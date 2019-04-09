61-летняя Елена Кондулайнен празднует День рождения на пляже в бикини

9 апреля Елена Кондулайнен празднует День рождения. Актрисе исполняется 61 год. Еще за несколько дней до важной даты женщина вместе с друзьями улетела в Доминикану на популярный среди россиян курорт Пунта-Кана. Все эти дни она наслаждается отдыхом на побережье Карибского моря и с удовольствием позирует в купальниках бикини.

Елена активно делится тем, как проводит время на отдыхе. Пользователи сети от ее фотографий в восторге. Многие отмечают, что для 61 года Елена выглядит прекрасно. У нее отличная фигура и стройное подтянутое тело. Если судить по снимкам, то женщине никак не дашь 60 лет.

Актриса рассказала, что планирует провести День рождения, гуляя вместе с большой компанией друзей по местным барам.

Также женщина отметила, что, к сожалению, с ней по веским причинам не смогли отправиться на курорт дети. Они решили устроить ей праздник уже по возвращении в Москву.

Напомним, что Елену Кондулайнен сделала популярной роль в фильме «100 дней до приказа». В одной из сцен ленты она полностью обнажилась. Для конца советской эпохи это был самый настоящий прорыв. Подобных сцен ранее цензура никогда не пропускала.

Именно эта роль позволила Елене получить звание секс-символа советской эпохи, но в тоже время сделала ее заложницей эротического амплуа. В более серьезных ролях артистку долгое время никто не видел.

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Реализовать свой творческий потенциал полностью женщине удалось на сцене театра. Здесь же она продолжает играть до сих пор. Сейчас Елена задействована в одном из спектаклей «Театра Луны». Актриса играет роль Екатерины Великой.