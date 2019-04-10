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Елена Малышева рассказала, какие упражнения помогут сделать яркой интимную жизнь


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Залогом хорошей интимной жизни, по мнению Елены, является выносливость, красивое тело, гибкость и проработанные интимные мышцы. Именно поэтому она рекомендует всем женщинам заниматься кардио нагрузками и плаванием. Нелишними Малышева считает совместные занятия любым видом спорта. Общие интересы и активность физического плана автоматически повышают интерес партнеров друг к другу.

Что касается конкретных групп мышц, в процессе интимной близости наиболее задействованы пресс, спина и мышцы таза. При составлении комплекса упражнений, теледоктор рекомендует включить в него нагрузки на данные группы. Это усилит приток крови к тазу и повысит влечение.

Чтобы развить выносливость, которая не будет лишней в постели, Малышева рекомендует ежедневно становиться в планку и выполнять упражнение «шарнир».

Также женщина советует своим зрительницам обратить внимание на такие позы из йоги и пилатеса, как «лягушка», «кошка», «собака». Они развивают гибкость, позволяют работать с дыханием и учат отключаться от всего происходящего вокруг. По словам Малышевой, в интимной жизни подобные умения помогают максимально вовлечься в процесс и полностью сконцентрироваться на своем партнере.

Чтобы собственные ощущения во время близости были яркими, Елена рекомендует не забывать про упражнения Кегеля и практиковать их ежедневно.

Краткая информация о Елене Малышевой

Имя: Елена Малышева

Отчество: Васильевна

День рождения: 13.03.1961

Возраст: 58 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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2 Не нравится 3 Нравится 10.04.2019 Теги: Елена Малышева

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