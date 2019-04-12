Егор Крид сошелся с Ольгой Бузовой ради независимости от Black Star

На протяжении последних нескольких лет с сети периодически всплывают слухи о романе Егора Крида и Ольги Бузовой. В частности, недавно было высказано предположение, что именно Егор причастен к предположительной беременности Ольги и является отцом ее будущего ребенка.

Действительно ли существуют отношения между этими двумя знаменитостями или это очередной пиар ход, чтобы привлечь внимание к их персонам? Для многих последний вариант представляется более вероятным по следующим причинам.

Как известно, Егор Крид больше не будет участвовать в проекте Блэк Стар, контракт с ним разрывается. Помимо того, что певец не будет сотрудничать с лейблом, он еще и лишается права на свой псевдоним. Все это грозит Егору тем, что он пополнит список забытых артистов.

Исходя из этого, не исключено, что Криду остается подогревать интерес к своей персоне, воспользовавшись слухами о предполагаемой связи с Ольгой Бузовой. Не секрет, что все, кто в той или иной мере засветился рядом с ней, автоматически приобретают повышенную популярность. В качестве примера можно привести Тимура Батрутдинова, которого не вспоминали продолжительное время, но после информации об общении с Ольгой стали активно обсуждать в сети.

Очередным толчком к появлению домыслов об отношениях Ольги и Егора стала фотография, которую певица якобы опубликовала на несколько минут на своей странице в Инстаграм. На снимке она запечатлена вместе с Егором, при этом фото сопровождала надпись «Наконец-то со мной тот мужчина…» Хотя фотография была мгновенно удалена, некоторые фанаты успели сделать ее скриншот.

Несомненно, слухи о романе с Ольгой Бузовой помогут Егору Криду удержаться на волне популярности в период, когда у него наступили непростые времена в плане карьеры.