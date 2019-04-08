Брэд Питт обеспокоен слухами о романе Анджелины Джоли с Колином Фарреллом

Брэд Питт всерьез обеспокоен известием о возобновившемся романе Анджелины Джоли и актера Колина Фаррелла, об этом сообщает бостонское издание The Globe. Актёра настораживает, что коллега, известный в прошлом своими пристрастиями к алкоголю и наркотикам, будет проводить с его детьми время и может оказать на них дурное влияние.

Совсем недавно в Сеть просочилась информация о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, устав от своего неопределенного положения, попросили в суде о бифуркации - разделении бракоразводного процесса на два этапа. Актёры решили, что больше не могут находиться в статусе мужа и жены, и потребовали развести их до того, как закончатся слушания, касаемые опеки над детьми и раздела имущества. И судя по всему, это желание обрести свободу появилось у экс-влюбленных не просто так.

О том, что каждый из актёров пытается построить свою личную жизнь по новой, слухи ходят уже давно. Например, несколько месяцев назад СМИ сообщили, что между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон завязался бурный роман. Однако подтверждения ему не нашлось. И вот теперь настала очередь Анджелины стать объектом обсуждения. Так, пару дней назад, вместе с детьми Джоли появилась на премьере фильма "Dumbo", в котором ее давний друг, возлюбленный и коллега Колин Фаррелл сыграл главную роль. Как сообщает The Globe, это стало косвенным подтверждением двухмесячного романа Анджелины и Колина, хотя до этого момента звезды Голливуда всячески старались, чтобы об их отношениях не знал никто из посторонних, ведь вопрос с опекой над шестью детьми Энджи и Брэда пока остаётся открытым.

Более того, Джоли совершенно не смущает прошлое Фаррелла, связанное с приемом запрещённых веществ и алкогольной зависимостью, из-за которых их отношения в свое время и закончились. Теперь же она уверена, что мужчина изменился, остепенился и окончательно покончил со всеми вредными привычками. Впрочем, Питт оптимизма Анджелины не разделяет, и его всерьез беспокоит вопрос общения Фаррелла с детьми.