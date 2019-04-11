 
 
 

 
 
На главную
 
 

Супруга Алека Болдуина сообщила, что ее пятая беременность закончилась выкидышем


0 0

Совсем недавно супруга Алека Болдуина Хилария написала в своем Инстаграм пост-откровение, где сообщила поклонникам о том, что ее пятая беременность протекает не так хорошо, как хотелось бы. Врачи давали неблагоприятные прогнозы относительно развития плода, а супруги просто положились на судьбу. И вот вчера девушка сделала еще одно заявление: чуда не случилось, малыш погиб.

Чуть ранее супруги просили журналистов не беспокоить их, пообещав, что сами расскажут о том, как складывается ситуация с пятой беременностью. И надо сказать Хилария не соврала. Вчера, всё в той же социальной сети Инстаграм, девушка опубликовала признание: на очередном УЗИ  она и её врач не услышали сердцебиение ребёнка."Всё кончено", - поделилась с поклонниками супруга Алека Болдуина. Но, несмотря на выкидыш, многодетная мама старается не унывать и радуется тому, что у неё есть в настоящий момент: "Рядом со мной, прямо здесь и сейчас, несколько сильных и удивительных сердцебиений. Я окружена любовью и чувствую себя счастливой". Помимо этого девушка поблагодарила своих подписчиков, кто поделился с ней глубоко личными историями, связанными с потерей ребенка, и всех тех, кто переживал и поддерживал их семью в этот непростой период. "Вместе мы - сила", - написала Хилария.

Напомним, что за почти семь лет совместной жизни Алек и Хилария Болдуин родили четверых наследников. Самому младшему из них, маленькому Ромео, нет ещё и года. Актер и его тридцатипятилетняя супруга всегда говорили, что очень любят детей и что они по-настоящему счастливы, имея большую семью. Их многочисленные поклонники уверены, что пара обязательно еще раз попробует стать родителями, ведь их единственная дочь Кармен настойчиво просит сестрёнку. Сейчас девочка вынуждена расти в окружении трех мальчиков.

Краткая информация об Алеке Болдуине

Имя: Алек Болдуин

День рождения: 03.04.1958

Возраст: 61 год

Место рождения: г. Эмитвилле, США

Рост: 183 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: актер, продюсер, режиссер

Смотреть фотографии с Алеком Болдуиным

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 11.04.2019 Теги: Алек Болдуин

А как вы относитесь к тому, что Хилария откровенно написала о своем состоянии в социальных сетях? 3  

Оставить комментарий
  • Chirilla / 11.04.19 15:38
    -
    0
    +
    Грустно. В таких ситуациях все равно невольно надеешься на чудо, даже когда понимаешь, что надежды нет(( Но у Алека и Хиларии уже есть четверо прекрасных детей, так что все хорошо будет. Гораздо страшнее, если бы это была первая беременность, или очередная неудачная попытка ЭКО.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марина / 11.04.19 15:19
    -
    0
    +
    Очень жаль. Думаю, ей, как и любой матери, очень больно. Поэтому она и пишет о своих чувствах откровенные посты в соцсетях. У нас бы их, наверное, не поняли, осудили бы, а на западе откровенность приветствуется. А американцы так вообще очень любят выражать свои чувства публично.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Сара / 11.04.19 12:54
    -
    5
    +
    Как женщина - сочувствую ей. Но с точки зрения здравого смысла им следовало бы повременить с пятой беременностью. Младшему нет еще и года, а они уже за следующим сходили. Я тоже люблю детей, и была бы моя воля, семерых бы родила, но организму нужно восстанавливаться и набираться сил после каждых родов и об этом нельзя забывать. Здесь просто банально прошло слишком мало времени с последних родов. А если учесть тот факт, что трое последних детишек родились один за другим, то в пятом выкидыше нет ничего удивительного.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору