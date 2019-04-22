Муж Бородиной Курбан Омаров заявил, что образ Дулина – это максимум Светлакова
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В рамках шоу «Осторожно, Собчак!» Сергей Светлаков рассказал о причинах своего ухода с телеканала «ТНТ». Шоумен пояснил, что руководители на тот момент не предложили ему никакого другого развития, в то время как предыдущие проекты с его участием уже изжили себя и были закрыты. Отсутствие перспектив побудило мужчину стать лицом конкурентов и подписать долгосрочный контракт с каналом «СТС».
Собчак, которая раньше также работала на телеканале «ТНТ», отметила, что Светлаков уже давно ушел от образа простого человека, созданного в проекте «Наша Russia». Он покупает дорогую одежду и следит за собой, вплоть до маникюра. На ухоженных руках шоумена Ксения заострила особое внимание, поскольку до этого Сергей высказывался о своей не толерантной позиции по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.
В ответ на это Светлаков разразился тирадой, что удел Собчак – это лобное место в «Доме 2». Мужчина уточнил, что Ксения как сидела 10 лет назад, кидая картошку в костер, так на этом же уровне развития и осталась. Именно эти слова задели за живое мужа еще одной телеведущей скандального проекта — Ксении Бородиной.
Хотела нежно поговорить со Светлаковым про образ Белякова и Дулина, а получилось как всегда. Почему Светлаков персона non grata на ТНТ? Сталин не только тиран? Геи-это больные люди, которые должны сидеть дома. Коллеги, когда будете брать интервью у Светлакова, помните Сережа очень вспыльчивый человек- будьте аккуратны! А вообще ,мне очень было интересно с ним говорить!
Сразу после выхода шоу в эфир Курбан Омаров в своем аккаунте инстаграм заявил, что настоящая причина ухода Светлакова с «ТНТ» – это его однотипные, избитые шутки и невозможность придумать что-то новое.
Мужчина убежден, что образ Дулина для Светлакова стал максимумом, на который он вообще способен. По мнению Курбана, все шутки Сергея про телеведущих «Дома 2» вызваны исключительно завистью к их успеху.
Мнение фолловеров Омарова разделилось. Некоторые поддерживали его в этой позиции, но большинство оставляло негативные комментарии. В итоге, мужчина удалил этот пост. Ни Ксения Бородина, ни Сергей Светлаков заявление Курбана комментировать не стали.
Краткая информация о Сергее Светлакове
Имя: Сергей Светлаков
Отчество: Юрьевич
День рождения: 12.12.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: Свердловск (Екатеринбург)
Рост: 189 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер, сценарист, телеведущий
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А вы согласны с мнением Курбана? 4
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Марина / 23.04.19 00:40Смотреть передачи Собчак просто невозможно. Там стоит сплошной мат. Уже вздрагиваю при этой фамилии. Хватает по шейку на 2 минуте передачи. Мат такой, что начинается мигрень. И тут какой то Омар что то высказывает.Кто такая Бородина ? Кто этот Омар? Почему опять привлекают внимание к этой жуткой передаче??? Клео, тошнит от вашего пиаранизкочастотных передач, вызывающих мигрень.
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Не Дулин / 22.04.19 15:48А кстати сам муж Бородиной чем знаменит кроме женитьбы на Ксении? Его куда- то приглашали на телеканалы? Обсуждали перспективы работы, карьеры, денежного вознаграждения? Или он крутой бизнесмен? Может быть, общественность чего - то не знает? По мне Серега Светлаков сам себя сделал, сам из простой семьи, сам пробился, сам все заработал, не бросает первую семью, содержит вторую, жену свою не позорит нигде, работу работает... Можно ли все это сказать про Курбана? На ум пришла только новость, что он изменял своей жене, и она его простила...это все...
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Тата / 22.04.19 15:18Ой, у Бородиной не муж, а позор. Наверняка она же ему по шапке настучала и заставила удалить пост.
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А сам-то кто? / 22.04.19 11:41Светлаков правду сказал. А этому обидно стало, что Собчак на самом-то деле дальше пошла, а его жена как сидела у костра, так и сидит. Без каких-либо новых интересных проектов и перспектив.