Джессика Симпсон призналась, что восстановление после третьих родов проходит тяжело
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Роскошная и интересная блондинка привлекала своей точеной фигурой и внешностью многих представителей противоположного пола. Также у нее были громкие романы, последний из которых завершился браком 5 лет назад. Джессика официально зарегистрировала отношения с Эриком Джонсоном. Не теряя времени даром, муж и жена заводили детей, а в середине марта этого года Симпсон стала мамой в третий раз. Последняя беременность протекала крайне тяжело.
Артистка набрала больше 40 кг, ее беспокоила сильная отечность, а живот Джессики выглядел настолько большим, что многие поклонники интересовались: не беременна ли она тройней. В итоге, женщина рожала не сама. Врачи сделали ей кесарево сечение.
Немногим позже артистка рассказывала, что операция была довольно тяжелой и восстановление после нее далось ей крайне сложно. Певица благодарна своему мужу и старшим детям, которые помогали ей не только в бытовых проблемах, но и в плане ухода за новорожденной малышкой. Также Джессика отмечала, что от лишних килограммов, набранных за время беременности, ей избавиться, пока не удалось.
На днях Симпсон вышла в свет со своим мужем. Супружеская пара впервые за время после родов отправилась на ужин в ресторан. Возле входа в заведение папарацци запечатлели Джессику. Несмотря на платье свободного кроя, наличие лишнего веса было очевидным.
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Напомним, что после каждой беременности Джессика набирала вес. Избавиться от него ей не удавалось, хотя вернуть фигуру в прежний вид певица хотела бы.
Краткая информация о Джессике Симпсон
Имя: Джессика Симпсон
День рождения: 10.07.1980
Возраст: 38 лет
Место рождения: Абилин, Техас
Рост: 157 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: поп-певица, актриса