Юлия Волкова похвасталась подписчикам, что похудела до 45 кг

Широкую популярность Волковой принесло участие в группе «Тату». Сразу после распада коллектива обе артистки пытались уйти в сольное плавание, но громких успехов девушкам добиться не удалось. Елена Катина продолжила строить музыкальную карьеру преимущественно на западе, а Юлия Волкова забеременела. К сожалению, личная жизнь девушки оказалась небезоблачной.

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Скандальные разбирательства, смена религии и проблемы со здоровьем привели к тому, что Юлия стала вести относительно затворнический образ жизни. Сейчас она редко появляется на ТВ, ведет аккаунт в инстаграм и отказывается показывать своего нового мужа.

Кстати, замуж участница группы «Тату» вышла в прошлом году. Это ее первый официально зарегистрированный брак. Общих детей с новым мужчиной у нее нет, зато есть дочка и сын от Павла Сидорова и Парвиза Ясинова. Основное свое время женщина уделяет их воспитанию.

Общаясь с подписчиками, Юля рассказала, что семейные заботы и быт привели к тому, что она стала набирать килограммы. В какой-то момент отражение в зеркале не устроило певицу, и она решила основательно заняться собой.

Волкова пересмотрела режим питания и отправилась в спортзал, где под наблюдением тренеров ей удалось добиться фантастических результатов. На днях Юля похвасталась, что она увидела на весах заветную цифру. Теперь женщина весит 45 кг. Артистка довольна тем, как выглядит сейчас.

Большинство подписчиков ее поддерживают, но некоторые переживают, что 45 кг слишком мало для взрослой женщины. Они просят Юлию не увлекаться похудением и остановиться на достигнутом результате.