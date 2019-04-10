Эмилия Кларк впервые показала фото после операций на мозге

Поклонники сериала «Игра престолов» с нетерпением ожидают выхода последнего сезона. Одной из полюбившихся актрис бесспорно является Эмилия Кларк, с блеском сыгравшая Дейнерис Таргариен. Как известно, талантливая актриса перенесла две операции на мозге. Свои фото, сделанные в этот период жизни, девушка решилась продемонстрировать публике.

После съемок первого сезона знаменитого сериала, ставшего судьбоносным для молодой актрисы, Эмилия перенесла инсульт в возрасте 24 года. Первое кровоизлияние произошло во время тренировки по боксу. Девушка почувствовала себя очень плохо в спортзале и едва не потеряла сознание. Медики диагностировали аневризму головного мозга, по их словам, в результате этого заболевания многие пациенты утрачивают жизненно важные функции, а то и вовсе умирают.

После этого последовали две операции на мозге, которые были проведены в 2011 и 2013 году. В своем интервью звезда поделилась воспоминаниями, насколько ей было тяжело прийти в себя и восстановиться после этого.

В ходе проведения операции ей сделали трепанацию черепа, девушке пришлось целый месяц провести в реанимации. На фото видно, как она лежит, окутанная многочисленными проводами. Больше всего Эмилия боялась, что больше не сможет сниматься в кино.

Однако вскоре Эмилии разрешено было вернуться на съемочную площадку для участия в новых сериях. Работа оказала на девушку целительный эффект, как она сама призналась, ей попросту некогда было думать о своей болезни, и это стало причиной того, что процесс выздоровления ускорился.

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