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Мэрайя Кэри вновь поправилась. Операция по уменьшению желудка не помогла


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На днях папарацци опубликовали фотографию Мэрайи Кэри. На снимке популярная американская певица запечатлена на одной из улиц Бостона в окружении собственных охранников. На женщине надето просторное платье-халат и босоножки на невысоком, устойчивом каблуке. По формам артистки очевидно, что она вновь стала набирать вес.

Напомним, что Мэрайя Кэри периодически борется с лишними килограммами. Раньше она делала это  с помощью диет, спорта и танцев. Однако со временем они перестали работать и певица начала стремительно набирать килограммы. Когда ее вес достиг критической отметки в 120 кг поклонники в социальных сетях открыто стали писать, что артистке следует незамедлительно похудеть.

Недовольство их было дополнительно спровоцировано тем, что в глянцевых журналах фотографии Мэрайи продолжали публиковать после дополнительной обработки. Несмотря на свой внушительный вес, она по-прежнему появлялась на обложках изданий эффектной красоткой с подтянутым телом и ярко выраженной талией. Эти снимки разительно расходились с фотографиями, сделанными очевидцами на концерте.  

Устав от шквала критики, женщина решила пойти на кардинальные меры. Она легла под нож хирурга, чтобы уменьшить объем собственного желудка. Произошло это в конце 2017 года. Оперативное вмешательство помогло певице в краткие сроки сбросить 22 кг.

Некоторое время она продолжала худеть, однако по свежим фотографиям видно, что длилось это недолго. Женщина вновь стала набирать вес.


18 Не нравится 9 Нравится 05.04.2019 Теги: Мэрайа Кэри

А вы бы рискнули лечь под нож хирурга ради похудения? 4  

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  • Ада Москва / 05.04.19 21:36
    -
    34
    +
    А я вот чего понять не могу. У Керри фантастический голос. Один на миллионы. И почему это, спрашивается, она не может быть толстой? Мало что ли безголосых селедок? Да их же тыщи. Пруд пруди. Ей не под нож надо было ложиться, а послать своих сердобольных доброжелателей стройными рядами в сторону леса. И жить так, как хочется. И петь и есть в свое удовольствие. А кому не нравится, может не смотреть и не слушать.
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  • Карина / 05.04.19 12:51
    -
    9
    +
    Это способ для ленивых и тех, кто не умеет контролировать собственный аппетит. Если это так, то хоть весь желудок вырежи, ни черта не поможет. Ты всё равно будешь жрать. Не сейчас так позже.
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  • Ольга С. / 05.04.19 10:40
    -
    3
    +
    Надеюсь, что я не доведу себя до такого состояния, чтобы кроме хирургического вмешательства у меня других вариантов не оставалось.
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