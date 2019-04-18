 
 
 

 
 
На главную
 
 

Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в разводе с мужем


0 1
Развод звездной пары – Федора и Светланы Бондарчук в свое время стал настоящим шоком для их поклонников. При этом значительная роль в этом отводилась популярной актрисе Паулине Андреевой, которой приписывали роман с известным режиссером. На днях Светлана решила пролить свет на эту ситуацию, прокомментировав ее во время участия в проекте «Судьба человека».

Бывшая жена Бондарчука сделала весьма неожиданное заявление, она сообщила, что Паулина Андреева ни в коей мере не повинна в ее разводе с мужем. По словам Светланы, на момент разрыва отношений никто из них не пребывал в какой-либо любовной связи с другим человеком. Во всем повинен кризис, который и привел к разладу в семейной жизни.

Тем самым модель напрочь опровергла слухи, которые долгое время витали вокруг ситуации с разводом. Согласно известиям, появившимся в то время в средствах массовой информации, Федор в момент развода уже проживал со своей новой возлюбленной.

На вопрос о том, как Светлана чувствует себя на сегодняшний день, она ответила, что обрела удивительное чувство внутренней свободы. Она стала больше видаться с подругами и уделять время собственным интересам. Это состояние знаменитость назвала «перестройкой» и заявила о том, что ситуация с разрывом отношений свидетельствует о том, что «этот был не твой человек».

Краткая информация о Светлане Бондарчук

Имя: Светлана Бондарчук

Отчество: Витальевна

День рождения: 17.12.1968

Возраст: 50 лет

Место рождения: Москва

Рост: 177 см

Вес: 60 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: модель, актриса, телеведущая, редактор журнала

Смотреть фотографии с Светланой Бондарчук

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 0 Нравится 18.04.2019 Теги: Светлана Бондарчук

А как Вы восприняли заявление Светланы Бондарчук о невиновности Паулины Андреевой в разводе с мужем? 2  

Оставить комментарий
  • Аня / 18.04.19 11:37
    -
    3
    +
    Я думаю, что Светлана Бондарчук умалчивает о том, что произошло на самом деле. Несомненно, Паулина Андреева причастна к разрыву отношений с Федором. Светлана просто пытается выйти с достоинством из этой ситуации и показать себя брошенной женщиной
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ангелина / 18.04.19 11:36
    -
    6
    +
    Я считаю поведение Светланы Бондарчук очень достойным. Своим заявлением она проявила себя с лучшей стороны, не опускаясь до уровня сплетен и скандалов. Ее примеру стоит поучиться многим звездам, которые пытаются привлечь внимание публики с помощью разных эпатажных выходок
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору