Маша Малиновская похудела и заметно похорошела

Маша Малиновская блистала на экранах телевизоров и в новостях светской хроники в гламурные 2000-е. Яркая и эффектная телеведущая успела попробовать на себе всевозможные процедуры и уколы красоты. Также она неоднократно ложилась под нож, чтобы улучшить собственную внешность и фигуру. В итоге многочисленных преображений Мария стала выглядеть не слишком привлекательно. Ее критиковали за чрезмерную худобу и слишком большие губы.

Вскоре телеведущая пропала с экранов. Как оказалось позже, женщина забеременела, но отец ребенка отказался принимать какое-либо участие в их жизни. Малиновской временно пришлось отказаться от дальнейшей карьеры и перебраться в Одессу, чтобы подготовиться к родам и заняться воспитанием собственного сына.

После этого Маша стала редко появляться в эфирах. На ее плечи легло полное обеспечение ребенка и мамы. Именно родная мать помогла Малиновской, взяв на себя дальнейший уход за подрастающим мальчиком.

В нелегкий для себя период, все стрессовые ситуации Маша заедала и, как итог, набрала много лишних килограммов. Именно в таком виде она появилась на телепередаче «Секрет на миллион». В студии артистка честно призналась Лере Кудрявцевой, что она хочет похудеть, однако современные диеты, режимы питания и спортивные нагрузки – это не для нее.

По словам телеведущей, она прибегла к радикальному методу и заказала себе тайские таблетки для похудения. Женщина сразу отметила, что понимает, насколько они опасны, и идет на такой риск осознанно.

В течение длительного времени после выхода шоу о Маше не было слышно практически ничего. Лишь изредка в инстаграме появлялись ее новые селфи. На днях телеведущая обрадовала поклонников своими свежими фотографиями. Многие удивились, поскольку женщина значительно помолодела, похорошела и похудела.

Отсутствие яркого макияжа, а также ухоженные волосы и стильная прическа вкупе с точеной фигурой сделали телеведущую моложе лет на 10.

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Некоторые поклонники предположили, что дива в очередной раз легла под нож хирурга. Так это или нет, сама Малиновская пока не комментировала.