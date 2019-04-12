В своем аккаунте инстаграм актриса поделилась рассуждениями о том, куда приводят современные технологии. По мнению актрисы, наличие фоторедакторов в телефонах и возможность ретушировать самостоятельно свои снимки, привела к тому, что на фото в аккаунтах большинство людей выглядит слишком хорошо. К сожалению, тщательно обработанная картинка от их внешнего вида в реальной жизни кардинально отличается.

Эмилия убеждена, что проблема неприятия себя достигает огромных масштабов и, исходя из этого, она предложила запретить подобные графические программы, которые сейчас легко установить на любой телефон, планшет и т.д.

Сама Эмилия подобные снимки не любит и всевозможные редакторы на ее телефоне отсутствуют. Делая селфи, женщина не замазывает морщины или другие изъяны кожи. Единственное, что она периодически использует, публикуя фотографии – это встроенные фильтры инстаграма.

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Напомним, что Эмилия оказалась не единственной звездой «Игры престолов», которая не боится показать себя в естественном виде. Не так давно видеоролик без фильтра и макияжа опубликовала Лина Хади, сыгравшая Серсею Ланнистер. Женщина отметила, что она не боится продемонстрировать себя в естественном виде. Пользователи при этом имели возможность увидеть мелкие высыпания на лице актрисы и неровный зубной ряд.

Впрочем, комментарии отдельных фолловеров актрису не задели. Большинство пользователей ее поддержало. Они писали, что уже устали от одинаковых, кукольных лиц девушек.