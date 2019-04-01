Георгий Мартиросян возмущен признанием Татьяны Васильевой в измене
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Не так давно Татьяна Васильева появилась в качестве главной героини телепередачи «Секрет на миллион». Свой главный секрет она открыла, рассказав о тайной связи с бизнесменом Арифом Алекперовым. Мужчина являлся одним из спонсоров театра, в котором работала актриса. По словам женщины, роман между ними длился на протяжении многих лет. За это время она успела развестись с первым мужем и выйти замуж за второго.
По признанию актрисы, Ариф был очень щедрым и регулярно дарил ей дорогие украшения. Долгое время пользователям было интересно, как отреагируют бывшие мужья Татьяны на подобное признание. Такой случай появился.
Второго супруга актрисы Георгия Мартиросяна пригласили в студию передачи «Звезды сошлись». Главной темой выпуска были измены в семьях публичных персон. Мужчина рассказал присутствующим, что его сильно удивили рассказы бывшей супруги. На протяжении всей их совместной жизни он даже не подозревал, что у нее параллельно был еще один мужчина. Более того, он ни разу не замечал, чтобы у Васильевой были какие-либо дорогие украшения.
Бывший муж отметил, что возмущен услышанным. По его мнению, женщина, которая выносит подобную грязь на публику в уже почтенном возрасте, лишена каких-либо этических устоев. Ее измену за подарки он назвал «проституцией и любовью за деньги». Георгий пояснил, что большая часть озвученной Татьяной информации о нем к правде не имеет никакого отношения.
Находясь в браке, он ей не изменял и женщин домой не водил. Совершенно иначе выглядела и ситуация с разделом имущества после развода. Мартиросян рассказал, что оставил жене и детям четырехкомнатную квартиру, а себе приобрел однокомнатную. Позже актриса попросила переписать ее на сына.
В целом вся эта история на шоу неприятно удивила Георгия. Он отметил, что ни разу после расставания с Васильевой не позволял в ее адрес каких-либо плохих слов и оскорблений.
Краткая информация о Татьяне Васильевой
Имя: Татьяна Васильева
Отчество: Григорьевна
День рождения: 28.02.1947
Возраст: 72 года
Место рождения: Ленинград
Рост: 176 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
Фотографии
А кому в этой ситуации верите вы, Георгию или Татьяне? 10
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Лора / 02.04.19 13:37Она оказалась неумной и немудрой женщиной.
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Никольски / 02.04.19 10:55После того, как целый ряд известных актеров , вдруг, начал "славиться" своими подвигами на всю страну- перестала ходить на спектакли с участием этих актеров. Начала "плеяду геройств" Максакова и ее дочь. Если в афише эти фамилии "давайдосвидания".
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Мария / 02.04.19 08:43Молодец, Татьяна! В семье, значит, не хватало любви и романтики. А то, что любовник дарил красивые и дорогие вещи- это его личное желание и возможности. Она же женщина! Почему не принимать подарки? И причем тут проституция?
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Наталья / 02.04.19 05:13Это шоу! Она же честно всех предупредила. Ей надо было заработать на квартиру для родственников. Что муж то не понял? Или тоже подработка... а мы с вами зрители. Кому интересно
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Москва / 01.04.19 21:06А я сразу говорила, что она не в адеквате, когда после стольких лет жизни достает белье грязное и машет им на всю Россию.
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Safari_93 / 01.04.19 19:57Если бы он про проституцию не говорил, поверила бы ему. А так, думаю, что у двоих рыльце в пушку.
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лора Мосвка / 01.04.19 18:20Он засомневался его ли дочь...
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Fact / 01.04.19 15:09Почему-то мужчине я верю больше, чем ей. Какая-то она скользкая и продажная. Мне кажется даже циничная. Не зря она на передачу двинула деньги зарабатывать.