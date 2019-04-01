Ольга Орлова попросила Дмитрия Шепелева позволить ей общаться с сыном Жанны

Ольга Орлова, коллега и подруга Жанны Фриске, согласилась принять участие в провокационном шоу "Секрет на миллион", где ей пришлось отвечать на вопросы, касающиеся личной жизни и здоровья, а также рассказать о последних месяцах Жанны и обратиться к Дмитрию Шепелеву.

Ни для кого не секрет, что Ольга до последних минут была рядом со своей серьезно болеющей подругой и ее семьей. Певица по сей день тепло общается с родителями Фриске и старается оказывать им всяческую поддержку. Но, мало кто знает, что пережитая ситуация и стресс не самым лучшим образом отразились и на здоровье Ольги. По признанию экс-солистки группы "Блестящие", после случившегося с Жанной у нее самой начались бессонница и выпадение волос, а также появилось серьезное заболевание, называющееся отеком Квинке, при котором опухают шея, конечности и лицо. Так что, исполнительнице теперь приходится всерьез следить за собой.

И, конечно, не могла Лера Кудрявцева, ведущая программы "Секрет на миллион", не коснуться ситуации с Платоном - сыном Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Ведь Орлова является крестной матерью мальчика, но вот уже несколько лет она не видела и не общалась со своим крестником. По словам певицы, находиться вдали от Платона для нее очень мучительно, и все-таки она надеется достучаться до Шепелева, чтобы тот разрешил ей быть рядом с сыном Жанны. "Я очень прошу тебя дать мне возможность общаться с Платоном, хоть редко, хоть чуть-чуть", - обратилась исполнительница к Дмитрию. Следом она подчеркнула, что хочет для мальчика только всего самого лучшего, поэтому и просит проявить лояльность в этом вопросе. Помимо этого, Ольга уверена, что если бы Платону было позволено общаться с бабушкой и дедушкой Фриске, которые горячо его любят, то это было бы замечательно. Однако никаких комментариев от Дмитрия Шепелева на это обращение не последовало.

Отвечая на вопросы Леры Кудрявцевой, Орлова также призналась, что до сих пор очень скучает по безвременно ушедшей подруге. На осознание того, что ее больше нет, у Ольги ушло два года. Но по сей день она приезжает в подмосковный дом семьи Фриске и приходит в комнату Жанны, чтобы почувствовать ее "невероятную энергетику" и просто помолчать.