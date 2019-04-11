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Станислав Садальский нелестно высказался о программе Малышевой "Жить здорово!"


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Станислав Садальский решил поделиться со своими подписчиками в Instagram негодованием - в последнее время актера очень возмущает происходящее на передаче Елены Малышевой "Жить здорово!". По мнению артиста, номера и темы, которые периодически поднимает известная телеведущая, негативно влияют на зрителей.

Так, на днях Малышева рассказала о том, как жители нашей страны могут разнообразить свою сексуальную жизнь. Именно этот совет телеведущей и побудил Садальского начать свой пост с весьма ироничной шутки. Однако сразу после неё он обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с вопросом: "Сколько можно?". Под ним Станислав Юрьевич имел в виду сомнительные театральные представления, обилие откровенных тем и нелепых советов, которыми изобилует программа Малышевой. В заключении своего эмоционального поста Садальский назвал телеведущую "коммерческим продуктом в климаксе", профанирующим медицину и не понимающим, что все это негативно влияет на зрителя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😩Пытаюсь представить потрясающий секс с Малышевой и... не могу - рука не поднимается. Константин Львович! .... сколько можно? Неужели эта профанирующая медицину особа сама не понимает, куда движется со своими театрализованными представлениями... То она обрезание показывает, то свою камасутру предлагает... а деньги считать не забывает: и сыночки в деле, и диета продается. Коммерческий продукт в климаксе #садальский #житьздорово #здоровожить #1 #останкино #таблетка #малышева #нанары #мясников #россия1 #климакс #следственныйкомитет #прокуратура #минздрав @minzdravrd

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

И надо сказать, что подписчики охотно поддержали Станислава Юрьевича в его негодовании. По их мнению, обсуждение заболеваний, методов лечения, профилактики и других тем, касающихся здоровья, должно проходить без двусмысленных музыкальных номеров. Нашлись и те, кто вообще поставил профессионализм и вменяемость Елены Малышевой под вопрос: "После того, как госпожа Малышева в своей передаче озвучила, что пальмовое масло полезное и должно быть в детском питании, а ГМО - это просто чудо и продукты с ним обязательно нужно употреблять, и еще, что грудничков необходимо мазать гормональными мазями, я в ней как во враче и в человеке очень сильно засомневалась".

Пока неизвестно ответит ли ведущая на критику Станислава Садальского, но и до этого ей уже неоднократно приходилось отстаивать свои идеи. Ведь по мнению Елены, такие юмористические песни и яркие номера, как про мошонку и матку, помогут дополнительно привлечь внимание зрителей к серьёзным медицинским вопросам.

 

Краткая информация о Станиславе Садальском

Имя: Станислав Садальский

Отчество: Юрьевич

День рождения: 08.08.1951

Возраст: 67 лет

Место рождения: д. Чкаловское, Чувашская АССР

Рост: 190 см

Вес: 110 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер, радиоведущий

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1 Не нравится 4 Нравится 11.04.2019 Теги: Станислав Садальский

А как вы относитесь к разговорам на откровенные темы в передаче Малышевой? 4  

Оставить комментарий
  • ТВ-зло / 12.04.19 14:35
    -
    0
    +
    Деньги не пахнут. Им там по фиг, как зарабатывать деньги. Главное , бабосы
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  • Елизавета / 11.04.19 19:42
    -
    1
    +
    Раньше ее передача была ничего, как-то они посерьезнее относились и к темам, и к подаче. А потом сменили формат на шутовской и началась эта мракобесия с танцующими органами. Садальский правильно про Малышеву сказал, только это вряд ли поможет убрать ее с ТВ. Как говорит все тот же Эрнст, рейтинги там хорошие, так что Лена не только свои, но и его карманы хорошо набивает.
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  • Мария 35 / 11.04.19 18:18
    -
    3
    +
    Малышевой на пенсию пора. У нее откровенный маразм начался. Что не передача, но танцующая мошонка, или обрезание на примере водолазки. Брр. Я, конечно, за креатив, но не до такой степени.
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  • 121212 / 11.04.19 15:14
    -
    4
    +
    По-моему, необходимо создавать уже отдельный форум, где люди могут скидывать и обсуждать все абсурдные высказывания врача "Всея Руси" Елены Малышевой. Люди, ну местами она реально жжёт! То заявит, что в банане самое полезное это не мякоть, а кожура, то скажет, что от перца люди умирают, или что от гирлянд у ребенка эпилепсия развивается. Да список ее глупостей просто бесконечен! Пора бы и на покой, Елена Васильевна. И да, поющие маски и мужская мошонка - отвратительны!
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