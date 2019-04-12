Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк предложила запретить программы для ретуши фото
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В своем аккаунте инстаграм актриса поделилась рассуждениями о том, куда приводят современные технологии. По мнению актрисы, наличие фоторедакторов в телефонах и возможность ретушировать самостоятельно свои снимки, привела к тому, что на фото в аккаунтах большинство людей выглядит слишком хорошо. К сожалению, тщательно обработанная картинка от их внешнего вида в реальной жизни кардинально отличается.
Эмилия убеждена, что проблема неприятия себя достигает огромных масштабов и, исходя из этого, она предложила запретить подобные графические программы, которые сейчас легко установить на любой телефон, планшет и т.д.
Сама Эмилия подобные снимки не любит и всевозможные редакторы на ее телефоне отсутствуют. Делая селфи, женщина не замазывает морщины или другие изъяны кожи. Единственное, что она периодически использует, публикуя фотографии – это встроенные фильтры инстаграма.
Напомним, что Эмилия оказалась не единственной звездой «Игры престолов», которая не боится показать себя в естественном виде. Не так давно видеоролик без фильтра и макияжа опубликовала Лина Хади, сыгравшая Серсею Ланнистер. Женщина отметила, что она не боится продемонстрировать себя в естественном виде. Пользователи при этом имели возможность увидеть мелкие высыпания на лице актрисы и неровный зубной ряд.
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Впрочем, комментарии отдельных фолловеров актрису не задели. Большинство пользователей ее поддержало. Они писали, что уже устали от одинаковых, кукольных лиц девушек.
Краткая информация об Эмилии Кларк
Имя: Эмилия Кларк
День рождения: 26.10.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 157 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с мнением Эмилии Кларк о том, что фоторедакторы следует запретить? 3
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Маша / 12.04.19 14:45Вполне. Желание ретушировать все и вся достигает неадекватных масштабов. Открываешь лету инсты, а там все как одна кукольные с талиями «57» и нереально гладкой кожей.
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Pregnance / 12.04.19 13:54Надо же, как интересно и фальшиво! А Эмилия не в курсе, что фильтры также съедают часть изображения и на снимке, хоть морщины и видны, но выглядит она все равно моложе, чем есть на самом деле?
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Yes / 12.04.19 11:23Где-то заплакала целлюльная Ким со своей сыпью на лице.