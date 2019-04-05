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Фитнес-икона Джейн Фонда рассказала о борьбе с прогрессирующим раком


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Джейн Фонда на протяжении многих лет являлась прекрасным образцом того, как надо держать собственное тело в тонусе. Правда, здоровый образ жизни не стал панацеей от онкологии.

В откровенном интервью журналу Vogue 81-летняя икона фитнеса рассказала, что опухоль груди у нее была обнаружена во время одного из осмотров. Врачам пришлось вырезать новообразование, помимо этого женщина прошла курс химиотерапии. Рак отступил и четыре года не давал о себе знать. Позже проблема возникла вновь, и Джейн пришлось еще раз лечь под нож хирурга.

Во время лечения она находила в себе силы появляться в обществе, например, на церемонии вручения Золотого глобуса в 2016 году. Сразу после торжественного вечера многие стилисты и таблоиды отмечали, что Джейн надела на себя непонятное платье с рюшами и назвали его безвкусным. Женщина в свое время не стала давать комментариев, зато сейчас пояснила, что другого наряда, который бы скрыл надетый на нее послеоперационный бандаж, ей найти не удалось.

Повторная операция и еще один курс химиотерапии дали результат, однако непродолжительный. Сейчас онкология прогрессирует. Заболевание поразило кожу активной последовательницы фитнеса. Она рассказала журналистам, что стала постоянной пациенткой хирурга. Периодически он в буквальном смысле срезает с тела женщины небольшие кусочки кожи, в том числе и на лице.

Фонда полагает, что заболевание поразило кожные покровы еще и потому, что в молодости она любила загорать и проводила на открытом солнце очень много времени, не задумываясь о последствиях.

Интересно, что в своем уже почтенном возрасте женщина продолжает держаться стойко и не впадает в хандру из-за поразившей организм болезни.


39 Не нравится 14 Нравится 05.04.2019 Теги: Джейн Фонда

А вы считаете Джейн стойкой женщиной? 5  

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