 
 
 

 
 
На главную
 
 

Супруга Алека Болдуина призналась, что ждет пятого ребенка, но его шансы выжить невелики


0 0

Супруга американского актера Алека Болдуина Хилария выставила в своём Инстаграм необычный пост. В нём девушка призналась, что находится в ожидании пятого ребёнка, но вместо радости она поделилась печальным прогнозом - шансы на то, что малыш выживет, очень малы.

35-летняя Хилария Болдуин находится в браке со знаменитым голливудским актёром с лета 2012 года. За эти семь лет девушка родила мужу четверых замечательных детей. Последний из них - мальчик Ромео Алехандро Дэвид Болдуин появился на свет в мае 2018 года. И вдруг поклонники узнают о пятой беременность Хиларии. Однако вместо поздравлений фолловеры выражают чете Болдуин искренние сочувствия, ведь супруга актера призналась, что у неё вряд ли получится выносить этого ребенка - слишком высока угроза выкидыша. Врачи предупредили многодетных родителей, что сердце еще нерождённого малыша бьется очень медленно, и что он отстает в развитии. Это позволяет сделать не самые утешительные выводы.

"Я не хочу делать вид, что всё прекрасно. Мне кажется, что в этой ситуации очень важно говорить именно правду. Надеюсь, мой опыт поможет и другим женщинам в подобной ситуации", - поделилась Хилария с подписчиками. Помимо этого, девушка откровенно призналась, что ее часто тошнит, и она очень устала. Тем более ей не хочется притворяться сейчас, пытаться скрывать свою беременность и все, что с ней связано. Ни она, ни Алек в настоящее время никак не могут повлиять на ситуацию и вынуждены только ждать, что же будет дальше. По прогнозу медиков, шансы на то, что ребёнок выживет, невелики.

Пока ситуация окончательно не решится, Хилария Болдуин попросила СМИ не беспокоить её семью. Она признается, что им всем сейчас и без того очень тяжело, но они с Алеком вынуждены держать себя в руках ради четверых детей. В свою очередь девушка пообещала, что по возможности сама постарается делиться последними новостями в Инстаграм.

 

Краткая информация об Алеке Болдуине

Имя: Алек Болдуин

День рождения: 03.04.1958

Возраст: 61 год

Место рождения: г. Эмитвилле, США

Рост: 183 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: актер, продюсер, режиссер

Смотреть фотографии с Алеком Болдуиным

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 05.04.2019 Теги: Алек Болдуин

А как вы думаете, правильно ли Хилария сделала, что рассказала об этой ситуации в социальной сети? 3  

Оставить комментарий
  • Ольга / 05.04.19 17:54
    -
    1
    +
    А перерыв нельзя было сделать хотя бы год, выстреливает детей как из пулемета. Или может им религия запрещает предхраняться, вот и беременеет от каждого секса с дедушкой.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Нонна / 05.04.19 17:00
    -
    1
    +
    Они правильно делают, что не закрываются в своем горе. У них есть еще четверо детей. А судьба пятого малыша в руках Бога, как он решит, так и будет. Желаю этой семье огромного счастья!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • М.А.Б. / 05.04.19 16:38
    -
    7
    +
    Сложно сказать, правильно или не правильно. Это ее решение, возможно несколько эмоциональное. Но американцы вообще в таких вопросах более откровенны, чем мы. Они с пониманием относятся к подобным признаниям, искренне проникаются, сочувствуют. У нас же, скорее всего, женщину бы просто "распяли" за такое. Это как так, она спокойно пишет о выкидыше и не верит в чудо?! Особенно яростно атаковали бы #яжематери. Из-за этого многие наши знаменитости, да и простые женщины, скрывают свою беременность до упора, а некоторые даже самым близким не могут признаться, что вынуждены были сделать аборт, или по неосторожности спровоцировали выкидыш. Разное в жизни бывает, но именно у нас часто женщины остаются один на один со своими переживаниями, сожалениями, страданиями, так как боятся порицания общества и его самых ярых моралистов. Извините, если меня чуточку занесло. Просто высказала свое мнение.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору