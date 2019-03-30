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Юлия Началова не получит звания заслуженной артистки России посмертно


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16 марта в Боткинской клинической больнице скончалась певица Юлия Началова, что стало огромным потрясением для ее семьи, друзей, коллег и поклонников. Все твердили о том, что Юля была слишком молода, а еще - что ее талант не был по достоинству оценен при жизни. На похоронах подруга и менеджер Началовой Анна Исаева заявила, что хочет добиться для нее звания заслуженной артистки России посмертно.

На специальном сайте была даже создана соответствующая петиция, которая собрала более четырех тысяч подписей. Оставалось собрать еще меньше двух тысяч. Были также подготовлены и отправлены в надлежащее ведомство документы. Однако, как выяснилось, все эти усилия оказались напрасными. В своем микроблоге в Инстаграм Анна вчера сообщила, что звания заслуженного артиста посмертно получить невозможно. Таков закон.

Это заявление тут же вызвало шквал недовольных комментариев со стороны поклонников Началовой. Многие сетовали на то, что среди представителей отечественного шоу-бизнеса есть те, кто получил это звание незаслуженно. А Юлия, обладавшая незаурядным талантом и красивейшим голосом, более чем достойна считаться заслуженной артисткой нашей страны. На эти громкие заявления Исаева ответила лишь одним резонным вопросом: "А где же вы были раньше?" А после, чтобы прекратить шумную и бессмысленную дискуссию, Анна вынуждена была отключить комментарии к своему посту.

Краткая информация о Юлии Началовой

Имя: Юлия Началова

Отчество: Викторовна

День рождения: 31.01.1981

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Воронеж

Рост: 165 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса, телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2019 Теги: Юлия Началова

А как вы думаете, можно ли было сделать исключение, и все-таки дать Началовой звание посмертно? 4  

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  • Марианна / 30.03.19 20:50
    -
    3
    +
    Не, ну на самом деле, хороша ложка к обеду. Теперь то Юле что с этого звания заслуженной артистки? Тем более ее менеджер сама также могла бы подсуетиться при жизни Началовой и попробовать добыть для нее для нее "заслуженную". И петицию могла бы создать, и также бы люди ее подписали. А сейчас все это уже мышиная возня, извините.
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  • боб / 30.03.19 18:47
    -
    -4
    +
    Хрен ей по всему рылу.
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  • ПалЫвна / 30.03.19 14:08
    -
    0
    +
    Соглашусь здесь с Исаевой. А где раньше-то все были? Если вы так Юлю любили и восхищались ей, создали бы петицию, добились бы своего. А теперь что? Зачем ей это звание теперь?! При жизни бы да, помогло, может, карьера бы снова на взлет пошла. А сейчас это все лишь пустые сотрясания воздуха.
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