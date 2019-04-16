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Сергей Зверев рассказал, из-за чего обижен на своего приемного сына


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Самый эпатажный стилист нашей страны Сергей Зверев известен не только своим экстравагантным внешним видом, провокационными высказываниями, но и добрым сердцем. Шоумен активно занимается благотворительностью и охотно помогает детским домам. Много лет назад в один их таких визитов он познакомился с тяжелобольным маленьким мальчиком, которого впоследствии вылечил и назвал своим сыном.

Историю знакомства с Сергеем Зверевым-младшим стилист рассказал впервые. В беседе с Андреем Малаховым мужчина не смог сдержать слёз, когда вспомнил свою первую встречу с больным ребёнком, которому давали минимальные шансы на выживание. Но Зверев-старший сумел совершить настоящее чудо, забрав трехлетнего малыша в Москву и оплатив ему лечение у лучших специалистов. Долгое время все с удивлением наблюдали, как скандально известный артист самостоятельно занимается воспитанием мальчика. На первый взгляд казалось, что в этой семье всё хорошо, однако спустя некоторое время Сергей Зверев и его повзрослевший сын перестали общаться.

Как выяснилось, камнем преткновения между Зверевым-старшим и Зверевым-младшим стала женщина.  Сын знаменитости решил во второй раз связать себя узами брака, только выбор невесты категорически не устроил его отца. Артист назвал девушку, пришедшую в их семью, "худенькой анорексичкой с грязными волосами". Но больше всего его неприятно удивил тот факт, что она сидела в тюрьме и является лишенной родительских прав матерью двоих сыновей. При этом Юлия, так зовут жену Сергея Зверева-младшего, не стесняясь намекнула на то, что надеется на скорую смерть стилиста и его мамы, чтобы перебраться в их апартаменты в центре Москвы. "Она решила, что мы скоро окочуримся", - заявил возмущенный шоумен. Помимо этого он подчеркнул, что его глубоко ранило предательство сына, когда тот ходил на различные телепередачи и за деньги рассказывал об отце гадости.

Как сообщил Андрей Малахов, в настоящее время Звереву-младшему вновь нужна помощь отца, чтобы восстановить пошатнувшиеся здоровье. Также ведущий утверждает, что Юля выгнала молодого человека из дома, и теперь ему негде жить. В свою очередь, Зверев-старший не торопится вновь принимать сына с распростертыми объятьями, так как уверен, что сначала тот должен официально развестись.

 

Краткая информация о Сергее Звереве

Имя: Сергей Зверев

Отчество: Анатольевич

День рождения: 19.07.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: Култук, Иркутская область

Рост: 187 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певец, актер, ведущий, визажист, стилист

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0 Не нравится 1 Нравится 16.04.2019 Теги: Сергей Зверев

Как вы считаете, стоит ли Сергею Звереву-старшему прощать предательство близкого человека? 4  

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  • Лада / 17.04.19 12:59
    -
    0
    +
    При всём уважении к Сергею Звереву... Имхо, мальчик не получил нормального мужского воспитания. Да и понятно, откуда... Папа его зацеловывал в попу, наряжал и таскал за собой, как болонку. Получите, распишитесь. Избалованный, без правильных жизненных ориентиров инфантил.
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  • Вика Москва / 17.04.19 10:36
    -
    0
    +
    Добрый день, Сергей вы большой молодец, что взяли мальчика, выходили его. Это наверное ваша большая проблема, но я думаю сына надо простить вы теперь перед ним в ответе. Мальчик еще не опытный глупостей натворил много. Но вам надо ему просто объяснить, что девушки его используют.Но с сыном надо поговорить, дать ему еще шанс. А вам большого терпения и здоровья.
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  • Миа / 16.04.19 19:10
    -
    8
    +
    В последнее время проникаюсь к Звереву-ст. все большим уважением. Сначала он Байкал фактически спас, а теперь оказывается еще и благотворительностью занимается. Молодец! А мальчик оказался неблагодарный. Помочь конечно ему надо, тем более есть там опять угроза жизни. Но на свою шею пусть не сажает его ни в коем случае. 26 летнему "лбу" пора бы уже и самому научиться зарабатывать.
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  • Ульяна / 16.04.19 16:02
    -
    6
    +
    Что тут скажешь, не повезло парикмахеру все я Руси с сыном. Мало того, что мальчишка вообще не хочет даже палец о палец ударить, так и ведёт себя откровенно глупо по отношению к человеку, который вполне мог бы обеспечить ему безбедное будущее. И да, если бы мой сын привел такую же невестку в дом, я бы тоже его выгнала. Без слез не взглянешь!
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