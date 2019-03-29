Юлия Савичева, которая сейчас начала самостоятельную карьеру, призналась: во времена «Фабрики звезд» продюсеры шоу уговаривали ее сделать пластическую операцию. Сейчас она рада, что ей удалось выстоять перед напором настоятельных рекомендаций и сохранить свою внешность максимально естественной.

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По словам артистки, руководителям шоу талантов не нравилось, как выглядит нос и скулы девушки. Они предлагали сделать ей ринопластику и подправить лицо, чтобы черты стали выразительными. Свое мнение продюсеры поясняли тем, что она не вписывается в стандарты красоты современного шоу бизнеса.

Юля признает, из-за невысокого роста, рыжих волос и большого носа больше походила на Пеппи длинный чулок, чем на девушку со сцены. Несмотря на это, ей удалось сделать успешную карьеру. А свой нос, точно такой же, как у бабушки, Савичева любит до сих пор.

Она отмечает, что убеждения ее с годами остались прежними. Она до сих пор против пластической хирургии в юном возрасте. Савичева считает, что идти на стол к пластическому хирургу можно и стоит только тогда, когда для этого имеются медицинские показания или серьезные дефекты во внешности.

По мнению певицы, манипуляции пластических хирургов усредняют лица людей и делают их похожими друг на друга. Сейчас, когда подобные услуги стали доступнее, результат можно наблюдать прямо на улицах. Подписчики мнение Савичевой по данному вопросу полностью разделили.