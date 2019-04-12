Егор Крид сошелся с Ольгой Бузовой ради независимости от Black Star
6 1
Действительно ли существуют отношения между этими двумя знаменитостями или это очередной пиар ход, чтобы привлечь внимание к их персонам? Для многих последний вариант представляется более вероятным по следующим причинам.
Как известно, Егор Крид больше не будет участвовать в проекте Блэк Стар, контракт с ним разрывается. Помимо того, что певец не будет сотрудничать с лейблом, он еще и лишается права на свой псевдоним. Все это грозит Егору тем, что он пополнит список забытых артистов.
Исходя из этого, не исключено, что Криду остается подогревать интерес к своей персоне, воспользовавшись слухами о предполагаемой связи с Ольгой Бузовой. Не секрет, что все, кто в той или иной мере засветился рядом с ней, автоматически приобретают повышенную популярность. В качестве примера можно привести Тимура Батрутдинова, которого не вспоминали продолжительное время, но после информации об общении с Ольгой стали активно обсуждать в сети.
Очередным толчком к появлению домыслов об отношениях Ольги и Егора стала фотография, которую певица якобы опубликовала на несколько минут на своей странице в Инстаграм. На снимке она запечатлена вместе с Егором, при этом фото сопровождала надпись «Наконец-то со мной тот мужчина…» Хотя фотография была мгновенно удалена, некоторые фанаты успели сделать ее скриншот.
Несомненно, слухи о романе с Ольгой Бузовой помогут Егору Криду удержаться на волне популярности в период, когда у него наступили непростые времена в плане карьеры.
Краткая информация о Егоре Криде
Имя: Егор Крид
Отчество: Николаевич
День рождения: 25.06.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Пенза
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, автор песен
Фотографии
Фотографии
Как Вы считаете, насколько правдивы слухи о романе Егора Крида и Ольги Бузовой? 2
-
Вика / 12.04.19 14:20Для Крида в данной ситуации упоминание его имени рядом с Ольгой Бузовой является спасительной соломинкой. Это предоставит ему возможность подогреть к себе интерес и не уйти в список забытых звезд, о которых никто долгое время не вспоминает
-
Алина / 12.04.19 14:20Я думаю, что это очередной способ привлечь к себе внимание. Это периодически активно использует и Ольга Бузова, и Егор Крид, поэтому им обоим взаимовыгодно, чтобы по поводу них возникали такие слухи. Для Ольги это особенно кстати, учитывая обсуждение по поводу ее предположительной беременности