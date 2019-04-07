Звезды за 50. Секреты молодости актрис, сумевших сохранить красоту

Глядя на фото этих звезд, невозможно точно угадать, сколько им лет. Большинство пользователей, не знающих их настоящего паспортного возраста, дают на 10, а то и 20 лет меньше.

Ким Бейсингер, 65 лет

Обладательница Оскара и Золотого глобуса. Актриса, которую сделал знаменитой на весь мир фильм «Девять с половиной недель».

Уже много лет она занимается спортом, бегает и своеобразно подходит к питанию. Ким – вегетарианка. Свои блюда она ест необычным способом. Домой актриса купила миниатюрную посуду и небольшие столовые приборы. Это позволяет ей есть все, что она приготовит, мелкими порциями. Кстати приборы она везде носит с собой и не стесняется доставать их в ресторанах.

Ирина Безрукова, 53 года

Бывшая жена Сергея Безрукова придерживается принципов раздельного питания. Она исключила из своего рациона жареное, сдобу и консервацию. В течение дня актриса пьет много теплой воды без газа и периодически устраивает разгрузочные дни. Впрочем, женщина прекрасно понимает и не отрицает, что помимо питания в ее случае немалую роль сыграла хорошая генетика.

Дэми Мур, 56 лет

Главным секретом своей красоты Дэми называет стремление одеваться и выглядеть как дама в возрасте за 50, а не отчаянно цепляющаяся за давно минувшие 30 женщина.

Как и все, она старается не есть вредную пищу. Также актриса ежедневно увлажняет кожу, дает ей отдохнуть от макияжа, а роскошные волосы старается как можно меньше подвергать воздействию инструментов и средств для укладки.

Джейн Фонда, 81 год

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Эта американская актриса – живой пример того, что красоту можно сохранить до глубокой старости. Фитнес икона, получившая четырежды Золотой глобус и дважды номинированная на премию Оскар, на протяжении последних 7 лет активно борется с раком. Онкология в ее случае прогрессирует и пускает метастазы. Тем не менее, она держится стойко и даже появляется на светских мероприятиях в период реабилитации после операций.

Всю жизнь Джейн идет бок о бок с фитнесом. Она придерживается умеренности в питании и на ночь потребляет всего лишь шестую часть от общесуточных калорий, представленную белками и клетчаткой. Также она неоднократно ложилась под нож пластического хирурга и не скрывает этого. Актрисе повезло, специалист, убирая признаки возрастного старения, сумел сохранить ее индивидуальность.