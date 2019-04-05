Мэрайя Кэри вновь поправилась. Операция по уменьшению желудка не помогла

На днях папарацци опубликовали фотографию Мэрайи Кэри. На снимке популярная американская певица запечатлена на одной из улиц Бостона в окружении собственных охранников. На женщине надето просторное платье-халат и босоножки на невысоком, устойчивом каблуке. По формам артистки очевидно, что она вновь стала набирать вес.

Напомним, что Мэрайя Кэри периодически борется с лишними килограммами. Раньше она делала это с помощью диет, спорта и танцев. Однако со временем они перестали работать и певица начала стремительно набирать килограммы. Когда ее вес достиг критической отметки в 120 кг поклонники в социальных сетях открыто стали писать, что артистке следует незамедлительно похудеть.

Недовольство их было дополнительно спровоцировано тем, что в глянцевых журналах фотографии Мэрайи продолжали публиковать после дополнительной обработки. Несмотря на свой внушительный вес, она по-прежнему появлялась на обложках изданий эффектной красоткой с подтянутым телом и ярко выраженной талией. Эти снимки разительно расходились с фотографиями, сделанными очевидцами на концерте.

Устав от шквала критики, женщина решила пойти на кардинальные меры. Она легла под нож хирурга, чтобы уменьшить объем собственного желудка. Произошло это в конце 2017 года. Оперативное вмешательство помогло певице в краткие сроки сбросить 22 кг.

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Некоторое время она продолжала худеть, однако по свежим фотографиям видно, что длилось это недолго. Женщина вновь стала набирать вес.