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Звезды за 50. Секреты молодости актрис, сумевших сохранить красоту


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Глядя на фото этих звезд, невозможно точно угадать, сколько им лет. Большинство пользователей, не знающих их настоящего паспортного возраста, дают на 10, а то и 20 лет меньше.

Ким Бейсингер, 65 лет

Обладательница Оскара и Золотого глобуса. Актриса, которую сделал знаменитой на весь мир фильм «Девять с половиной недель».

 Уже много лет она занимается спортом, бегает и своеобразно подходит к питанию. Ким – вегетарианка. Свои блюда она ест необычным способом. Домой актриса купила миниатюрную посуду и небольшие столовые приборы. Это позволяет ей есть все, что она приготовит, мелкими порциями. Кстати приборы она везде носит с собой и не стесняется доставать их в ресторанах.

Ирина Безрукова, 53 года

Бывшая жена Сергея Безрукова придерживается принципов раздельного питания. Она исключила из своего рациона жареное, сдобу и консервацию. В течение дня актриса пьет много теплой воды без газа и периодически устраивает разгрузочные дни. Впрочем, женщина прекрасно понимает и не отрицает, что помимо питания в ее случае немалую роль сыграла хорошая генетика.

Дэми Мур, 56 лет

Главным секретом своей красоты Дэми называет стремление одеваться и выглядеть как дама в возрасте за 50, а не отчаянно цепляющаяся за давно минувшие 30 женщина.

Как и все, она старается не есть вредную пищу. Также актриса ежедневно увлажняет кожу, дает ей отдохнуть от макияжа, а роскошные волосы старается как можно меньше подвергать воздействию инструментов и средств для укладки.

Джейн Фонда, 81 год

Эта американская актриса – живой пример того, что красоту можно сохранить до глубокой старости. Фитнес икона, получившая четырежды Золотой глобус и дважды номинированная на премию Оскар, на протяжении последних 7 лет активно борется с раком. Онкология в ее случае прогрессирует и пускает метастазы. Тем не менее, она держится стойко и даже появляется на светских мероприятиях в период реабилитации после операций.

Всю жизнь Джейн идет бок о бок с фитнесом. Она придерживается умеренности в питании и на ночь потребляет всего лишь шестую часть от общесуточных калорий, представленную белками и клетчаткой. Также она неоднократно ложилась под нож пластического хирурга и не скрывает этого. Актрисе повезло, специалист, убирая признаки возрастного старения, сумел сохранить ее индивидуальность.

Краткая информация об Ирине Безруковой

Имя: Ирина Безрукова

Отчество: Владимировна

День рождения: 11.04.1965

Возраст: 53 года

Место рождения: г. Волгодонск, Ростовской обл.

Рост: 172 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актриса, телеведущая

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4 Не нравится 4 Нравится 07.04.2019 Теги: Ирина Безрукова

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