54-летняя Ирина Безрукова опубликовала фото без макияжа и фильтров
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Ирина Безрукова стала участницей известного телешоу «Последний герой», в котором актеры сражаются против экстрасенсов. Все участники телепередачи находились на Филиппинах. Условия шоу и жаркий климат явили зрителям известных людей в естественном виде, без грима и макияжа. В таком же виде фотографировала себя и Безрукова.
На данный момент актриса уже покинула шоу, но она с удовольствием продолжает публиковать архивные фотографии. На снимках 54-летняя актриса запечатлена без укладки и макияжа. По признанию поклонников, выглядит Ирина очаровательно.
«Какая же вы красавица, я в восторге!», «Такая хорошенькая», «Ирина, хорошо выглядите! Удачи в семейной жизни», «Вы очаровательны. Обворожительная, магнетическая женщина».
К подобным комментариям и комплиментам в свой адрес Безрукова уже привыкла. Она неоднократно говорила, что следит за своей внешностью, делает процедуры по уходу за кожей лица, занимается спортом. Но при этом артистка не лукавит. Женщина отмечает, что в ее случае немаловажную роль сыграла генетика. Она еще ни разу не прибегала к каким-либо радикальным методам поддержания молодости.
Краткая информация об Ирине Безруковой
Имя: Ирина Безрукова
Отчество: Владимировна
День рождения: 11.04.1965
Возраст: 54 года
Место рождения: г. Волгодонск, Ростовской обл.
Рост: 172 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
По вашему мнению, в 54 года Ирина действительно выглядит хорошо? 6
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Life / 17.04.19 12:56Очень круто выглядит. Она мне нравится.
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Гала / 17.04.19 07:49Выглядит классно, молодец))) надо знать меру во всем)))) прямо здОрово)))
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Алина Сергеевна / 16.04.19 16:43Вот что значит уверенная в себе женщина. Даже после ухода мужа из семьи не побежала себя кроить.
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Татьяна С. / 16.04.19 14:06Слава Богу, что не колола себе никакие филлеры и обошлась без подтяжек. Мне кажется ей это еще лет 10 – 15 не понадобится.
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Фемида / 17.04.19 09:50Вы серьезно?))) Только благодаря подобным услугам косметолога и можно так выглядеть в ее годы. Никто не обладает секретом вечной молодости, любой организм естественным образом старится и изнашивается. И без помощи профессионалов "перехитрить" природу ни у кого не получится. Не будьте наивным ребенком, включите логику.
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