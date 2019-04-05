Супруга Алека Болдуина призналась, что ждет пятого ребенка, но его шансы выжить невелики

Супруга американского актера Алека Болдуина Хилария выставила в своём Инстаграм необычный пост. В нём девушка призналась, что находится в ожидании пятого ребёнка, но вместо радости она поделилась печальным прогнозом - шансы на то, что малыш выживет, очень малы.

35-летняя Хилария Болдуин находится в браке со знаменитым голливудским актёром с лета 2012 года. За эти семь лет девушка родила мужу четверых замечательных детей. Последний из них - мальчик Ромео Алехандро Дэвид Болдуин появился на свет в мае 2018 года. И вдруг поклонники узнают о пятой беременность Хиларии. Однако вместо поздравлений фолловеры выражают чете Болдуин искренние сочувствия, ведь супруга актера призналась, что у неё вряд ли получится выносить этого ребенка - слишком высока угроза выкидыша. Врачи предупредили многодетных родителей, что сердце еще нерождённого малыша бьется очень медленно, и что он отстает в развитии. Это позволяет сделать не самые утешительные выводы.

"Я не хочу делать вид, что всё прекрасно. Мне кажется, что в этой ситуации очень важно говорить именно правду. Надеюсь, мой опыт поможет и другим женщинам в подобной ситуации", - поделилась Хилария с подписчиками. Помимо этого, девушка откровенно призналась, что ее часто тошнит, и она очень устала. Тем более ей не хочется притворяться сейчас, пытаться скрывать свою беременность и все, что с ней связано. Ни она, ни Алек в настоящее время никак не могут повлиять на ситуацию и вынуждены только ждать, что же будет дальше. По прогнозу медиков, шансы на то, что ребёнок выживет, невелики.

Пока ситуация окончательно не решится, Хилария Болдуин попросила СМИ не беспокоить её семью. Она признается, что им всем сейчас и без того очень тяжело, но они с Алеком вынуждены держать себя в руках ради четверых детей. В свою очередь девушка пообещала, что по возможности сама постарается делиться последними новостями в Инстаграм.