Кто из звезд решился на короткую стрижку и правильно сделал
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Долой длинную косу. Именно так поступили некоторые знаменитости, и все сделали правильно. Стильная короткая стрижка пошла на пользу их имиджу.
Ульяна Сергиенко
Решившись состричь свои волосы, дизайнер из России поступила правильно. Из обычной женщины средних лет она превратилась в стильную штучку. Очень жаль, что с такой прической Ульяна ходила недолго.
Кэрри Малиган
Голливудская звезда, после того, как остригла волосы, по мнению многих ее поклонников, стала выглядеть немного старше. Одновременно с этим, открыв лицо, она стала интереснее.
Скарлетт Йоханссон
Удачным оказался и эксперимент Скарлетт Йоханссон. Актриса решила обрезать свои длинные прямые пряди и предстала перед поклонниками со стрижкой под мальчика. Мастер оформил ее волосы небольшой и объемной шапочкой, которую можно было укладывать, создавая образы в разных стилях.
Кристен Стюарт
Двояко поклонники отнеслись к поступку Кристен Стюарт, которая свои длинные темные волосы состригла практически под ноль и при этом перекрасилась в блондинку. Одни были категорически против подобных перевоплощений, другие отмечали, что образ актрисы получился интересным, ярким и необычным. Журналисты связали такое решение Кристен с каминг-аутом, сама она тему смены имиджа не комментировала.
Лана Хэди
Актриса, которая стала знаменитой после выхода сериала «Игра престолов», многим была знакома по длинным белокурым волосам. В какой-то момент женщина сменила и цвет, и длину прядей. В новом образе фанаты многосерийной ленты ее не признавали, но стилисты единогласно сошлись во мнении, что так актриса стала выглядеть ярче и моложе.
Кэти Перри
Кэти Перри настолько часто меняет имидж, что большую часть ее образов многие поклонники и не помнят. Когда певица состригла свои длинные, то фиолетовые, то розовые локоны, поклонники отметили, что ей стало намного лучше. Возможно, их больше обрадовал относительно спокойный цвет волос неугомонной артистки.
А чье преображение больше всего понравилось вам? 3
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Дана / 31.03.19 12:07Эта, из «Сумерек» которая. Вот ей круто прям. Мне понравилось.
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Денисова / 30.03.19 18:39А я бы не назвала удачным перевоплощение Скарлет. Лицо у не и так овальное, даже вытянутое слегка, а здесь короткая стрижка, да еще и чуб вверх задранный. Вообще некрасиво.
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Таня М. / 30.03.19 16:24Ульяна впечатлила. Никогда не считала ее красоткой, и сейчас впервые подумала, что она все-таки очень даже хорошенькая.