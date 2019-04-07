Звезды за 50. Секреты молодости актрис, сумевших сохранить красоту
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Глядя на фото этих звезд, невозможно точно угадать, сколько им лет. Большинство пользователей, не знающих их настоящего паспортного возраста, дают на 10, а то и 20 лет меньше.
Ким Бейсингер, 65 лет
Обладательница Оскара и Золотого глобуса. Актриса, которую сделал знаменитой на весь мир фильм «Девять с половиной недель».
Уже много лет она занимается спортом, бегает и своеобразно подходит к питанию. Ким – вегетарианка. Свои блюда она ест необычным способом. Домой актриса купила миниатюрную посуду и небольшие столовые приборы. Это позволяет ей есть все, что она приготовит, мелкими порциями. Кстати приборы она везде носит с собой и не стесняется доставать их в ресторанах.
Ирина Безрукова, 53 года
Бывшая жена Сергея Безрукова придерживается принципов раздельного питания. Она исключила из своего рациона жареное, сдобу и консервацию. В течение дня актриса пьет много теплой воды без газа и периодически устраивает разгрузочные дни. Впрочем, женщина прекрасно понимает и не отрицает, что помимо питания в ее случае немалую роль сыграла хорошая генетика.
Дэми Мур, 56 лет
Главным секретом своей красоты Дэми называет стремление одеваться и выглядеть как дама в возрасте за 50, а не отчаянно цепляющаяся за давно минувшие 30 женщина.
Как и все, она старается не есть вредную пищу. Также актриса ежедневно увлажняет кожу, дает ей отдохнуть от макияжа, а роскошные волосы старается как можно меньше подвергать воздействию инструментов и средств для укладки.
Джейн Фонда, 81 год
Эта американская актриса – живой пример того, что красоту можно сохранить до глубокой старости. Фитнес икона, получившая четырежды Золотой глобус и дважды номинированная на премию Оскар, на протяжении последних 7 лет активно борется с раком. Онкология в ее случае прогрессирует и пускает метастазы. Тем не менее, она держится стойко и даже появляется на светских мероприятиях в период реабилитации после операций.
Всю жизнь Джейн идет бок о бок с фитнесом. Она придерживается умеренности в питании и на ночь потребляет всего лишь шестую часть от общесуточных калорий, представленную белками и клетчаткой. Также она неоднократно ложилась под нож пластического хирурга и не скрывает этого. Актрисе повезло, специалист, убирая признаки возрастного старения, сумел сохранить ее индивидуальность.
Краткая информация об Ирине Безруковой
Имя: Ирина Безрукова
Отчество: Владимировна
День рождения: 11.04.1965
Возраст: 53 года
Место рождения: г. Волгодонск, Ростовской обл.
Рост: 172 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А кто из нашего рейтинга особенно нравится вам? 3
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Sun_24 / 08.04.19 09:52Главные их секреты – это пластический хирург и косметолог. Увы и ах, одним питанием такого результата не добиться.
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Сима / 07.04.19 12:56Безрукова выглядит на свой возраст, лицом, фигура прекрасная. Ким шикарно выглядит. Деми Мур и Джейн Фонде реально повезло со специалистами, никаких деформаций, надутых лиц, черты те же что и в молодости, редко кому так повезло сохранить красоту.
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Самарканд / 07.04.19 11:34Конечно Дэми Мур и правильно она все говорит. Нечего грудь вываливать, если тебе уже не 25.