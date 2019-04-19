Николай Басков появился на концерте Пугачевой с молодой спутницей
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О красавице Софии известно, что она в свое время получила титул Мисс Россия-2015. Разница в возрасте с Басковым составляет целых 17 лет. Тем не менее, пара смотрелась невероятно гармонично и привлекала всеобщее внимание.
Знаменитости пробыли на концерте весьма непродолжительное время, объяснив это необходимостью посещения другого мероприятия. Они отправились вместе поздравить с днем рождения певицу Валерию, с которой Николая связывает дружба на протяжении долгих лет.
После выхода звездной пары в свет у наблюдателей появилось множество догадок, какие отношения их связывают на самом деле. Некоторые полагают, что они исключительно дружественные, а другие уверены, что у знаменитостей роман.
Стоит отметить, что люди, знавшие маму Николая, единогласно заявляют, что София удивительно похожа на нее в молодости. Поэтому не исключено, что именно с ней Басков в итоге и свяжет свою судьбу, и София обойдет в этом вопросе предыдущих пассий знаменитого певца, к числу которых относилась и Виктория Лопырева.
Краткая информация о Николае Баскове
Имя: Николай Басков
Отчество: Викторович
День рождения: 15.10.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Балашиха, Московская область
Рост: 168 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: оперный и эстрадный певец, телеведущий
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, есть ли роман у Николая Баскова с Софией Никитчук? 3
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Ольга / 19.04.19 11:36А смысл? Все равно борозды не испортит, просто купил новую ширму.
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Люда / 19.04.19 10:04Николая Баскова и Софию Никитчук видели вместе и раньше, но слухи об их романе не нашли подтверждения. Они либо тщательно скрывают свои отношения, либо наоборот, подогревают интерес публики и журналистов и привлекают к себе внимание. Хотя возможно, они просто друзья и решили совместно появиться в обществе
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Валерия / 19.04.19 10:03Не исключено, что София является новой возлюбленной Николая Баскова, они прекрасно смотрятся вместе, и девушка очень красива. Она вполне во вкусе Николая, который предпочитает выбирать для себя настоящих красавиц