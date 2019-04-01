Георгий Мартиросян возмущен признанием Татьяны Васильевой в измене

Не так давно Татьяна Васильева появилась в качестве главной героини телепередачи «Секрет на миллион». Свой главный секрет она открыла, рассказав о тайной связи с бизнесменом Арифом Алекперовым. Мужчина являлся одним из спонсоров театра, в котором работала актриса. По словам женщины, роман между ними длился на протяжении многих лет. За это время она успела развестись с первым мужем и выйти замуж за второго.

По признанию актрисы, Ариф был очень щедрым и регулярно дарил ей дорогие украшения. Долгое время пользователям было интересно, как отреагируют бывшие мужья Татьяны на подобное признание. Такой случай появился.

Второго супруга актрисы Георгия Мартиросяна пригласили в студию передачи «Звезды сошлись». Главной темой выпуска были измены в семьях публичных персон. Мужчина рассказал присутствующим, что его сильно удивили рассказы бывшей супруги. На протяжении всей их совместной жизни он даже не подозревал, что у нее параллельно был еще один мужчина. Более того, он ни разу не замечал, чтобы у Васильевой были какие-либо дорогие украшения.

Бывший муж отметил, что возмущен услышанным. По его мнению, женщина, которая выносит подобную грязь на публику в уже почтенном возрасте, лишена каких-либо этических устоев. Ее измену за подарки он назвал «проституцией и любовью за деньги». Георгий пояснил, что большая часть озвученной Татьяной информации о нем к правде не имеет никакого отношения.

Находясь в браке, он ей не изменял и женщин домой не водил. Совершенно иначе выглядела и ситуация с разделом имущества после развода. Мартиросян рассказал, что оставил жене и детям четырехкомнатную квартиру, а себе приобрел однокомнатную. Позже актриса попросила переписать ее на сына.

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В целом вся эта история на шоу неприятно удивила Георгия. Он отметил, что ни разу после расставания с Васильевой не позволял в ее адрес каких-либо плохих слов и оскорблений.