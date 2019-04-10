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Поклоннице Аршавина пришлось отбиваться от хейтеров, посчитавших ее любовницей футболиста


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На днях в СМИ появились новости, что Андрей Аршавин, находящийся в состоянии бракоразводного процесса с Алисой Казьминой, вышел в свет со своей новой любовницей. Публикации сопровождались совместной фотографией спортсмена и пышногрудой брюнетки.

Оказалось, что девушка проживает в Санкт-Петербурге, имеет прекрасную фигуру и мужа. Журналисты связались с дамой и попытались узнать, насколько полученная ранее информация соответствует правде.

Евгения согласилась пообщаться с представителями СМИ и сразу же отметила, что любовницей Аршавина не является. Более того она замужем и разводиться с супругом ради футболиста не планирует. Также брюнетка пояснила, что ресторан, в котором была сделана фотография, она посещает часто. Там же нередко появляется и сам Андрей. На днях они с подругой решили сфотографироваться со знаменитостью. Спортсмен им не отказал. Девушки немного позже опубликовали снимки в сети инстаграм. Сразу после этого средства массовой информации назвали Женю любовницей футболиста.

Брюнетку удивило, почему этот статус получила именно она, а не подружка. Ведь в ее аккаунте имеется аналогичный снимок. Что касается мужа, о ситуации он знает и относится к происходящему с юмором.

Таким образом, новость СМИ о любовнице спортсмена оказалось уткой. А с кем встречается футболист на самом деле, до сих пор остается загадкой. Известно лишь, что сразу после объявления о разводе с Алисой, Андрей стал общаться с детьми от Юлии Барановской. Бывшая гражданская жена этому не препятствует.

Краткая информация об Андрее Аршавине

Имя: Андрей Аршавин

Отчество: Сергеевич

День рождения: 29.05.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 172 см

Вес: 71 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: футболист

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1 Не нравится 1 Нравится 10.04.2019 Теги: Андрей Аршавин

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