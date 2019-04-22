Муж Бородиной Курбан Омаров заявил, что образ Дулина – это максимум Светлакова

В рамках шоу «Осторожно, Собчак!» Сергей Светлаков рассказал о причинах своего ухода с телеканала «ТНТ». Шоумен пояснил, что руководители на тот момент не предложили ему никакого другого развития, в то время как предыдущие проекты с его участием уже изжили себя и были закрыты. Отсутствие перспектив побудило мужчину стать лицом конкурентов и подписать долгосрочный контракт с каналом «СТС».

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Собчак, которая раньше также работала на телеканале «ТНТ», отметила, что Светлаков уже давно ушел от образа простого человека, созданного в проекте «Наша Russia». Он покупает дорогую одежду и следит за собой, вплоть до маникюра. На ухоженных руках шоумена Ксения заострила особое внимание, поскольку до этого Сергей высказывался о своей не толерантной позиции по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

В ответ на это Светлаков разразился тирадой, что удел Собчак – это лобное место в «Доме 2». Мужчина уточнил, что Ксения как сидела 10 лет назад, кидая картошку в костер, так на этом же уровне развития и осталась. Именно эти слова задели за живое мужа еще одной телеведущей скандального проекта — Ксении Бородиной.

Сразу после выхода шоу в эфир Курбан Омаров в своем аккаунте инстаграм заявил, что настоящая причина ухода Светлакова с «ТНТ» – это его однотипные, избитые шутки и невозможность придумать что-то новое.

Мужчина убежден, что образ Дулина для Светлакова стал максимумом, на который он вообще способен. По мнению Курбана, все шутки Сергея про телеведущих «Дома 2» вызваны исключительно завистью к их успеху.

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Мнение фолловеров Омарова разделилось. Некоторые поддерживали его в этой позиции, но большинство оставляло негативные комментарии. В итоге, мужчина удалил этот пост. Ни Ксения Бородина, ни Сергей Светлаков заявление Курбана комментировать не стали.