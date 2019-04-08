Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
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Как известно, Дарья Сагалова приобрела огромную популярность после съемок в сериале «Счастливы вместе», где она сыграла блондинку Свету Букину. Эта роль помогла ей получить статус одной из самых сексуальных российских актрис.
После встречи со своим избранником, бизнесменом Константином Масленниковым, Даша стала много времени уделять семье. До появления третьего малыша у счастливой семьи уже было две дочки, Лиза и Стефания. Успешная актриса решила меньше времени уделять своей карьере и больше посвящать себя семейным отношениям.
В связи с этим поклонникам знаменитости все меньше удавалось видеть свою любимицу как исполнительницу ярких ролей. Когда несколько лет назад Дарье пришлось принимать участие в съемках сериала «Улетный экипаж», она призналась, что в течение всего рабочего дня она очень скучала за близкими и едва дожидалась его окончания.
В данный момент Дарья полностью сосредоточена на уходе за новым членом своей семьи, в своем микроблоге она принесла извинения перед друзьями за то, что все это время не уделяла внимания общению. Очевидно, что в ближайшее время актриса полностью посвятит себя заботе о малыше.
Краткая информация о Дарье Сагаловой
Имя: Дарья Сагалова
Отчество: Дмитриевна
День рождения: 14.12.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Подольск, Россия
Рост: 163 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса, хореограф
Фотографии
Фотографии
А как вы восприняли новость о рождении третьего ребенка Дарьи Сагаловой? 3
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Александра / 08.04.19 18:31Конечно, это прекрасная новость, и я очень рада за Дашу. Однако жаль, что в ближайшее время ее точно не будет на съемочной площадке, и она не порадует зрителя своим участием в каких-либо проектах. Хотя, бесспорно, это правильный выбор, семья для женщины гораздо важнее карьеры
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Мария / 08.04.19 18:31Я очень рада за любимую актрису, что у нее прекрасно складывается личная жизнь и семейные отношения. Семья – это главное в жизни каждой женщины, поэтому Дарья, несомненно, сделала правильный выбор
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ужос / 08.04.19 11:03скучала за близкими ?? вы с какова раёна клео?