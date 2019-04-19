Николай Басков появился на концерте Пугачевой с молодой спутницей

Поклонники «золотого голоса России» Николая Баскова пристально следят за его личной жизнью. Так, на днях он удивил фанатов, появившись на концерте Пугачевой с молодой эффектной спутницей. Ею оказалась знаменитая модель София Никитчук, при этом Николай уже не в первый раз появляется с ней на публике.

О красавице Софии известно, что она в свое время получила титул Мисс Россия-2015. Разница в возрасте с Басковым составляет целых 17 лет. Тем не менее, пара смотрелась невероятно гармонично и привлекала всеобщее внимание.

Знаменитости пробыли на концерте весьма непродолжительное время, объяснив это необходимостью посещения другого мероприятия. Они отправились вместе поздравить с днем рождения певицу Валерию, с которой Николая связывает дружба на протяжении долгих лет.

После выхода звездной пары в свет у наблюдателей появилось множество догадок, какие отношения их связывают на самом деле. Некоторые полагают, что они исключительно дружественные, а другие уверены, что у знаменитостей роман.

Стоит отметить, что люди, знавшие маму Николая, единогласно заявляют, что София удивительно похожа на нее в молодости. Поэтому не исключено, что именно с ней Басков в итоге и свяжет свою судьбу, и София обойдет в этом вопросе предыдущих пассий знаменитого певца, к числу которых относилась и Виктория Лопырева.