Отчество: Александрович

День рождения: 25.01.1978

Возраст: 41 год

Место рождения: г. Кривой Рог, Украина

Рост: 166 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актер, телеведущий

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1 Не нравится 2 Нравится 23.04.2019 Теги: Владимир Зеленский

А вам нравится актер Владимир Зеленский? 3  

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  • 14 / 23.04.19 18:35
    -
    0
    +
    Рано о чем-либо пока говорить, но надеяться на лучшее надо всегда.
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  • lipa / 23.04.19 17:56
    -
    2
    +
    Поживем-увидим. Самой даже стало интересно, что теперь будет с отношениями двух стран. А по поводу всего вышесказанного немного соглашусь с Галкиным - быстро на гастроли в Киев ездить никто не начнет. Слишком все сложно. Хорошо, если в ближайшие годы ситуация просто сдвинется в позитивную сторону.
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  • Вероника / 23.04.19 13:34
    -
    2
    +
    Мне тоже кажется, что теперь все будет хорошо. Так, как было последние пять лет, быть не должно. И хорошо, что многие люди, в том числе публичные, это понимают и ратуют за мир и дружбу. Будем ждать от Владимира Зеленского действительно важных и правильных решений, которые будут способствовать восстановлению хороших отношений.
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