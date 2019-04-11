Супруга Алека Болдуина сообщила, что ее пятая беременность закончилась выкидышем

Совсем недавно супруга Алека Болдуина Хилария написала в своем Инстаграм пост-откровение, где сообщила поклонникам о том, что ее пятая беременность протекает не так хорошо, как хотелось бы. Врачи давали неблагоприятные прогнозы относительно развития плода, а супруги просто положились на судьбу. И вот вчера девушка сделала еще одно заявление: чуда не случилось, малыш погиб.

Чуть ранее супруги просили журналистов не беспокоить их, пообещав, что сами расскажут о том, как складывается ситуация с пятой беременностью. И надо сказать Хилария не соврала. Вчера, всё в той же социальной сети Инстаграм, девушка опубликовала признание: на очередном УЗИ она и её врач не услышали сердцебиение ребёнка."Всё кончено", - поделилась с поклонниками супруга Алека Болдуина. Но, несмотря на выкидыш, многодетная мама старается не унывать и радуется тому, что у неё есть в настоящий момент: "Рядом со мной, прямо здесь и сейчас, несколько сильных и удивительных сердцебиений. Я окружена любовью и чувствую себя счастливой". Помимо этого девушка поблагодарила своих подписчиков, кто поделился с ней глубоко личными историями, связанными с потерей ребенка, и всех тех, кто переживал и поддерживал их семью в этот непростой период. "Вместе мы - сила", - написала Хилария.

Напомним, что за почти семь лет совместной жизни Алек и Хилария Болдуин родили четверых наследников. Самому младшему из них, маленькому Ромео, нет ещё и года. Актер и его тридцатипятилетняя супруга всегда говорили, что очень любят детей и что они по-настоящему счастливы, имея большую семью. Их многочисленные поклонники уверены, что пара обязательно еще раз попробует стать родителями, ведь их единственная дочь Кармен настойчиво просит сестрёнку. Сейчас девочка вынуждена расти в окружении трех мальчиков.