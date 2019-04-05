Блогер Лена Миро высмеяла Ларису Гузееву за желание выглядеть моложе

Лариса Гузеева на пороге своего 60-тилетия решила похудеть и омолодиться. И многие это стремление телеведущей поддержали. Но только не скандальный блогер Лена Миро, заявившая, что омолаживающаяся актриса выглядит как минимум "жалко".

Конечно, форму, в которой решила высказаться Миро о Заслуженной артистке РФ смело можно назвать скандальной. Елена особо не выбирала выражений, называя Гузееву "60-летней бабкой" и "звездой одной роли". Да и само стремление Ларисы Андреевны выглядеть лучше 37-летний блогер не оценила. "Я искренне не понимаю, зачем омолаживаться в 60 лет?", - начала свой провокационный пост Лена Миро. - "Ведь это такой чудесный возраст, в котором можно делать кучу дел: смотреть телевизор, лузгать семечки на лавочке или кричать молодым девчонкам вслед, что они проститутки".

Следом блогер припомнила, что в молодости Гузеева якобы вела достаточно легкомысленный образ жизни: "бухала, шаталась, жила то с алкоголиком, то с наркоманом". Именно поэтому сейчас Елене странно, что Лариса в свои пятьдесят девять хочет не внуков на гимнастику водить, а вставить в некоторые части своего тела импланты, чтобы быть похожей на коллегу по "Давай поженимся" Розу Сябитову, которая уже давно прибегает к услугам пластических хирургов. Впрочем, Миро совершенно уверена, что все усилия телеведущей вернуть молодость бесполезны. И тем более глупо, по ее мнению, делать такие процедуры ради внимания мужчин.

И надо сказать, что некоторые подписчики блогера в Живом Журнале с ней согласны. Конечно, кто-то заступился за Ларису Андреевну, сказав, что это исключительно ее дело, и вообще нормально, когда женщина в любом возрасте хочет быть стройной и красивой. Но нашлись и те, кто уверен, что актриса зря старается, и в шестьдесят молодость вернуть невозможно.