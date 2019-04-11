Супруга Алека Болдуина сообщила, что ее пятая беременность закончилась выкидышем
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Совсем недавно супруга Алека Болдуина Хилария написала в своем Инстаграм пост-откровение, где сообщила поклонникам о том, что ее пятая беременность протекает не так хорошо, как хотелось бы. Врачи давали неблагоприятные прогнозы относительно развития плода, а супруги просто положились на судьбу. И вот вчера девушка сделала еще одно заявление: чуда не случилось, малыш погиб.
Чуть ранее супруги просили журналистов не беспокоить их, пообещав, что сами расскажут о том, как складывается ситуация с пятой беременностью. И надо сказать Хилария не соврала. Вчера, всё в той же социальной сети Инстаграм, девушка опубликовала признание: на очередном УЗИ она и её врач не услышали сердцебиение ребёнка."Всё кончено", - поделилась с поклонниками супруга Алека Болдуина. Но, несмотря на выкидыш, многодетная мама старается не унывать и радуется тому, что у неё есть в настоящий момент: "Рядом со мной, прямо здесь и сейчас, несколько сильных и удивительных сердцебиений. Я окружена любовью и чувствую себя счастливой". Помимо этого девушка поблагодарила своих подписчиков, кто поделился с ней глубоко личными историями, связанными с потерей ребенка, и всех тех, кто переживал и поддерживал их семью в этот непростой период. "Вместе мы - сила", - написала Хилария.
There was no heartbeat today at my scan...so it’s over...but I have some pretty strong and amazing heartbeats right here. I am surrounded by such love and I feel so fortunate. Thank you all for listening, for your support, and for sharing your own personal stories. We are stronger together...I hope this conversation continues to grow and that we stick together through both the beautiful and challenging moments in life. Much love and appreciation to all of you 💜
Напомним, что за почти семь лет совместной жизни Алек и Хилария Болдуин родили четверых наследников. Самому младшему из них, маленькому Ромео, нет ещё и года. Актер и его тридцатипятилетняя супруга всегда говорили, что очень любят детей и что они по-настоящему счастливы, имея большую семью. Их многочисленные поклонники уверены, что пара обязательно еще раз попробует стать родителями, ведь их единственная дочь Кармен настойчиво просит сестрёнку. Сейчас девочка вынуждена расти в окружении трех мальчиков.
Краткая информация об Алеке Болдуине
Имя: Алек Болдуин
День рождения: 03.04.1958
Возраст: 61 год
Место рождения: г. Эмитвилле, США
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: актер, продюсер, режиссер
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А как вы относитесь к тому, что Хилария откровенно написала о своем состоянии в социальных сетях? 3
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Chirilla / 11.04.19 15:38Грустно. В таких ситуациях все равно невольно надеешься на чудо, даже когда понимаешь, что надежды нет(( Но у Алека и Хиларии уже есть четверо прекрасных детей, так что все хорошо будет. Гораздо страшнее, если бы это была первая беременность, или очередная неудачная попытка ЭКО.
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Марина / 11.04.19 15:19Очень жаль. Думаю, ей, как и любой матери, очень больно. Поэтому она и пишет о своих чувствах откровенные посты в соцсетях. У нас бы их, наверное, не поняли, осудили бы, а на западе откровенность приветствуется. А американцы так вообще очень любят выражать свои чувства публично.
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Сара / 11.04.19 12:54Как женщина - сочувствую ей. Но с точки зрения здравого смысла им следовало бы повременить с пятой беременностью. Младшему нет еще и года, а они уже за следующим сходили. Я тоже люблю детей, и была бы моя воля, семерых бы родила, но организму нужно восстанавливаться и набираться сил после каждых родов и об этом нельзя забывать. Здесь просто банально прошло слишком мало времени с последних родов. А если учесть тот факт, что трое последних детишек родились один за другим, то в пятом выкидыше нет ничего удивительного.