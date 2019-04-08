Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

Звезда популярного сериала «Счастливы вместе» сообщила журналистам и поклонникам радостную новость: 1 апреля она родила малыша и уже находится дома после выписки. Актриса долгое время держала в тайне свою беременность, поэтому для многих данное известие оказалось неожиданностью.

Как известно, Дарья Сагалова приобрела огромную популярность после съемок в сериале «Счастливы вместе», где она сыграла блондинку Свету Букину. Эта роль помогла ей получить статус одной из самых сексуальных российских актрис.

После встречи со своим избранником, бизнесменом Константином Масленниковым, Даша стала много времени уделять семье. До появления третьего малыша у счастливой семьи уже было две дочки, Лиза и Стефания. Успешная актриса решила меньше времени уделять своей карьере и больше посвящать себя семейным отношениям.

В связи с этим поклонникам знаменитости все меньше удавалось видеть свою любимицу как исполнительницу ярких ролей. Когда несколько лет назад Дарье пришлось принимать участие в съемках сериала «Улетный экипаж», она призналась, что в течение всего рабочего дня она очень скучала за близкими и едва дожидалась его окончания.

В данный момент Дарья полностью сосредоточена на уходе за новым членом своей семьи, в своем микроблоге она принесла извинения перед друзьями за то, что все это время не уделяла внимания общению. Очевидно, что в ближайшее время актриса полностью посвятит себя заботе о малыше.