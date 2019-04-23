Снимки Бритни Спирс, проходящей лечение в психиатрической клинике, попали в прессу

Бритни, которая попала в психиатрическую клинику в самом начале апреля, провела праздник Пасхи в компании со своим женихом иранцем Сэмом Асгари. Именно мужчина забирал ее из лечебницы. Папарацци удалось запечатлеть этот момент. Сделанные журналистами фотографии и видео неприятно удивили поклонников артистки.

По снимкам заметно, что Бритни сильно поправилась и выглядит неопрятно. Ее спутанные волосы производили впечатление немытой головы. Сама она на присутствие журналистов фактически никак не реагировала. Взгляд Спирс был отрешен, артистка словно находилась в прострации. Сразу по завершении выходного дня Сэм привез певицу обратно в стены психиатрической клиники.

Напомним, что критическим для Бритни стал период развода с Кевином Федерлайном. Дети по решению представителей юстиции остались с отцом. Бритни по желанию и договоренности с бывшим супругом могла навещать сыновей. Также ее обязали выплачивать алименты на содержание детей. Кевин этим правом воспользовался, а в дальнейшем неоднократно подавал иски на увеличение размера алиментов.

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Сама Спирс к моменту окончания судебных процессов неоднократно задерживалась за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, артистку признали недееспособной. Ее опекуном был назначен родной отец.

Со временем артистке удалось восстановиться. Она вернулась к работе, стала активно заниматься спортом и даже немного похудела. Прошедшей зимой Бритни готовилась к предстоящему концертному туру, и в этот же период отказалась от приема препаратов, прописанных ей психиатром.

Отец артистки попал в больницу с разрывом толстой кишки. Мужчине сделали операцию, однако он сам требовал ухода. Пока отец был в клинике, Спирс заявила, что собирается расписаться со своим нынешним женихом Сэмом. Папа певицы был категорически против данного союза. Журналистам он заявил, что иранский фитнес-тренер – альфонс, которому нужны деньги его дочери, а не она сама. Согласие на брак он не дал.

На фоне возникшего скандала мужчина опять попал в больницу, а саму Бритни, по словам инсайдеров, принудительно отправили в психиатрическую лечебницу.