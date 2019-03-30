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Кто из звезд решился на короткую стрижку и правильно сделал


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Долой длинную косу. Именно так поступили некоторые знаменитости, и все сделали правильно. Стильная короткая стрижка пошла на пользу их имиджу.

Ульяна Сергиенко

Решившись состричь свои волосы, дизайнер из России поступила правильно. Из обычной женщины средних лет она превратилась в стильную штучку. Очень жаль, что с такой прической Ульяна ходила недолго.

Кэрри Малиган

Голливудская звезда, после того, как остригла волосы, по мнению многих ее поклонников, стала выглядеть немного старше. Одновременно с этим, открыв лицо, она стала интереснее.

Скарлетт Йоханссон

Удачным оказался и эксперимент Скарлетт Йоханссон. Актриса решила обрезать свои длинные прямые пряди и предстала перед поклонниками со стрижкой под мальчика. Мастер оформил ее волосы небольшой и объемной шапочкой, которую можно было укладывать, создавая образы в разных стилях.

Кристен Стюарт

Двояко поклонники отнеслись к поступку Кристен Стюарт, которая свои длинные темные волосы состригла практически под ноль и при этом перекрасилась в блондинку. Одни были категорически против подобных перевоплощений, другие отмечали, что образ актрисы получился интересным, ярким и необычным. Журналисты связали такое решение Кристен с каминг-аутом, сама она тему смены имиджа не комментировала.

Лана Хэди

Актриса, которая стала знаменитой после выхода сериала «Игра престолов», многим была знакома по длинным белокурым волосам. В какой-то момент женщина сменила и цвет, и длину прядей. В новом образе фанаты многосерийной ленты ее не признавали, но стилисты единогласно сошлись во мнении, что так актриса стала выглядеть ярче и моложе.

Кэти Перри

Кэти Перри настолько часто меняет имидж, что большую часть ее образов многие поклонники и не помнят. Когда певица состригла свои длинные, то фиолетовые, то розовые локоны, поклонники отметили, что ей стало намного лучше. Возможно, их больше обрадовал относительно спокойный цвет волос неугомонной артистки.


6 Не нравится 3 Нравится 30.03.2019 Теги: Ульяна Сергиенко

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