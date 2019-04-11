Станислав Садальский решил поделиться со своими подписчиками в Instagram негодованием - в последнее время актера очень возмущает происходящее на передаче Елены Малышевой "Жить здорово!". По мнению артиста, номера и темы, которые периодически поднимает известная телеведущая, негативно влияют на зрителей.

Так, на днях Малышева рассказала о том, как жители нашей страны могут разнообразить свою сексуальную жизнь. Именно этот совет телеведущей и побудил Садальского начать свой пост с весьма ироничной шутки. Однако сразу после неё он обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с вопросом: "Сколько можно?". Под ним Станислав Юрьевич имел в виду сомнительные театральные представления, обилие откровенных тем и нелепых советов, которыми изобилует программа Малышевой. В заключении своего эмоционального поста Садальский назвал телеведущую "коммерческим продуктом в климаксе", профанирующим медицину и не понимающим, что все это негативно влияет на зрителя.

И надо сказать, что подписчики охотно поддержали Станислава Юрьевича в его негодовании. По их мнению, обсуждение заболеваний, методов лечения, профилактики и других тем, касающихся здоровья, должно проходить без двусмысленных музыкальных номеров. Нашлись и те, кто вообще поставил профессионализм и вменяемость Елены Малышевой под вопрос: "После того, как госпожа Малышева в своей передаче озвучила, что пальмовое масло полезное и должно быть в детском питании, а ГМО - это просто чудо и продукты с ним обязательно нужно употреблять, и еще, что грудничков необходимо мазать гормональными мазями, я в ней как во враче и в человеке очень сильно засомневалась".

Пока неизвестно ответит ли ведущая на критику Станислава Садальского, но и до этого ей уже неоднократно приходилось отстаивать свои идеи. Ведь по мнению Елены, такие юмористические песни и яркие номера, как про мошонку и матку, помогут дополнительно привлечь внимание зрителей к серьёзным медицинским вопросам.