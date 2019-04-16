Сергей Зверев рассказал, из-за чего обижен на своего приемного сына

Самый эпатажный стилист нашей страны Сергей Зверев известен не только своим экстравагантным внешним видом, провокационными высказываниями, но и добрым сердцем. Шоумен активно занимается благотворительностью и охотно помогает детским домам. Много лет назад в один их таких визитов он познакомился с тяжелобольным маленьким мальчиком, которого впоследствии вылечил и назвал своим сыном.

Историю знакомства с Сергеем Зверевым-младшим стилист рассказал впервые. В беседе с Андреем Малаховым мужчина не смог сдержать слёз, когда вспомнил свою первую встречу с больным ребёнком, которому давали минимальные шансы на выживание. Но Зверев-старший сумел совершить настоящее чудо, забрав трехлетнего малыша в Москву и оплатив ему лечение у лучших специалистов. Долгое время все с удивлением наблюдали, как скандально известный артист самостоятельно занимается воспитанием мальчика. На первый взгляд казалось, что в этой семье всё хорошо, однако спустя некоторое время Сергей Зверев и его повзрослевший сын перестали общаться.

Как выяснилось, камнем преткновения между Зверевым-старшим и Зверевым-младшим стала женщина. Сын знаменитости решил во второй раз связать себя узами брака, только выбор невесты категорически не устроил его отца. Артист назвал девушку, пришедшую в их семью, "худенькой анорексичкой с грязными волосами". Но больше всего его неприятно удивил тот факт, что она сидела в тюрьме и является лишенной родительских прав матерью двоих сыновей. При этом Юлия, так зовут жену Сергея Зверева-младшего, не стесняясь намекнула на то, что надеется на скорую смерть стилиста и его мамы, чтобы перебраться в их апартаменты в центре Москвы. "Она решила, что мы скоро окочуримся", - заявил возмущенный шоумен. Помимо этого он подчеркнул, что его глубоко ранило предательство сына, когда тот ходил на различные телепередачи и за деньги рассказывал об отце гадости.

Как сообщил Андрей Малахов, в настоящее время Звереву-младшему вновь нужна помощь отца, чтобы восстановить пошатнувшиеся здоровье. Также ведущий утверждает, что Юля выгнала молодого человека из дома, и теперь ему негде жить. В свою очередь, Зверев-старший не торопится вновь принимать сына с распростертыми объятьями, так как уверен, что сначала тот должен официально развестись.