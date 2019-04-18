Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в разводе с мужем

Развод звездной пары – Федора и Светланы Бондарчук в свое время стал настоящим шоком для их поклонников. При этом значительная роль в этом отводилась популярной актрисе Паулине Андреевой, которой приписывали роман с известным режиссером. На днях Светлана решила пролить свет на эту ситуацию, прокомментировав ее во время участия в проекте «Судьба человека».

Бывшая жена Бондарчука сделала весьма неожиданное заявление, она сообщила, что Паулина Андреева ни в коей мере не повинна в ее разводе с мужем. По словам Светланы, на момент разрыва отношений никто из них не пребывал в какой-либо любовной связи с другим человеком. Во всем повинен кризис, который и привел к разладу в семейной жизни.

Тем самым модель напрочь опровергла слухи, которые долгое время витали вокруг ситуации с разводом. Согласно известиям, появившимся в то время в средствах массовой информации, Федор в момент развода уже проживал со своей новой возлюбленной.

На вопрос о том, как Светлана чувствует себя на сегодняшний день, она ответила, что обрела удивительное чувство внутренней свободы. Она стала больше видаться с подругами и уделять время собственным интересам. Это состояние знаменитость назвала «перестройкой» и заявила о том, что ситуация с разрывом отношений свидетельствует о том, что «этот был не твой человек».