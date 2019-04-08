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Брэд Питт обеспокоен слухами о романе Анджелины Джоли с Колином Фарреллом


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Брэд Питт всерьез обеспокоен известием о возобновившемся романе Анджелины Джоли и актера Колина Фаррелла, об этом сообщает бостонское издание The Globe. Актёра настораживает, что коллега, известный в прошлом своими пристрастиями к алкоголю и наркотикам, будет проводить с его детьми время и может оказать на них дурное влияние.

Совсем недавно в Сеть просочилась информация о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, устав от своего неопределенного положения, попросили в суде о бифуркации - разделении бракоразводного процесса на два этапа. Актёры решили, что больше не могут находиться в статусе мужа и жены, и потребовали развести их до того, как закончатся слушания, касаемые опеки над детьми и раздела имущества. И судя по всему, это желание обрести свободу появилось у экс-влюбленных не просто так.

О том, что каждый из актёров пытается построить свою личную жизнь по новой, слухи ходят уже давно. Например, несколько месяцев назад СМИ сообщили, что между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон завязался бурный роман. Однако подтверждения ему не нашлось. И вот теперь настала очередь Анджелины стать объектом обсуждения. Так, пару дней назад, вместе с детьми Джоли появилась на премьере фильма "Dumbo", в котором ее давний друг, возлюбленный и коллега Колин Фаррелл сыграл главную роль. Как сообщает The Globe, это стало косвенным подтверждением двухмесячного романа Анджелины и Колина, хотя до этого момента звезды Голливуда всячески старались, чтобы об их отношениях не знал никто из посторонних, ведь вопрос с опекой над шестью детьми Энджи и Брэда пока остаётся открытым.

Более того, Джоли совершенно не смущает прошлое Фаррелла, связанное с приемом запрещённых веществ и алкогольной зависимостью, из-за которых их отношения в свое время и закончились. Теперь же она уверена, что мужчина изменился, остепенился и окончательно покончил со всеми вредными привычками. Впрочем, Питт оптимизма Анджелины не разделяет, и его всерьез беспокоит вопрос общения Фаррелла с детьми.

Краткая информация о Брэде Питте

Имя: Брэд Питт

День рождения: 18.12.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: США

Рост: 180 см

Вес: 88 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 08.04.2019 Теги: Брэд Питт

А как вы считаете, с кем должны жить дети Джоли и Питта? 4  

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  • Черенок от лопаты Tallin / 09.04.19 03:31
    -
    0
    +
    Одного алкаша сменила на другого. Очень умно.
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  • 12345 / 08.04.19 19:13
    -
    1
    +
    Пусть к Энистон возвращается и будет ему счастье. А дети у них скоро сами вырастут, пока эти суды идут, и никого делить не придется.
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  • Пиранья / 08.04.19 18:34
    -
    4
    +
    Когда их уже разведут и всех детей их с имуществом разделят?! Это ведь все третий год уже продолжает, если я не ошибаюсь. Ну, больше двух точно! И все никак. Хотя, думаю здесь главный "камень преткновения" Джоли - была бы ее воля, она бы Питта оставила без детей, денег, карьеры, репутации... С голым задом, пардон. Очень стервозная особа. Но кто-то прям настаивает что она сама доброта, яки Ангел в человеческом обличье. Но! Добрый человек добр во всем, а Анжелина не такая.
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  • ПалЫвна / 08.04.19 16:32
    -
    10
    +
    Вот я сейчас наверное взбаламучу всех Яжематерей, но по мне, так детишкам лучше жилось бы с Питти. Он как-то надежнее, спокойнее, уравновешеннее Джоли. Но так она же не даст. Вон как настраивает мальчишек приемных против отца, змеюка. Неприятна она мне, и фильмы с ней я не смотрю. Не вижу в ее таланте или красоте, о которых все говорят, ничего выдающегося. И это не зависть, а просто мнение со стороны.
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