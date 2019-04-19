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Николай Басков появился на концерте Пугачевой с молодой спутницей


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Поклонники «золотого голоса России» Николая Баскова пристально следят за его личной жизнью. Так, на днях он удивил фанатов, появившись на концерте Пугачевой с молодой эффектной спутницей. Ею оказалась знаменитая модель София Никитчук, при этом Николай уже не в первый раз появляется с ней на публике.

О красавице Софии известно, что она в свое время получила титул Мисс Россия-2015. Разница в возрасте с Басковым составляет целых 17 лет. Тем не менее, пара смотрелась невероятно гармонично и привлекала всеобщее внимание.

Знаменитости пробыли на концерте весьма непродолжительное время, объяснив это необходимостью посещения другого мероприятия. Они отправились вместе поздравить с днем рождения певицу Валерию, с которой Николая связывает дружба на протяжении долгих лет.

После выхода звездной пары в свет у наблюдателей появилось множество догадок, какие отношения их связывают на самом деле. Некоторые полагают, что они исключительно дружественные, а другие уверены, что у знаменитостей роман.

Стоит отметить, что люди, знавшие маму Николая, единогласно заявляют, что София удивительно похожа на нее в молодости. Поэтому не исключено, что именно с ней Басков в итоге и свяжет свою судьбу, и София обойдет в этом вопросе предыдущих пассий знаменитого певца, к числу которых относилась и Виктория Лопырева.

Краткая информация о Николае Баскове

Имя: Николай Басков

Отчество: Викторович

День рождения: 15.10.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Балашиха, Московская область

Рост: 168 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: оперный и эстрадный певец, телеведущий

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2 Не нравится 0 Нравится 19.04.2019 Теги: Николай Басков

А как Вы считаете, есть ли роман у Николая Баскова с Софией Никитчук? 3  

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  • Ольга / 19.04.19 11:36
    -
    4
    +
    А смысл? Все равно борозды не испортит, просто купил новую ширму.
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  • Люда / 19.04.19 10:04
    -
    3
    +
    Николая Баскова и Софию Никитчук видели вместе и раньше, но слухи об их романе не нашли подтверждения. Они либо тщательно скрывают свои отношения, либо наоборот, подогревают интерес публики и журналистов и привлекают к себе внимание. Хотя возможно, они просто друзья и решили совместно появиться в обществе
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  • Валерия / 19.04.19 10:03
    -
    0
    +
    Не исключено, что София является новой возлюбленной Николая Баскова, они прекрасно смотрятся вместе, и девушка очень красива. Она вполне во вкусе Николая, который предпочитает выбирать для себя настоящих красавиц
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