Супруга Алека Болдуина призналась, что ждет пятого ребенка, но его шансы выжить невелики
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Супруга американского актера Алека Болдуина Хилария выставила в своём Инстаграм необычный пост. В нём девушка призналась, что находится в ожидании пятого ребёнка, но вместо радости она поделилась печальным прогнозом - шансы на то, что малыш выживет, очень малы.
35-летняя Хилария Болдуин находится в браке со знаменитым голливудским актёром с лета 2012 года. За эти семь лет девушка родила мужу четверых замечательных детей. Последний из них - мальчик Ромео Алехандро Дэвид Болдуин появился на свет в мае 2018 года. И вдруг поклонники узнают о пятой беременность Хиларии. Однако вместо поздравлений фолловеры выражают чете Болдуин искренние сочувствия, ведь супруга актера призналась, что у неё вряд ли получится выносить этого ребенка - слишком высока угроза выкидыша. Врачи предупредили многодетных родителей, что сердце еще нерождённого малыша бьется очень медленно, и что он отстает в развитии. Это позволяет сделать не самые утешительные выводы.
"Я не хочу делать вид, что всё прекрасно. Мне кажется, что в этой ситуации очень важно говорить именно правду. Надеюсь, мой опыт поможет и другим женщинам в подобной ситуации", - поделилась Хилария с подписчиками. Помимо этого, девушка откровенно призналась, что ее часто тошнит, и она очень устала. Тем более ей не хочется притворяться сейчас, пытаться скрывать свою беременность и все, что с ней связано. Ни она, ни Алек в настоящее время никак не могут повлиять на ситуацию и вынуждены только ждать, что же будет дальше. По прогнозу медиков, шансы на то, что ребёнок выживет, невелики.
Пока ситуация окончательно не решится, Хилария Болдуин попросила СМИ не беспокоить её семью. Она признается, что им всем сейчас и без того очень тяжело, но они с Алеком вынуждены держать себя в руках ради четверых детей. В свою очередь девушка пообещала, что по возможности сама постарается делиться последними новостями в Инстаграм.
Краткая информация об Алеке Болдуине
Имя: Алек Болдуин
День рождения: 03.04.1958
Возраст: 61 год
Место рождения: г. Эмитвилле, США
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: актер, продюсер, режиссер
Фотографии
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А как вы думаете, правильно ли Хилария сделала, что рассказала об этой ситуации в социальной сети? 3
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Ольга / 05.04.19 17:54А перерыв нельзя было сделать хотя бы год, выстреливает детей как из пулемета. Или может им религия запрещает предхраняться, вот и беременеет от каждого секса с дедушкой.
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Нонна / 05.04.19 17:00Они правильно делают, что не закрываются в своем горе. У них есть еще четверо детей. А судьба пятого малыша в руках Бога, как он решит, так и будет. Желаю этой семье огромного счастья!
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М.А.Б. / 05.04.19 16:38Сложно сказать, правильно или не правильно. Это ее решение, возможно несколько эмоциональное. Но американцы вообще в таких вопросах более откровенны, чем мы. Они с пониманием относятся к подобным признаниям, искренне проникаются, сочувствуют. У нас же, скорее всего, женщину бы просто "распяли" за такое. Это как так, она спокойно пишет о выкидыше и не верит в чудо?! Особенно яростно атаковали бы #яжематери. Из-за этого многие наши знаменитости, да и простые женщины, скрывают свою беременность до упора, а некоторые даже самым близким не могут признаться, что вынуждены были сделать аборт, или по неосторожности спровоцировали выкидыш. Разное в жизни бывает, но именно у нас часто женщины остаются один на один со своими переживаниями, сожалениями, страданиями, так как боятся порицания общества и его самых ярых моралистов. Извините, если меня чуточку занесло. Просто высказала свое мнение.