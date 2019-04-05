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Блогер Лена Миро высмеяла Ларису Гузееву за желание выглядеть моложе


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Лариса Гузеева на пороге своего 60-тилетия решила похудеть и омолодиться. И многие это стремление телеведущей поддержали. Но только не скандальный блогер Лена Миро, заявившая, что омолаживающаяся актриса выглядит как минимум "жалко".

Конечно, форму, в которой решила высказаться Миро о Заслуженной артистке РФ смело можно назвать скандальной. Елена особо не выбирала выражений, называя Гузееву "60-летней бабкой" и "звездой одной роли". Да и само стремление Ларисы Андреевны выглядеть лучше 37-летний блогер не оценила. "Я искренне не понимаю, зачем омолаживаться в 60 лет?", - начала свой провокационный пост Лена Миро. - "Ведь это такой чудесный возраст, в котором можно делать кучу дел: смотреть телевизор, лузгать семечки на лавочке или кричать молодым девчонкам вслед, что они проститутки".

Следом блогер припомнила, что в молодости Гузеева якобы вела достаточно легкомысленный образ жизни: "бухала, шаталась, жила то с алкоголиком, то с наркоманом". Именно поэтому сейчас Елене странно, что Лариса в свои пятьдесят девять хочет не внуков на гимнастику водить, а вставить в некоторые части своего тела импланты, чтобы быть похожей на коллегу по "Давай поженимся" Розу Сябитову, которая уже давно прибегает к услугам пластических хирургов. Впрочем, Миро совершенно уверена, что все усилия телеведущей вернуть молодость бесполезны. И тем более глупо, по ее мнению, делать такие процедуры ради внимания мужчин.

И надо сказать, что некоторые подписчики блогера в Живом Журнале с ней согласны. Конечно, кто-то заступился за Ларису Андреевну, сказав, что это исключительно ее дело, и вообще нормально, когда женщина в любом возрасте хочет быть стройной и красивой. Но нашлись и те, кто уверен, что актриса зря старается, и в шестьдесят молодость вернуть невозможно.

 

Краткая информация о Ларисе Гузеевой

Имя: Лариса Гузеева

Отчество: Андреевна

День рождения: 23.05.1959

Возраст: 59 лет

Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.

Рост: 167 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса, телеведущая

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7 Не нравится 2 Нравится 05.04.2019 Теги: Лариса Гузеева

