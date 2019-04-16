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54-летняя Ирина Безрукова опубликовала фото без макияжа и фильтров


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Ирина Безрукова стала участницей известного телешоу «Последний герой», в котором актеры сражаются против экстрасенсов. Все участники телепередачи находились на Филиппинах. Условия шоу и жаркий климат явили зрителям известных людей в естественном виде, без грима и макияжа. В  таком же виде фотографировала себя и Безрукова.

На данный момент актриса уже покинула шоу, но она с удовольствием продолжает публиковать архивные фотографии. На снимках 54-летняя актриса запечатлена без укладки и макияжа. По признанию поклонников, выглядит Ирина очаровательно.

«Какая же вы красавица, я в восторге!», «Такая хорошенькая», «Ирина, хорошо выглядите! Удачи в семейной жизни», «Вы очаровательны. Обворожительная, магнетическая женщина».

К подобным комментариям и комплиментам в свой адрес Безрукова уже привыкла. Она неоднократно говорила, что следит за своей внешностью, делает процедуры по уходу за кожей лица, занимается спортом. Но при этом артистка не лукавит. Женщина отмечает, что в ее случае немаловажную роль сыграла генетика. Она еще ни разу не прибегала к каким-либо радикальным методам поддержания молодости.

Краткая информация об Ирине Безруковой

Имя: Ирина Безрукова

Отчество: Владимировна

День рождения: 11.04.1965

Возраст: 54 года

Место рождения: г. Волгодонск, Ростовской обл.

Рост: 172 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актриса, телеведущая

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2 Не нравится 3 Нравится 16.04.2019 Теги: Ирина Безрукова

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