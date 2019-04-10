Поклоннице Аршавина пришлось отбиваться от хейтеров, посчитавших ее любовницей футболиста
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На днях в СМИ появились новости, что Андрей Аршавин, находящийся в состоянии бракоразводного процесса с Алисой Казьминой, вышел в свет со своей новой любовницей. Публикации сопровождались совместной фотографией спортсмена и пышногрудой брюнетки.
Оказалось, что девушка проживает в Санкт-Петербурге, имеет прекрасную фигуру и мужа. Журналисты связались с дамой и попытались узнать, насколько полученная ранее информация соответствует правде.
Евгения согласилась пообщаться с представителями СМИ и сразу же отметила, что любовницей Аршавина не является. Более того она замужем и разводиться с супругом ради футболиста не планирует. Также брюнетка пояснила, что ресторан, в котором была сделана фотография, она посещает часто. Там же нередко появляется и сам Андрей. На днях они с подругой решили сфотографироваться со знаменитостью. Спортсмен им не отказал. Девушки немного позже опубликовали снимки в сети инстаграм. Сразу после этого средства массовой информации назвали Женю любовницей футболиста.
Брюнетку удивило, почему этот статус получила именно она, а не подружка. Ведь в ее аккаунте имеется аналогичный снимок. Что касается мужа, о ситуации он знает и относится к происходящему с юмором.
Таким образом, новость СМИ о любовнице спортсмена оказалось уткой. А с кем встречается футболист на самом деле, до сих пор остается загадкой. Известно лишь, что сразу после объявления о разводе с Алисой, Андрей стал общаться с детьми от Юлии Барановской. Бывшая гражданская жена этому не препятствует.
Краткая информация об Андрее Аршавине
Имя: Андрей Аршавин
Отчество: Сергеевич
День рождения: 29.05.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 172 см
Вес: 71 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: футболист
Фотографии
Фотографии
А вы верите СМИ? 2
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Алена / 10.04.19 18:30Да уж повезло мадам. Оказался бы муж ревнивый, гляди бы, уже развелась.
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Amore / 10.04.19 14:08Нет. В шоу бизнесе пиар пиаром погоняет, в новостях политики четко видна заложенная правящей верхушкой пропаганда. Верить бессмысленно. В любом случае тот, кто владеет каналом, будет продвигать свое видение происходящего.