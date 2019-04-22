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Джессика Симпсон призналась, что восстановление после третьих родов проходит тяжело


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Роскошная и интересная блондинка привлекала своей точеной фигурой и внешностью многих представителей противоположного пола. Также у нее были громкие романы, последний из которых завершился браком 5 лет назад. Джессика официально зарегистрировала отношения с Эриком Джонсоном. Не теряя времени даром, муж и жена заводили детей, а в середине марта этого года Симпсон стала мамой в третий раз. Последняя беременность протекала крайне тяжело.

Артистка набрала больше 40 кг, ее беспокоила сильная отечность, а живот Джессики выглядел настолько большим, что многие поклонники интересовались: не беременна ли она тройней. В итоге, женщина рожала не сама. Врачи сделали ей кесарево сечение.

Немногим позже артистка рассказывала, что операция была довольно тяжелой и восстановление после нее далось ей крайне сложно. Певица благодарна своему мужу и старшим детям, которые помогали ей не только в бытовых проблемах, но и в плане ухода за новорожденной малышкой. Также Джессика отмечала, что от лишних килограммов, набранных за время беременности, ей избавиться, пока не удалось.

На днях Симпсон вышла в свет со своим мужем. Супружеская пара впервые за время после родов отправилась на ужин в ресторан. Возле входа в заведение папарацци запечатлели Джессику. Несмотря на платье свободного кроя, наличие лишнего веса было очевидным.

Напомним, что после каждой беременности Джессика набирала вес. Избавиться от него ей не удавалось, хотя вернуть фигуру в прежний вид певица хотела бы.

Краткая информация о Джессике Симпсон

Имя: Джессика Симпсон

День рождения: 10.07.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: Абилин, Техас

Рост: 157 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: поп-певица, актриса

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19 Не нравится 3 Нравится 22.04.2019 Теги: Джессика Симпсон

Как вы думаете, Джессика хорошо выглядит для недавно родившей мамы троих детей? 2  

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