Маша Малиновская похудела и заметно похорошела
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Маша Малиновская блистала на экранах телевизоров и в новостях светской хроники в гламурные 2000-е. Яркая и эффектная телеведущая успела попробовать на себе всевозможные процедуры и уколы красоты. Также она неоднократно ложилась под нож, чтобы улучшить собственную внешность и фигуру. В итоге многочисленных преображений Мария стала выглядеть не слишком привлекательно. Ее критиковали за чрезмерную худобу и слишком большие губы.
Вскоре телеведущая пропала с экранов. Как оказалось позже, женщина забеременела, но отец ребенка отказался принимать какое-либо участие в их жизни. Малиновской временно пришлось отказаться от дальнейшей карьеры и перебраться в Одессу, чтобы подготовиться к родам и заняться воспитанием собственного сына.
После этого Маша стала редко появляться в эфирах. На ее плечи легло полное обеспечение ребенка и мамы. Именно родная мать помогла Малиновской, взяв на себя дальнейший уход за подрастающим мальчиком.
В нелегкий для себя период, все стрессовые ситуации Маша заедала и, как итог, набрала много лишних килограммов. Именно в таком виде она появилась на телепередаче «Секрет на миллион». В студии артистка честно призналась Лере Кудрявцевой, что она хочет похудеть, однако современные диеты, режимы питания и спортивные нагрузки – это не для нее.
По словам телеведущей, она прибегла к радикальному методу и заказала себе тайские таблетки для похудения. Женщина сразу отметила, что понимает, насколько они опасны, и идет на такой риск осознанно.
В течение длительного времени после выхода шоу о Маше не было слышно практически ничего. Лишь изредка в инстаграме появлялись ее новые селфи. На днях телеведущая обрадовала поклонников своими свежими фотографиями. Многие удивились, поскольку женщина значительно помолодела, похорошела и похудела.
Отсутствие яркого макияжа, а также ухоженные волосы и стильная прическа вкупе с точеной фигурой сделали телеведущую моложе лет на 10.
Некоторые поклонники предположили, что дива в очередной раз легла под нож хирурга. Так это или нет, сама Малиновская пока не комментировала.
Краткая информация о Маше Малиновской
Имя: Маша Малиновская
Отчество: Николаевна
День рождения: 21.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Смоленск
Рост: 170 см
Вес: 74 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: телеведущая
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как сейчас выглядит Малиновская? 3
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Реана / 24.04.19 09:46О! Губищи убрала, мейк смыла и сразу человеком стала. Очень даже симпатичным человеком!
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Красотка Сью / 23.04.19 18:30Уберите вначале инстаграмные фильтры и покажите ее вживую, как на программе у Леры. Вот тогда будет понятно, похорошела или нет.
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Мамма Миа / 23.04.19 12:40Еханый перигидроль! Таки красотка! Так держать!