А что вы думаете о высказываниях Лены Миро? 18  

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Лучшие комментарии

  • Анна П. 05.04.19 14:35
    -
    46
    +
    В очередной, кажется 101 раз, задаюсь вопросом - кто такая эта Миро? И что эта за профессия - блогер, и почему этим самым блогерам дозволено обсуждать всех и вся?! Гузеева свое звание Заслуженной артистки России получила не просто так. Она действительно талантливая, красивая и обаятельная женщина, которая сама сделала себе имя. А Лена кто? Выскочка, которая поносит всех направо и налево? Ее достижения какие? Училась в Кембридже? А чему научилась? Людей оскорблять?! Отвратительно!
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  • Big Mama 05.04.19 15:25
    -
    40
    +
    :)))) кому как не Миро не знать каково это сидеть на лавочке (с семечками или без), тыкать в компьютер и поносить всех и вся. и это ей с блеском удается даже не достигшив 40-ка. то ли ещё будет в 60....
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  • Ди Лондон 05.04.19 20:44
    -
    19
    +
    Девушка, по-видимому, думает,что будет молодой всю жизнь. Вместо того, что бы лить грязь на известных людей, занялась бы чем-нибудь полезным.
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  • Ню-ню 05.04.19 16:50
    -
    18
    +
    Вы правильно говорите, что оскорблять людей не хорошо. Однако, если бы она не оскорбляла, то на четвертое место не выдвинулась, потому что сплетни это единственное о чем она может рассказывать. Только задумайтесь, она больше ничего не модет поведать миру, увы. Вы не правильно говорите, что как она другие писать не могут. Могут конечно, но не хотят, по вполне понятным причинам. Как минимум - противно.
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  • Павел Еськов 05.04.19 21:05
    -
    18
    +
    Непонятно ... На верхнем фото Мироненко и Гузеева выглядят на одинаковый возраст , это либо Миро в свои сорок выглядит такой потасканной жизнью теткой ( жизнь с пенсионером видимо сказалась на внешности ) и силикон не помог , либо Гузеева хорошо омолодилась .
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  • Екатерина / 06.04.19 15:55
    -
    0
    +
    Посмотрим,что Елена Миро будет делать в 60 лет :)))) "Красиво стареть"?:)))
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  • ао ягодный / 06.04.19 11:46
    -
    9
    +
    А кто такая миро? а вот кто такая Л Гузеева знают все! И дай Бог что бы это миро была узнаваема хотя бы 1/10 части тех кому известна Лариса! И думается в свои 60 Л.Г выглядит отлично и без всяких омоложений. А вот когда этой миро будет 60 -навряд ли ее кто нибудь вспомнит, тк она НИКТО и звать ее НИКАК!
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  • Марина Москва / 06.04.19 10:47
    -
    8
    +
    Мироненко Лена Миро вы выглядит старше Ларисы Гузеевой. .. Злобная , завистливая, бездарная блоггерша, критикует, оскорбляет талантливых артистов. Складывается впечатление, что Лена Миро неадекватная, так как, то, что она пишет -это бред сумасшедшей
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  • Tatyana31 / 06.04.19 10:35
    -
    7
    +
    Не стала читать весь этот бред. Эта Миро догавкается, что кто-нибудь вымоет ее поганый рот с мылом или заткнет хорошенько и надолго. Бумеранг уже запущен.
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  • Лене / 06.04.19 10:11
    -
    7
    +
    Ну посмотрим на нее лет через дцать...Если доживет.В любом случае,такой,как Гузеева,она не будет.Старт не тот.Изначально мышь убогая,что ж в старости-то будет?
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  • irisha0958 Санкт-Петербург / 06.04.19 01:16
    -
    12
    +
    Миро-наглая,беспардонная,бессовестная сплетница,которая пытается своим помойным языком испачкать всех и вся. Таких людей,как она жизнь наказывает. Думаю Лариса Гузеева не оставит без внимания ее "опус" и даст ей достойный ответ.
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  • Апельсиновая / 05.04.19 23:27
    -
    8
    +
    Мироха забывает, что ей скоро сопреет и 15-летние блоггерши уже на пятки давят....
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  • nata донецк / 05.04.19 21:42
    -
    5
    +
    Кто такая Миро...век бы её не знать.
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  • Павел Еськов / 05.04.19 21:05
    -
    18
    +
    Непонятно ... На верхнем фото Мироненко и Гузеева выглядят на одинаковый возраст , это либо Миро в свои сорок выглядит такой потасканной жизнью теткой ( жизнь с пенсионером видимо сказалась на внешности ) и силикон не помог , либо Гузеева хорошо омолодилась .
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ди Лондон / 05.04.19 20:44
    -
    19
    +
    Девушка, по-видимому, думает,что будет молодой всю жизнь. Вместо того, что бы лить грязь на известных людей, занялась бы чем-нибудь полезным.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • lina / 05.04.19 20:41
    -
    -2
    +
    не знаю, кто такая Миро, но полностью согласна, что Ларисе не над весом и морщинами надо работать, а самовоспитанием заняться. Впрочем с такой завышенной (читай - неадекватной) самооценкой вряд ли Лариса понимает, о чем идет речь. Как не приукрашивайся, а хабалистую натуру не спрячешь.
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  • Гадинодавилка / 05.04.19 20:40
    -
    8
    +
    Какое её собачье дело, этой Миро? Лариса или кто то ещё, цепляется к славе чужой, обогащается, высовывается. Бог-то не Тимошка, знает, кому ебнуть в окошко. Ядовитая дрянь. Токсичная.
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  • Гуна / 05.04.19 15:47
    -
    5
    +
    Ждём ответ Гузеевой. У нее хамство с остротой языка ,так же лучшие друзья.
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  • Big Mama / 05.04.19 15:25
    -
    40
    +
    :)))) кому как не Миро не знать каково это сидеть на лавочке (с семечками или без), тыкать в компьютер и поносить всех и вся. и это ей с блеском удается даже не достигшив 40-ка. то ли ещё будет в 60....
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    • Ню-ню / 05.04.19 16:50
      -
      18
      +
      Вы правильно говорите, что оскорблять людей не хорошо. Однако, если бы она не оскорбляла, то на четвертое место не выдвинулась, потому что сплетни это единственное о чем она может рассказывать. Только задумайтесь, она больше ничего не модет поведать миру, увы. Вы не правильно говорите, что как она другие писать не могут. Могут конечно, но не хотят, по вполне понятным причинам. Как минимум - противно.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна П. / 05.04.19 14:35
    -
    46
    +
    В очередной, кажется 101 раз, задаюсь вопросом - кто такая эта Миро? И что эта за профессия - блогер, и почему этим самым блогерам дозволено обсуждать всех и вся?! Гузеева свое звание Заслуженной артистки России получила не просто так. Она действительно талантливая, красивая и обаятельная женщина, которая сама сделала себе имя. А Лена кто? Выскочка, которая поносит всех направо и налево? Ее достижения какие? Училась в Кембридже? А чему научилась? Людей оскорблять?! Отвратительно!
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