Елена Малышева рассказала, какие упражнения помогут сделать яркой интимную жизнь
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Залогом хорошей интимной жизни, по мнению Елены, является выносливость, красивое тело, гибкость и проработанные интимные мышцы. Именно поэтому она рекомендует всем женщинам заниматься кардио нагрузками и плаванием. Нелишними Малышева считает совместные занятия любым видом спорта. Общие интересы и активность физического плана автоматически повышают интерес партнеров друг к другу.
Что касается конкретных групп мышц, в процессе интимной близости наиболее задействованы пресс, спина и мышцы таза. При составлении комплекса упражнений, теледоктор рекомендует включить в него нагрузки на данные группы. Это усилит приток крови к тазу и повысит влечение.
Чтобы развить выносливость, которая не будет лишней в постели, Малышева рекомендует ежедневно становиться в планку и выполнять упражнение «шарнир».
Также женщина советует своим зрительницам обратить внимание на такие позы из йоги и пилатеса, как «лягушка», «кошка», «собака». Они развивают гибкость, позволяют работать с дыханием и учат отключаться от всего происходящего вокруг. По словам Малышевой, в интимной жизни подобные умения помогают максимально вовлечься в процесс и полностью сконцентрироваться на своем партнере.
Чтобы собственные ощущения во время близости были яркими, Елена рекомендует не забывать про упражнения Кегеля и практиковать их ежедневно.
Краткая информация о Елене Малышевой
Имя: Елена Малышева
Отчество: Васильевна
День рождения: 13.03.1961
Возраст: 58 лет
Место рождения: г. Кемерово
Рост: 168 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущая
Фотографии
Фотографии
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Марковна / 11.04.19 10:41Ничего нового не сказала. Про упражнение Кегеля любая рожавшая знает.
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Эля / 11.04.19 08:42Зря она только рассказала. Надо было показать, как хламидию, мошонку, обрезание. Так-то оно понятнее будет)))
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Опа! / 10.04.19 18:32А у Малышевой по ходу вторая молодость. Худеет дама, в сексологи пошла. Делаем ставки: вставит грудь по примеру Сябитовой или нет? Я думаю, да!