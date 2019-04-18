Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в разводе с мужем
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Бывшая жена Бондарчука сделала весьма неожиданное заявление, она сообщила, что Паулина Андреева ни в коей мере не повинна в ее разводе с мужем. По словам Светланы, на момент разрыва отношений никто из них не пребывал в какой-либо любовной связи с другим человеком. Во всем повинен кризис, который и привел к разладу в семейной жизни.
Тем самым модель напрочь опровергла слухи, которые долгое время витали вокруг ситуации с разводом. Согласно известиям, появившимся в то время в средствах массовой информации, Федор в момент развода уже проживал со своей новой возлюбленной.
На вопрос о том, как Светлана чувствует себя на сегодняшний день, она ответила, что обрела удивительное чувство внутренней свободы. Она стала больше видаться с подругами и уделять время собственным интересам. Это состояние знаменитость назвала «перестройкой» и заявила о том, что ситуация с разрывом отношений свидетельствует о том, что «этот был не твой человек».
Краткая информация о Светлане Бондарчук
Имя: Светлана Бондарчук
Отчество: Витальевна
День рождения: 17.12.1968
Возраст: 50 лет
Место рождения: Москва
Рост: 177 см
Вес: 60 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: модель, актриса, телеведущая, редактор журнала
Фотографии
Фотографии
А как Вы восприняли заявление Светланы Бондарчук о невиновности Паулины Андреевой в разводе с мужем? 2
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Аня / 18.04.19 11:37Я думаю, что Светлана Бондарчук умалчивает о том, что произошло на самом деле. Несомненно, Паулина Андреева причастна к разрыву отношений с Федором. Светлана просто пытается выйти с достоинством из этой ситуации и показать себя брошенной женщиной
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Ангелина / 18.04.19 11:36Я считаю поведение Светланы Бондарчук очень достойным. Своим заявлением она проявила себя с лучшей стороны, не опускаясь до уровня сплетен и скандалов. Ее примеру стоит поучиться многим звездам, которые пытаются привлечь внимание публики с помощью разных эпатажных выходок