Бузова призналась, что могла бы вступить с Тарасовым в интимную близость
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Телеведущая скандального проекта Ольга Бузова стала приглашенной героиней провокационного шоу на одном из каналов YouTube. В рамках «ППУ» ей предложили своеобразную викторину. Согласно правилам игры, ведущий дает звезде три фотографии с известными людьми, а ей нужно сделать выбор, с кем бы из тройки она согласилась переспать, с кем поцеловаться, а кого без зазрения совести убрать с глаз долой.
Первая тройка для Бузовой была представлена Киркоровым, Басковым и Галкиным. Увидев претендентов, Ольга рассмеялась. Не раздумывая, девушка заявила, что из всей троицы с удовольствием переспала бы с Киркоровым. Телеведущая часто общается с Филиппом и уверена, что он, случись такая же возможность, с удовольствием ответил бы ей взаимностью.
К Баскову особых чувств и симпатии Ольга не питает и предпочла бы его убрать, а вот Галкина она хотела бы поцеловать.
Как только Ольга справилась с заданием, ей была предоставлена следующая тройка. Сразу следует отметить, что претенденты ее не впечатлили. Бузова перестала улыбаться и заявила, что вся троица для нее мужчинами не является. Оказалось, авторы предложили женщине Дмитрия Тарасова, его родственника певца T-killah и Амирана Сардарова.
Еще раз внимательно посмотрев на фото, Ольга отметила, что с Тарасовым она, пожалуй, согласилась бы вступить в интимную близость. Девушка пояснила: хоть он и не самый лучший человек, но все же успел ей стать родным. Вместе они прожили шесть лет и неплохие моменты в их жизни все-таки были.
При этом Ольга задумалась, а не попробовать ли ей чего-то новенького, ведь у Тарасова она все уже видела. В итоге, она остановилась именно на нем, а оставшихся двух кандидатов предпочла бы убрать. T-killah и Амиран в период развода с футболистом не просто встали на сторону мужчины, но и позволяли себе нелестные высказывания в ее адрес.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, у Ольги еще остались чувства к Тарасову? 2
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Flirt / 16.04.19 14:08Мне кажется самая большая любовь Ольги – это деньги, работа и слава. Семьи с Тарасовым ей не хотелось. Это было очевидно. Да и его заранее подписанный с ней контракт тоже говорит о многом.
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Милана / 16.04.19 11:34Ну и выбор, блин! Первая троица геи, вторая – те, кого она терпеть не может. Я удивлена, что она вообще на этот вопрос ответила.